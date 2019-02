Suud veliaht prensi akıllanacak gibi görünmüyor. Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşadığı bunalım da kendine ders olmadı. Bunca başarısızlık sonrası haline hareketine biraz çeki düzen vermesini beklersiniz.

Ama yok! Şımarık prens hâlâ saldırgan tavrını sürdürüyor.

BM ile işbirliği yapmaktan kaçtığı yetmezmiş gibi Türkiye düşmanlığına da devam ediyor. Suriye'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışmakla meşgul.

Arap gücü oluşturacakmış.

Kuzey Suriye'de güvenli bölgeye katkı sunacakmış.

"Sen önce kendi işine bak" demek lazım böylelerine.

Ancak bu tipler hatalarını görmek yerine yeni hatalarla bunları atlatabileceğini zanneder. Küstah tavrı her halinden belli oluyor. Ama içi öyle boş ve eli öyle zayıf ki, komik duruma düşmekten öteye geçemiyor.

Uluslararası kamuoyu önünde ciddi bir meşruiyet sorunu yaşıyor olmasına rağmen, hâlâ kendini Batılı devletlerin her istediğini yapabilen şımarık çocuğu gibi görüyor.

Trump'a kendini kullanışlı bir araç olarak sunuyordu. İran'a karşı ve İsrail'e yakın durarak Trump'ın gönlünü alabileceğini düşünüyordu.

Belki gerçekten buna Trump da inanmış olabilir. Ama Kaşıkçı cinayetiyle bu şansını da heba etti. Artık kullanışlı bir aktör olma şansı yok. Muhtemelen Trump bundan böyle Prens'e sadece ekonomik bakımdan sömürebileceği bir zavallı muamelesi yapacaktır.

Zaten birkaç olayda Suudi Arabistan'ın ne kadar zayıf olduğu ortaya çıktı. Katar ve Yemen gibi krizlerin hepsini eline yüzüne bulaştırdı. Suudi Arabistan'la İran'ı dengelemeye kalkmak zaten olmayacak duaya "âmin" demekten başka bir şey değildi.

Şimdi Türkiye'ye karşı devreye girer ve tekrar Trump için kullanışlı hale gelirim diye düşünüyorsa bu da zırva bir hayalden öteye geçmez. Bugün Suriye'nin kuzeyinde Türkiye Amerika'yı bile iterken, İran'ı bile etkisizleştirirken, Rusya'yı bile yeni açılımlar yapmaya mecbur bırakırken, Suud'un kendini Türkiye karşısında konumlandırma çabası anlamsız bir tavır. Ama bu tiplere bunu anlatamazsınız.

Hâlâ bu tür çabalara kaynaklık edecektir.

Hiç olmazsa, terör örgütlerini finanse etmeye çalışacaktır. Belki de artık Türkiye Suud üzerine baskıyı biraz daha artırabilir. Türkiye düşmanlığı yapmanın bir bedeli olacağını anlatabilir. Bu tipler sopanın ucunu görene kadar rahat etmezler. Kendine gelmezler.

Zayıf Suud ve beceriksiz veliahdını görmezden gelmek, umursamamak da bir seçenek.

Evet sinek ufaktır ama mide bulandırır. Hâlâ birileri aldığı üç kuruş rüşvet karşılığı Prens'i parlatmaya çalışıyor. Foreign Policy dergisi küresel düşünürler listesi yapmış. İçine de Prens'i almış. "Yuh artık" diyebilirsiniz. Ama durum bu. Utanmamışlar "küresel düşünür" demişler. Tabii bunun ciddi bir karşılığı yok.

Bu saatten sonra Prens prestij inşa etmeye her kalktığında daha da komik hale gelecektir.

Ama iş sadece bir prestij meselesi değil.

Prestij kaybetse de somut karşılığı olmadığını düşünüyor. İşte bu yüzden yakın zamanda Türkiye'nin daha sert tedbirleriyle karşılaşırsa şaşırmam.