CHP Genel Başkanı yine bomba bir açıklama yapmış. "Bu toplum siyasi lider çıkarmayı beceremiyor" demiş. Önce bir "yuh" diyelim.

Sonra anlamaya çalışalım. Ne demek istemiş olabilir acaba kendileri?

İki ihtimal var. Ya "bakın, görün toplum çıkara çıkara beni çıkardı" demeye getiriyor. Ya da "bir ben çıktım.

Benden başka kimse çıkmaya kalkışmasın.

Benim kıymetimi bilin demek istiyor." İkisi de olabilir.

İnsan kendini kandırmaya meyyaldir. Hasbelkader bir kurumun başında oturan insanların kendilerini gerçekten lider falan sandıklarına çok şahit oldum. Siz de olmuşsunuzdur.

Normal şartlarda beş tane keçi verseniz güdemeyecek adamlar kaderin bir cilvesi olarak bir konuma gelebelir. Koltuk öyle büyülü bir şey ki hemen etkisini gösteriveriyor.

Başlıyor adam kendini beğenmeye.

Seçmeci bir gözle hemen kendisine başarı hikayeleri falan üretiyor. Ama bu tiplerin özgüvenleri hep kırık olur.

Akşam yatağa yattıklarında oturdukları koltukları dolduramadıklarını bilirler.

Veya Kılıçdaroğlu örneğinde olduğu gibi bilinçaltı bir anda kendini ifşa edebilir. Belki de bu yüzden böyle bir laf etmiş olabilir. Bakmayın her seçim yenilgisi sonrası başarısını anlatan Kılıçdaroğlu'na. Aslında beyninin bir tarafı sürekli içini kemiriyor. Biliyor yerinin orası olmadığını. Saklanacak gibi değil. O yüzden de "bu toplum lider yetiştiremiyor. Baksanıza ben bile yıllarca CHP'nin başında kalabiliyorum" demiş olabilir.

Bir ikinci ihtimal ise hâlâ kendini kandırması yetmezmiş gibi toplumu ve özelde de CHP seçmenini kandırmaya çalışması olabilir. Belki de Kılıçdaroğlu "lider olarak bir ben çıktım.

Benden başka CHP'nin başına geçebilecek kalibrede adam yok" demeye çalışmış olabilir. Tamam biliyorum.

Saçma duruyor. Yazarken ben de utandım.

Tamam, buna Kılıçdaroğlu'nun kendinin bile inanması mümkün değil.

Ama tüm alternatif mantıkları tüketmek lazım. Bir ihtimaldir diye yazdım.

Bu saçma mantığa göre Kılıçdaroğlu gerçekten kendini mistik bir lider olarak görüyor ve "aman bana sahip çıkın yoksa hapı yutarsınız" diyor olabilir.

Neyse belki de bir boşboğazlığa gereğinden fazla zaman ayırıyoruz.

Asıl bu sözlerin arkasına bakmak lazım. Kılıçdaroğlu her ne olursa olsun toplumu suçluyor. Kendi on numara beş yıldızmış da toplum sıfır. Ve aslında diyor ki; "eğer bu toplum becerikli olsaydı beni partinin başına getirmezdi." Hatırlatmak lazım. Kendisini toplum getirmedi. Kasetle geldi.

Biraz da meydanın Gandi gazlamasıyla.

Bunun bile kabahatini topluma buluyor. Ama bir yönüyle de haklı.

Bunca sene bunca rezalete rağmen hâlâ genel başkan koltuğunda oturuyorsa burada doğru gitmeyen bir şeyler var demek. Burada da CHP seçmeni koysun takkesini önüne ve düşünsün.

Böyle bir genel başkanla nereye kadar?