Yıllarca diplomatik olarak her türlü denemeyi yaptık.

Karamsarlık aşılayan tüm şartlara rağmen vazgeçmedik.

Karşımızda sadece bir terör örgütü olsa iyi.

Dünyanın tek süpergücü tarafından korunan bir örgüt vardı.

Gözümüzün içine baka baka bu işi yaptılar. Sınırımızda bize yönelik büyük bir tehdidi büyüttüler.

Adım adım ilerledik.

Önce kantonları birleştirme hayallerini çöpe attık. Sonra kıskaca aldık. Bastırdıkça bastırdık. Öyle bir noktaya geldik ki, "maalesef Amerika'ya rağmen operasyonu gerçekleştirmek zorundayız" dedik. "Her şeyi göze almaya hazırız" dedik.

Israrlı baskımız dün itibariyle sonuç verdi.

Diplomatik bir zafer kazandık. Türkiye tarihinin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir zafer.

Dikkat ederseniz, FETÖ'cüsü, PKK sempatizanı ve bilumum ne kadar Türkiye düşmanı varsa ortaya döküldüler.

Bu bile tek başına ne büyük bir diplomatik zafer kazandığımızın göstergesidir. Türkiye ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdidin üzerindeki siyasi desteği çökertti.

Şimdi geriye askeri operasyon kaldı. Artık sefer zamanı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin.

Hiçbir askeri operasyon risksiz ve maliyetsiz değildir. Ancak öyle durumlar vardır ki ne maliyet ne risk gözümüzde olur.

Türkiye'nin geleceği inşa ediliyor.

Ortadoğu'da sınırlar yeniden çiziliyor.

Önümüzdeki yüzyıla dibimizde terör devletleriyle mi gireceğiz yoksa sınırları ötesinde kendi güvenliğini sağlayabilmiş büyük bir güç olarak mı gireceğiz?

Geçtiğimiz yüzyılda çöküşün eşiğinden döndük. O zaman da büyük bir Kurtuluş Savaşı verdik. Şimdi daha diriyiz daha avantajlıyız.

İşte belki de bu yüzden bizi çökertmeye yönelik baskılarla karşı karşıyayız.

Ancak gördüğünüz gibi teker teker tüm sorunları çözüyoruz.

Zor oluyor. Can yakıyor.

Ama bir şekilde çözülüyor.

Düşünsenize Amerika'yı böylesi bir adıma zorlayabilecek dünyada kaç tane devlet vardır?

Bunu başarabilen Türkiye devamını da getirecektir. AB ülkelerine bir bakın. Hiç sesi çıkıyor mu? Onları da nasıl kilitlediğimizi fark ediyor musunuz?

Rusya'nın bile destek açıklaması yapmak durumunda kaldığını görmüyor musunuz?

Son beş altı yıldır her türlü saldırıya maruz kaldık. Terörden darbeye ekonomik baskıdan siyasi tehdide her türlüsüyle mücadele ettik. Öldürmeyen darbeler güçlendirdi.

Şimdi onlar düşünsün.

Türkiye kontrol edebilecekleri ülke olmaktan çıktı.

Bunun bedelini ödemekten zerre kadar korkmadı.

Şimdi gelin bakalım neler çıktı ortaya.

Türkiye Suriye'de en önemli aktör haline geldi. Kendi güvenliğini sağlayacak S-400 gibi savunma sistemlerine sahip olmayı becerdi.

AB üyesi ülkeler bugün en fazla Türkiye'den ve Türkiye'deki mültecilerden korkar hale geldi.

Türkiye somut kazanımları üst üste koyarak yürüyor. Güçlendikçe güçleneceğiz.

Özgürleştikçe büyüyeceğiz.

İşte bu yüzden bu operasyon bir hayat memat meselesi. İşte bu yüzden bu seferi başlatıyoruz.

Sefer bizden.

Zafer Allah'tan.