Terör bu ülkenin en önemli sorunlarınsan biridir. Yıllarca terörle mücadele konusunda çok fikir üretildi ve çok farklı yöntemler denendi. Ama maalesef bu tartışmalar sağlam bir zeminden hep yoksundu. Herkes kendi durduğu yerden görebildiği kadarıyla yorumluyordu.

Çünkü elimizde terörün doğru düzgün verisi bile yoktu. Devlet kaynaklarını bilemiyoruz tabi. Ama bu ülkede erişilebilir bir terör veritabanı olmadığını biliyoruz. 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz terör örgütü hangi bölgelerde hangi hedeflere karşı daha fazla saldırı düzenliyor? Türkiye bu mücadelede ne tür silahlar kullandığında daha başarılı olmuş? Terör örgütü saldırılarında ne tür yöntemler kullanmış? Hatta bu sal- dırılarda ne kadar şehit vermişiz? Kaç terörist etkisiz hale getirilmiş? 40 yıllık mücadelemizde maalesef bunların bile derli toplu verisini tutmamışız. Sağlıklı bir tartışma zemini kurmak için toplumun önüne koymamışız.

Halbuki terörle mücadelenin en önemli safhalarından birisi örgütün verilere dayalı bilgisini üretmektir. Eğer işe yarar bilgi üretemezseniz rastgele bir mücadele yürütmüş olursunuz. Başarı şansınız ya tesadüfe dayalı kalır ya da yüksek maliyetler çıkartır. Topluma açık sayılar ortada olmadığı müddetçe ağzı olan konuşur. Yanlış yorumlar yaygınlık kazanır. Bilmediğiniz ve toplumsal olarak kavrayamadığınız bir düşmanla mücadele edemezsiniz.

İşte bu nedenle dünyanın birçok yerinde terör örgütlerinin verileri tutulur. Yaptığı saldırılar listelenir. Ne kadar can kaybı yaşandığı, kaç saldırı gerçekleştiği, bu saldırıların türleri, zamanlaması ve koordinatları listelenir. Sonra da bu veritabanlarından sonuçlar çıkartılır. Maalesef Türkiye'de PKK ile mücadelenin böylesi sergilendiği bir kaynak yoktu. Yıllarca ne bir üniversite ne bir düşünce kuruluşu ne de işi bilgi üretmek olan başka bir kurum böyle bir işe girişmiş. Devlet mücadele etmiş işi bilgi üretmek olan akademi ortaya eleştiriden başka bir şey koymamış. Ama dil pabuç. İlla eleştirecek bir şey bulmuş. Sayısını bile bilmediği halde her türlü lafı etmiş. Her türlü fikri üretmiş. Komik.

SETA Strateji Araştırmaları Direktörlüğü'nde bir grup arkadaşımız işte bu eksikliği gidermek için yola çıktı. Hüseyin Alptekin öncülüğündeki ekip Türkiye'nin ilk ve tek terör veritabanını inşa etti. Tek tek bütün terör saldırılarını 70 farklı değişken üzerinden istatistiksel tablolara işledi. Açık kaynaklardan aramalarla derlenen bu veritabanı şimdi de kamuoyunun erişimine açıldı. Ttov.net adresine giderseniz, tüm bu verilere kolayca ulaşır ve teröre dair ne tür bilgi edinmek istiyorsanız o tarzda aramalar yapabilirsiniz. Mesela terör örgütünün hangi şehirlere daha fazla saldırdığını, bu saldırılarda hangi silahları kullandığını görebilirsiniz. Mesela hangi silahların terörle mücadelede daha etkin olduğunu görebilirsiniz. Terör örgütünün hangi saatlerde daha fazla saldırı yaptığını bile tespit edebilirsiniz.

Ben şahsım, kurumum ve Türkiye adına emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Böylesi bir veritabanı en çok ihtiyaç hissettiğimiz kaynaklardan biriydi. Şimdi konuyu verilere dayalı olarak daha sağlıklı biçimde konuşabiliriz.