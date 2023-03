Ben bu yazıyı yazarken muhalefetin sayısı henüz netleşmedi. Altılı Masa önce beşe, sonra tekrar altıya çıktı dediler. Toplantı halindeler, her an yeni rakamlar karşımıza çıkabilir. Zaten bu iş rayından çıkalı çok oldu.

Hep beraber ülkece siyasetçilerin kaprislerini, kavgalarını ve çıkar hesaplarını izliyoruz. Masanın sayısının kaça çıktığının da nasıl bir uzlaşıya varıldığının da sanırım artık pek de bir anlamı kalmadı.

Muhalefet bize bir ders veriyor. Uygulamalı ders. Hızlandırılmış bir kurs. Parlamenter sistem neymiş? Nasıl bir pazarlık piyasasıymış? Bilmeyenler izleyip öğreniyor. Bilenler hatırlıyor.

Son birkaç gün içerisinde yaşananlar, gerçek siyasetin Türkiye'de ne hale geldiğini anlama kılavuzu gibi. Siyasetin dizayna hapsedilmiş hali, kendini dayatıyor. "Millet ne düşünür" diye düşünmek bir kenara herkes kendi iradesini millet iradesiymiş gibi en ağır sözlerle dayatıyor. Hiçbir kırmızı çizginin olmadığı, hiçbir güven prensibinin anlamının kalmadığı tamamen kaotik bir ortam.

Bir de anlaşma yapacaklarmış. Mutabakat metni yayınlayacaklarmış. İyi de bu metin neden güvenilir olsun? Uzlaşmak için herkese birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığının dağıtıldığı fakat bu pozisyonların hiçbir güvencesinin olmadığı bir düzlemde anlaşsanız ne olur anlaşmasanız ne olur?

Gerçekten kumar masası... Şimdilik seçime kadar bir uzlaşı görüntüsü kotarabilmek için her şey kenara itilecekmiş gibi görünüyor. İyi de bundan sonrası ne olacak? Birbirlerine güvenini bütünüyle yitirmiş aktörler kavgayı bırakacak gibi değil.

Herkes "Şimdilik susalım, vakti geldiğinde kendi komplomuzu sahneleriz" diye bekliyor. Vatandaş tabii ki bu hesaplamanın hiçbir yerinde yok. "Millete ne kadar rezil olduk" diye düşünen yok. "Bu kadar kavga gürültüden sonra millet bizim ülke yöneteceğimize inanır mı?" diye düşünmek yok. Gündelik kazanma hırsının ve kavganın dışında hiçbir şey yok.

Gerçekten yazık bu ülkeye. Bu kadar kötü bir siyaseti ve böylesi at pazarlığını hak etmiyoruz. Yapsınlar bakalım. Millettir günün sonunda kararı verecek. Ve hep beraber göreceğiz sonucu.