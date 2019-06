Bakmayın CHP adayını bu kadar şişirdiklerine.

Herkes durumun farkında. CHP'nin normal şartlar altında İstanbul'da yüzde kırkı aşamayacağını hepsi biliyor. HDP ve Kandil desteğiyle yüzde 48 seviyesine çıkmış bir oy oranı var. Ve bu destek sadece Kürt seçmenin bağımsız bir desteği değil örgütlü bir destekti.

Ama görünen o ki, PKK desteğinde sorun var. Teröristbaşı Öcalan'ın gündeme düşen mektubu işleri karıştırdı.

Öcalan HDP'ye aslında boykot çağrısı yapmış. Her iki tarafa da destek verilmemesi gerektiğini söyledi. Şimdi CHP'nin yaklaşık yüzde sekiz veya on civarındaki oyu tehlikeye girdi. HDP için karar anı. Önlerinde iki seçenek var. Ya "heykelini dikeceğiz" diyerek kutsadıkları teröristbaşının sözünü tutacak ve tarafsız kalacaklar ya da lider olarak sundukları bu adamı gömecekler. Muhtemelen tonlarca görüşme ve toplantı vardır. Ama en nihayetinde seçim öncesi bir niyet beyanı netlik kazanacak.

Bu iki tercihin de sonuçları olur. Tarafsızlık açıklanacak olursa CHP'nin İstanbul hayalleri son bulur. Yok eğer teröristbaşını göz ardı edecek olur ve desteğe devam ederlerse o zaman bu iki kanat arasındaki çatlak daha da büyür. O zaman da bu çatlaktan iki ihtimal doğar.

Birincisi seçmen Öcalan değil HDP'nin sözünü tutacak olursa efsaneleştirdikleri adamın karizması çöker. Örgüt böylece mitini yitirmiş olur. Yok eğer seçmen Öcalan'ı dinleyecek olursa bu kez de HDP çöker. Çünkü Öcalan'a karşı gelen ve fakat seçmende karşılığı olmayan bir partiye dönüşür.

Kısaca söylemek gerekirse, HDP bir karar alacak. Ya İmamoğlu'nu ya Öcalan'ı ya da HDP'yi feda edecek.

Aradan gitmeye ve küçük kurnazlıklar yapmaya çalışırsa o zaman çatlak daha da büyür. HDP seçmeni bölünür.

Bir kısmı İmamoğlu'na bir kısmı Öcalan'ın istediği tarafsızlığa yönelir. Bu da günün sonunda HDP'nin parçalanması anlamına gelecektir.

Aslında bu durumda HDP için en mantıklı seçenek kendini ve mitini korumak İmamoğlu'nu terk etmek gibi duruyor. HDP'nin kendini korumakla kendini patlatmak arasında hangi kararı vereceğini göreceğiz. Ama her halükârda bazı HDP seçmeni Kandil'i değil Öcalan'ı tercih edebilir.

Bu da küçük rakamlarda büyük farklar demektir.

Buradan CHP'ye de bir iki laf etmek lazım. Terörle iş tutan huzur bulmaz. Teröre güven olmaz. Döner gelir ortağını da vurur. Bunu bir kez daha görüyoruz. Şimdi CHP kendini yarı yolda kalmış gibi hissediyor ama çok üzülmemek lazım. Böyle bir destekle seçim kazanmak, zaten kazanmak değildir.

Her şeyde vardır bir hayır.

Terörist desteğiyle her şey güzel olacak zannedebilirsiniz ama teröristlere yaslanmadığınızda her şey daha güzel olacak.

Hem sizin için hem ülke için. Zira bunların hiçbiri olmasa da en azından PKK bölünmüş olacak.