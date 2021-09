Amerikan Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme fiyaskosunun ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmanın iki ana teması vardı. Birincisi, Biden bu fiyaskoyu bir başarı havasında sunmaya çalıştı. Amerikan ordusunun çok büyük bir iş yaptığını ve böylesi bir hava tahliyesinin eşi benzeri olmadığını falan anlattı.

Öncelikle bu doğru değil. Amerikan tarihi boyunca çok daha büyük taşıma operasyonları çok daha başarılı biçimde yapılmıştır. 1949 Berlin Blokajı esnasında Amerikan Hava Kuvvetleri aylarca Berlin'i havadan besledi. Bugün bile parmak ısırtacak bir lojistik sistemini muazzam bir düzen içinde yapmıştı.

Afganistan tahliyesi buna oranla çok daha küçük bir operasyondu, ama Amerika bunu bile eline yüzüne bulaştırdı. Çıkış esnasında yaşanan saldırıları engelleyemediği gibi doğru düzgün bir planlama bile yapmadı.

Eğer Taliban, ABD'nin canını yakmak isteseydi muazzam bir fırsat vardı elinde. Daha fazla Amerikan askeri kolayca öldürülebilirdi ve Biden hükümeti bu işin altında kalırdı. Ama Taliban bir an önce Amerika'dan kurtulmak istediğinden bu tür işlere hiç girişmedi. Meselenin bir şekilde üzeri örtüldü.

Dahası Biden, bu konuşmasında tam bir zayıf ülke lideri gibi kaçışı zafer gibi sunmaya çalıştı. Duyan da büyük bir askeri zafer elde ettiklerini sanır. Ama her şey gözümüzün önünde oldu ve tam bir rezalet yaşandı.



SUÇLAYACAK ADRES ARIYOR

Konuşmadaki ikinci ana tema, hataları başkalarının üzerine atma gayretiydi. Biden, Afgan ordusundan tutun da kendinden önceki başkanlar dahil herkesi inceden inceye suçladı. Bir bakıma Afganistan işgalinin gereksizliğini anlattı. Bir bakıma Trump'ın çekilmeyi kesinleştirdiğini ve kendisinin ise bunu bir düzene soktuğunu falan iddia etti.

Aslında bu da doğru değil. Daha önceki uygulama ve planlamalar her ne olursa olsun Biden iktidara geldiğinden bu yana doğru düzgün çekilmeyi sağlayacak kadar vakti vardı. Ama sanırım bir yönetme boşluğu nedeniyle kervan yolda düzülmek zorunda kaldı.

Biden ayrıca Afgan ordusunu da yeteri kadar direnemediği için eleştiriyor. Ama Afgan ordusunun direnip direnemeyeceğini tespit edemediklerine hiç değinmiyor.

Bütün bunlar bize, Amerika'da yaşanmakta olan siyasi krizi açık biçimde gösteriyor. Biden'ın kullandığı dil, baştan aşağı bir acziyet dili. Bizdeki Amerikan karşıtları ve Amerikan hayranları anlamamakta ısrar edebilir ama Amerika'da işler iyi gitmiyor. Hem de çok uzun bir süredir.

Amerika ne şeytani bir plan peşinde ne de saat gibi işleyen bir imparatorluk. Amerika muazzam bir güce sahip fakat savrulmaya devam eden ve savruldukça kendi kendine zarar veren şaşkın bir dev haline dönüştü.