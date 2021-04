Yüce Allah, annelerimize iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edeceksin ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kâfi

Biz insana, ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme (Ankebut, 8). Bu ayet, sahabeden Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas (RA) hakkında indi. Hz. Sa'd'ın annesi putperestti. Annesi, oğlunu İslam'dan döndürmek için çok ısrar etti. Hz. Sa'd dinlemeyince annesi açlık grevine başladı. İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz. Sa'd'ı zorlamaktı. Ama Sa'd (RA) hiç geri adım atmadı. Kadın, Hz. Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca da boykotu bıraktı. İşte ayet bu nedenle indi. Yüce Allah, bu haldeki anneler için iyilikle muamele etmeyi emrediyor. İyilik edeceksin ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin. Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kâfi olur.



ANNE BEDDUASI

Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı mağdur olan bir annenin bedduasına da hiçbir şey engel olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.



'BURNU SÜRÜNSÜN'

Hz. Peygamber (SAV) mescitte minbere çıktığında üç kez üst üste "Amin" dedi. Daha sonra da şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail (AS) geldi ve 'Ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, 'Amin' dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.







ANNESİNİ SIRTINDA TAŞIYOR

Hz. Aişe (RA), Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz. Aişe (RA), Peygamberimize "Bu adam bu haliyle bu kadının hakkını ödemiş midir" diye soruyor. Hz. Peygamber (SAV) "Hayır, kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyuruyor. Anne hakkı o kadar fazladır.



EN SEVİMLİ İBADET

Sahabeden biri sordu: "Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz cevap verdi: "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve anne ile babaya iyilik."



RIZKIN ARTMASINA SEBEPTİR

Evet, Efendimiz aynen böyle buyuruyor. "Kim ömrünün uzamasını (bereketlenmesini veya ilahi takdir esnasında fazlalaşması yönünde hüküm verilmesini) istiyorsa, anne ve babasına iyilik etsin. Kim rızkının artmasını istiyorsa anne ve babasına iyilik etsin."



'KEŞKE ANNEM SAĞ OLSAYDI'

Hz. Peygamber (SAV) bir ara içinde hissettiği bir özlemi sahabesiyle şöyle paylaşmıştı. "Keşke anne ve babam veya ikisinden biri sağ olsaydı, ben de namaz kılıyor olsaydım. Anne ve babam o anda bana seslenselerdi ve 'Muhammed! Mehammed!' deselerdi. Ben de onlara beklemeksizin namaz içindeyken efendim, efendim deseydim." Aslında bu hadis bile Hz. Peygamber'in anne ve babaya duyduğu büyük özlem ve sevgiyi göstermeye yeterlidir.



'ANNEMİN HAMALIYIM'

Kâbe avlusunda annesini sırtında taşıyan adam "Annemin hamalıyım" diyor. Bu manzarayı gören Halife Ömer seyrediyor. Adam annesiyle koşar adım tavaf yaparken sürekli böyle diyor: "Ben annemin hamalıyım." Hz. Ömer sessizce şöyle mırıldandı: "Keşke benim de annem olsaydı ve onu sırtımda gezdirip 'Ben annemin hamalıyım' deseydim."



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Ukkaşe'nin duası

Allah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dini ve dünyevi işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelimei şehadet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celal, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım. Rahmetin, izzetin ve kibriyan hakkı için Hz. Muhammed'e (SAV), O'nun ashabına salât ve selâm eyle! Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevla'mızsın, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve aziz olan Allah'ın yardımıyladır.



BİR HADİS

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." (Buhari, Savm, 8)



BİR AYET

"Mü'minler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir." (Mü'minun, 8)



BİR ESMA

El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar olan.



SORU - CEVAP

Ramazanda oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Orucun sahih, yani geçerli olması için, "oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak" şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kasdıyla, gerekli olmadığı halde ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?

Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.

Sabah namazı için ezanı duymasam da namaz kılabilir miyim?

Sabah namazının vakti "imsak" vaktiyle girer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktinin yazıldığı saat gelince, sabah namazını kılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemeniz gerekmez.