Mutluluğun anahtarı su

Günde 2 litre su içmek sizi hastalıklardan korurken aynı zamanda cilt sağlığınızı ve psikolojinizi de düzeltir. Ayrıca su, rahat uyumanızı da sağlar

Dünya üzerindeki en mucizevi madde olan su, tüm canlıların hayatını sürdürebilmesi için gereklidir. Su, kısaca h2O, hücrelerimizin hayati olarak ihtiyaç duyduğu yapılarını korumak üzere içlerinde bulunması gereken besindir. Ayrıca bedenimizin iç ısısını kontrol eder ve dengede tutar, karbonhidrat ve proteinlerin metabolize edilip kanda taşınmasını sağlar. Bedenimizdeki atıkların idrar ve dışkı yoluyla atılmasını, beyin ve omuriliğe basınç desteği sağlar ve hasardan korur, tükürük ve diğer salgıları oluşturur, eklemleri kayganlaştırır.



DOKULARI SAĞLIKLI TUTAR

Günlük hayatın koşuşturması içerisinde bazı anlar içmeyi unuttuğunuz suyun vücuttaki her bir sistemin düzgün bir şekilde çalışmasını sağladığı konusunda ne kadar bilgi sahibisiniz?

İşte suyun sağlığa faydaları…

Bağışıklık sisteminin düzenli bir şekilde çalışması için her gün yeterli miktarda su tüketilmelidir.

Yeterli miktarda su tüketilirse cilt daha canlı, parlak görünür.

Kan basıncını düzenlerken kalp atış hızını da ideal bir aralıkta tutar.

Vücut sıcaklığını normal tutmaya yardımcı olur.

Dokuları ve organları sağlıklı tutar.

Böbrekleri toksik maddelerden arındırır.

Hücrelere oksijen ve besin taşıma görevini üstlenmiştir.

Kabızlığı önler, besinlerin sağlıklı bir şekilde sindirilmesine yardımcı olur.

Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, özellikle böbrek taşına sahip kişiler için günde en az 2 litre su içilmesini önermektedir.



SU İÇMENİN VÜCUDUMUZDAKİ ETKİLERİ

Böbrek ve karaciğeri koruyor

Yeterince su içilmemesi sonucu karaciğer ve böbreklerin vücuttan toksinleri atması zorlaşır, idrar renginde koyulaşma ve azalma görülür. Toksinlerin karaciğerde birikmesi sonucu karaciğerde hasar, böbreklerde de böbrek taşı oluşumu görülür.

Su kalbinizin dostudur

Su, kanın hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni daha hızlı taşımasına yardımcı olur. Aynı zamanda beyin ve kalp damarlarında pıhtılaşmayı önlediği için felce ve kalp krizine karşı da koruyucudur. Kemik iliğinde kan üretim sistemlerini düzenlediğinden lenfoma ve löseminin oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

Cilt hastalıklarına iyi gelir

Su, düzenli olarak tüketildiğinde kırışıklıkların yanı sıra sedef gibi cilt hastalıklarına da iyi gelir.

Yeterince su tüketmemeniz sonucu hem cildinizde, hem de saç derinizde kuruma ve buna bağlı olarak kepeklenme oluşur. Bu da saç dökülmelerine sebebiyet verir.

Ağız kokusunu giderir

Yeterli miktarda su içilmediğinde ağzınızda bakteriler oluşur ve bu bakteriler ağız kokusuna neden olur. Su tüketimini ihmal etmediğinizde ise temizleyici görevi üstlenen su ağızda oluşan bakterileri yıkayarak kötü kokuların da giderilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi için önemli

Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan su, her gün yeterli miktarda tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.



GASTRİT VE REFLÜ TEDAVİSİNDE SU

Kişınin yaşam kalitesini düşüren gastrit ve reflünün en belirgin sebebi aşırı derecede salgılanan mide asididir. Ancak yeterince su tüketerek, bu asit salgısının mide duvarına, aynı zamanda yemek borusu duvarına da zarar vermesini engellemiş olursunuz.



MUTLULUĞUN ANAHTARI SU

Vücudunuzda en çok enerjiye ihtiyaç duyan organınız olan beyninizin yüzde 75'i sudan oluşur ve beyniniz doğru bir şekilde çalışması için yeterli miktarda suya ihtiyaç duyar. Özellikle beyin hücrelerinin suya en çok gereksinim duyduğu zaman, sabahları uyandığımız anlardır. Su; ruh halinizi ve duygularınızı dengede tutmanızı, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Depresyon, stres ve gerginliğin azalmasına yardımcı olurken beyinde üretilen bütün hormonların yapımı için su gereklidir. Sizin de migren ve baş ağrılarınız varsa, kendinizi susuz bırakmayın, bol bol su için. Çünkü genelde bu ağrılar susuzluktan kaynaklanır ve yeterli miktarda su tüketimi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.



SPOR ÖNCESI VE SONRASI İÇIN

İçilen su, krampları ve kas kasılmalarını önlemede oldukça etkili. Spor yaparken, düzenli uyku ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli ve yeterli miktarda su tüketiminin de önemi oldukça büyük çünkü vücudun suya olan gereksinimi kas kitlesinin artmasıyla doğru orantılıdır.



YORGUNLUĞA KARŞI SU İÇMEYI İHMAL ETMEYIN

Yeterınce su içmediğinizde kendinizi yorgun ve enerjinizin düşük olduğunu hissedersiniz. Su vücudun yakıtıdır, bunun için de düzenli olarak ve ihtiyacınız olan miktarda su tüketmelisiniz.



RAHAT BIR UYKU İÇIN BOL BOL SU TÜKETIN

Peki ya sağlıklı bir uyku için yatağa girmeden önce bir bardak su içmenin etkili olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü su, beyninizdeki kan akışını artırır, bu da beyninizin nem oranını ve oksijen alımını yükselterek beyninizin yatışmasını sağlar. Su; uykuyu düzenler ve yorgunluğu giderir.



SINDIRIM SISTEMI SAĞLIĞINIZ İÇIN...

Düzenli olarak su tüketilmesi ile bağırsak hareketleriniz düzene girer, kabızlık önlenir, metabolizmanız sağlıklı çalışır ve vücudunuzun düzenli olarak yağ yakması sağlanır. Bu sayede toksinlerin vücuttan atılımı kolaylaşır ve aynı zamanda kilo vermenizde destek olur.