SAİT GÜRSOY

Yaratıcı düşünme var olan her şeye bilinen anlamı dışında anlam yükleyebilme, çerçevelerin dışına taşabilmektir. 2015 yılında World Ekonomik Forum en iyi 10 beceri listesini yayınladı. Yaratıcı düşünme, 2015 yılında 10. sıradayken; 2020 yılında 3. sırada olması öngörülüyor. 2020 yılında öngörülen en iyi beceri listesinde 2. sırada Eleştirel Düşünme var. Listenin en başında ise Karmaşık Problem Çözümü becerisi yer almakta. Çocuklarda yaratıcı düşünmeyi, bu alanda ilk çalışmayı yapan Eyüboğlu Eğitim Kurumları Düşünme Becerilerini Geliştirme ve Yaratıcılık Dersi Öğretmeni, aynı zamanda Üstün Yetenekliler Eğitimi Uzmanı Duygunur Şahin Arslan ile konuştuk.

Duygunur hoca, benim dersimin adı "Yaratıcılık Dersi" diyor. Yaratıcılık dersinin 2006'dan bu yana hem uygulayıcı hem koordinatörü. Yaratıcılığa sadece özgünlük/ farklı düşünme olarak bakmayarak çok boyutlu ele alıyor. "Yaratıcılık, sadece özgünlük demek değildir" diyor. Çocukların çizdiği, yazdığı, kısaca ortaya çıkarttığı tüm ürünleri tek tek değerlendiriyor. Mesela üretilen ürünlerde hayal gücünün renkliliği, hayal gücünün betimlenmesi, mizah, detaylandırma var mı diye bakıyor.



Yaratıcılık geliştirilebilir

Duygunur hoca "Ben tam olarak çocuklarda var olan hazineleri ortaya çıkarmak için çalışma yapıyorum, bunun içinse ilk yaptığım şey onları aktif dinlemek. Yaratıcılık, doğal olarak doğamızda var olan bir hazine. Lakin zor olan hazineyi çıkartmak gibi görünse de, aslında zor olan şey hazineyi korumak." diyor.

Duygunur hoca, dünyanın en büyük yaratıcı düşünme organizasyonu olan ve her yıl dünya finalleri ABD'de yapılan Destination Imagination yarışmasına öğrencileri ile bilim, sanat, doğaçlama, sosyal sorumluk kategorilerinde 8 kez Türkiye birincisi olmuş. 2013'te Anlık Yaratıcı Düşünme kategorisinde dünya birincisi olan ilk ve tek Türk takımının kaptanı. Yaratıcılığı bisiklet sürmeye benzetiyor. İki tekerlek üzerinde durabilmeniz için yolda olmanız, yola devam etmeniz gerekiyor.

Çocuklar çok yaratıcı düşünüyorlar ve risk alabiliyorlar. Yaştan ve kültürden bağımsız etkinlikler var. Bir örnek vermek gerekirse dümdüz bir kare çizip, sorun. Sizce bu nedir, ne olabilir, neyin bir parçası olabilir, niçin? 6-10 yaş arası çocuklardan çok sayıda alternatif geliyor ve her cevabın kendi içinde bir açıklaması oluyor. Aynı soruyu yetişkinlere sorduğunuz da ise, üretilen düşünce sayısını ve üretilen alternatif fikir sayısının çocuklara oranla oldukça az olduğu görülüyor.