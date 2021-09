HDP'nin Millet İttifakı'ndan ne isteyeceğini merak edenler vardı. HDP onların merakını giderdi. Seçimdeki konumunu "ilkeler" başlığıyla açıkladı. Bir sürü süslü ifadenin arasından çekip çıkartırsanız HDP'nin yine her zamanki gibi özünde çok net olduğunu görürsünüz.

Öyle meşruiyet falan umurunda değil. Açıklamayı yapanlardan Pervin Buldan "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi. Millet İttifakı bileşenlerine "rahat olun" diyor. "Desteğimiz dışarıdan devam edecek. İttifakın resmi bir parçası olarak meşrulaşmak gibi bir gayretimiz yok. Ama asıl istediklerimizi almak kaydıyla..."

Ne midir onlar? Ben sizin için özetledim. Dört tane: "PKK'ya yönelik yurtdışı ve yurtiçi operasyonlar dursun, Suriye'de PYD rahat bırakılsın (buna da 'barışçı dış politika' kılıfını uydurmuşlar), kayyumlar kaldırılsın."

12 maddelik bir açıklama ama bu dördü dışındakiler laf ola beri gele.

Bundan bir hafta kadar önce "HDP ne istiyor" başlıklı yazıda HDP'nin tam da bunları hedefleyeceğini yazmaya çalışmıştım. Bir televizyon programında da bu dört maddeyi teker teker saymıştım.

Görünüşe göre on ikiden vurmuşum. Övünmüyorum. Öyle büyük HDP uzmanı falan olduğum için değil samimi bir Türk vatandaşı olarak başka bir ihtimalin olmadığını bildiğim için böyle bir öngörüde bulunmak hiç de zor değildi. Biliyorum ki, HDP, PKK'nın parçasıdır ve hedefleri aynıdır. Bence siz de biliyorsunuz.

Kendini kandırmayan, toplumu kandırmaya çalışmayan, bu ülkede son 10 yıl içinde olup biteni uzaktan ya da yakından seyreden her vicdanlı Türk vatandaşı bunu kolayca görebilirdi.

Benim için şaşırtıcı olan bunun böylesine açıkça dile getirilmesi. Aynı yazıda "gizli veya açık bunları isteyecekler" diye yazmıştım ama bu kadar açık bir ilke olarak sunacaklarına da pek ihtimal vermiyordum ve bunlar genelde gizli pazarlıklarda gündeme gelir diye düşünüyordum. Fakat HDP elinin öylesine güçlü olduğunu düşünüyor ki, artık taleplerini davul çalarak gündeme getirebiliyor. Çünkü hem CHP'nin hem de İYI Parti'nin bunları yalayıp yutacağını biliyor. Kendi siyaseti için tarihi bir fırsat görüyor. Meşruiyet gibi bir derdi de yok. Kayyumlar ve PKK'yı kurtarmanın peşinde.

HDP'nin bir tek ilkesi var. O da siyasi ayrılıkçılık. Ya sizin?