Yıllara meydan okumanın sırrı rengarenk sebze ve meyveler

Yıllara meydan okumak istiyor ve cilt problemlerine çare arıyorsanız, cilt sağlığınızı içeriden destekleyin. Koyu ve parlak renkli sebze ve meyveleri tercih edin. Ne kadar renkli beslenirseniz o kadar parlarsınız. Su teresi, kapya biber ve papayayı sofranızdan eksik etmeyin. Güçlü antioksidanlardan oluşan yiyecekleri tüketin

Geçip giden her yıl vücutta bir iz bırakır. İç organlardaki izlerden çok yüzeydekiler yani ciltteki izler dikkat çeker. Ne de olsa cilt, vücuttaki sorunları gösteren ilk kısımdır. Kırışıklıklar ve lekelenme gibi sorunlar için ilk başvurulan kremler, losyonlar gibi cilt bakım ürünleri olsa da yedikleriniz de cildiniz üzerinde büyük söz sahibidir. Beslenmenizde antioksidanlar, sağlıklı yağlar, su ve temel besinlere yer verdiğiniz sürece vücut minnettarlığını parlak ve sağlıklı bir ciltle gösterir. Araştırmalar donuk ciltler ve ince çizgilerle savaşmanın en güvenli ve sağlıklı yolunun meyve ve sebze tüketmek olduğunu gösteriyor.



NE KADAR RENKLİ BESLENİRSENİZ O KADAR PARLARSINIZ

Yıllara meydan okumanızı sağlayacak, kırışıklıklara ve diğer cilt problemlerine açtığınız savaşta yanınızda olacak bir yardımcı arıyorsanız koyu renkli sebze ve meyveleri yakından inceleyin. Canlı renkler, cildinizi sağlıklı tutmak için daha güçlü radikal mücadele yeteneğinin işaretidir. Ne kadar renk- li li beslenirseniz o kadar parlarsınız.







MUCİZE BESİN SU TERESİ

CİLT sağlığı söz konusu olduğunda her şeyden önce bol su içmeyi ihmal etmeyin. Susuz kalan kuru bir cilt kırışıklıklara daha yatkın hale gelir. Beslenmenizde bulundurmanız gereken en önemli yiyeceklerden biri su teresi olmalı. Su teresinin faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum, potasyum, manganez, fosfor, A, C, K, B-1 ve B-2 vitaminlerini içerir. Bir iç cilt antiseptiği görevi görür ve minerallerin vücudun tüm hücrelerinde dolaşımını ve dağılımını artırır. Böylece cildin oksitlenmesi artar. Su teresi içindeki antioksidanlar, zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek ince çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutmaya yardımcı olur.



BU BESİNLERİ TABAĞINIZDAN EKSİK ETMEYİN

YABAN MERSİNİ: A ve C vitaminlerinin yanı sıra antosiyanin adı verilen yaşlanmaya meydan okuyan bir antioksidan bakımından zengindir.

Bu güçlü antioksidanlar, iltihaplanma tepkisini düzenleyerek ve kolajen kaybını önleyerek cildi güneş, stres ve kirlilikten kaynaklanan hasarlardan korur.

BROKOLİ: Genel vücut sağlığına oldukça faydalı yiyeceklerden biri olan brokoli, C ve K vitaminleri, çeşitli antioksidanlar, lif, folat, lutein ve kalsiyum ile dolu bir anti-inflamatuar. Yaşlanma karşıtı güç merkezidir.







BADEM, CEVİZ VE FINDIK: Kuruyemişler hem sağlıklı birer atıştırmalık hem de cilt dostu besinlerden. Çiğ tüketilen badem, ceviz ve fındık, E vitamini içerir, ki bu da cilt hücre zarlarını güçlendirerek cilt dokusunu onarır, güneş hasarına karşı korur, cilt nemini ve doğal yağ bariyerini koruyarak cilde parlaklık verir.

AVOKADO: Pürüzsüz, esnek bir cildi destekleyen iltihapla savaşan yağ asitleri bakımından yüksek içeriğe sahip avokado, yaşlanmanın olumsuz etkilerini önleyebilecek çeşitli temel besinleri içerirler. Yüksek A vitamini, ölü deri hücrelerinin dökülmesini sağlar ve geriye parlak bir cilt kalır.

Karotenoid içeriği toksinlerin ve güneş ışınlarının verdiği zararların engellenmesine ve ayrıca cilt kanserlerine karşı korunmaya yardımcı olur.

NAR: Şifalı bir meyve olarak bilinen nar, C vitamini ve çeşitli güçlü antioksidan içeriği ile vücudu serbest radikal hasarından korur, iltihaplanma seviyelerini azaltır. Ayrıca ciltteki kolajeni korumaya yardımcı olan ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatan punikalagin adı verilen bir bileşik içerir.



BOL OKSİDANLI PAPAYA

CİLT elastikiyetini artırmaya ve ince çizgilerle kırışıklıkların görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilecek papaya; A, C, K ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve B vitaminlerini içerir. Papayadaki çok çeşitli antioksidanlar, serbest radikal hasarıyla savaşmaya yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Papaya ayrıca, doğanın en iyi anti-inflamatuvar ajanlarından biri olarak çalışarak ek yaşlanma karşıtı faydalar sağlayan papain adı verilen bir enzim içerir. Birçok cilt bakım ürününün papaya içerikli olması tesadüf değildir.



KAPYA BİBER YAŞLANMAYI DURDURUR

SU teresi ülkemizde henüz çok yaygınlaşmadığı için bulmak kolay olmayabilir ama her zaman kolaylıkla bulabileceğiniz kırmızı kapya biber de yaşlanmayı önleme konusunda değerli antioksidanlarla dolu. Kolajen üretimi için iyi olan yüksek C vitaminine ek olarak, karotenoidler adı verilen güçlü antioksidanlar barındırır. Karotenoidler, birçok meyve ve sebzede gördüğünüz parlak kırmızı, sarı ve turuncu renkleri sağlayan pigmentlerdir. Çeşitli anti-inflamatuar (iltihap ve ödemi azaltan) özelliklere sahiptirler ve cildi güneşten, kirlilikten ve çevresel toksinlerden korur.