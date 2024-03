Dualarınızın kabul olması için...

Yapılan duaların kabul edilmesi için bazı şartlar var. Bu konudaki bir soruya İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin verdiği ibretlik cevap herkesin kulağına küpe olmalı

İbrahim bin Edhem'i bilirsiniz. Belh şehrinde padişahlık yaparmış.

Bir gün yatağında yatarken damda gürültü duyar. Merakla dama çıkar. Gürültü çıkarana hesap soracaktır.

Damda dolaşan birini görür.

İbrahim bin Edhem, kızgınlıkla sorar: "Damda ne arıyorsun?"

Adam cevap verir: "Devemi kaybettim, devemi arıyorum."

İbrahim Edhem sinirle sorar: "Be akılsız adam damda deve ne arar?"

Damdaki adam sakince cevap verir: "Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da yüce Allah'ın atlas-ipek döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun İbrahim Edhem. İpek döşeklerde Allah aranmaz."

Denir ki bu hadise İbrahim bin Edhem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar. Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar.



'DUALARIMIZ KARŞILIK GÖRMÜYOR'

İşte bu zata Belh şehrinde halk bir gün sorar:

"Ey Allah'ın dostu! Neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor? Yaptığımız dualar karşılık görmüyor?"

İbrahim bin Edhem halka cevap verir:

"Çünkü siz Hakk'ı bilir ama emirlerini dinlemezsiniz.

Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz.

Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz.

Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz.

Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız.

Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız.

Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız.

Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"









ÇOCUKLARINIZ İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Sevgili anneler, bu sözlerim size:

Çocuğunuzun ilk duyduğu şey sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet olmalı.

Çocuğunuzu temiz tutun; hem yüreğini hem bedenini.

Yemeğini zamanında verin, disiplin öğretin.

Yere çöp atılmayacağını, tükürülmeyeceğini öğretin.

Çocuğunuza özgüven için sorumluluk verin.

Her istediğini hemen yapmayın, bazılarını erteleyin.

Sevin ama her şeyine evet diyecek kadar sevdiğinizi belli etmeyin.

Korkutacak şeyler anlatmayın.

Küfür, hakaret, çirkin söz öğretmeyin.

İnternette ne yaptığını kontrol edin.

Büyüklenme duygusunu törpüleyin, yalan söylemesin.

Yumuşak konuşun, nezaket öğretin.

Din ve cinsellikle ilgili sorularda telaşlanmadan akıllıca cevaplar verin.

Çocuğu çıplak gezdirmeyin. Bir örtünme, korunma duygusu geliştirin.

Çocuğunuza para verin ama onunla yetinmeyi öğretin.

Fakirlere yardım etmeyi öğretin.

Çocuğunuza ortak mal ve paylaşım duygusunu yerleştirin. Bir şey alın ve "Bu hepimizin" deyin.

Çocuğa edep, muaşeret ve saygı öğretin.

Fatiha'yı, Hz. Peygamber'in (SAV) adını, dini terimleri öğretin.

Namazı yavaş yavaş, zorlamadan anlatın.

Kur'an-ı Kerim'e saygıyı, sevgiyi öğretin.

Diğer insanları önemsemesini öğretin. Komşuluğu sevdirin.

Kardeşlerini kıskanmamasını söyleyin. Babasını çekiştirmeyin.

Sofra, yemek, TV izlemek gibi konularda ölçüyü öğretin.

Onunla sohbeti ihmal etmeyin.

Canı sıkkınken sebebini sorun ama zorlamayın.



BİR DUA

Hz. Hamza'nın duası

Allah'ım, senin kudret elinle beni koru. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey erhamerrahimin, merhametlilerin en merhametlisi.



BİR AYET

"Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuarâ, 181-183)



BİR SEVAP

Kim geceleyin kalkar, eşini de kaldırır ve birlikte iki rekat namaz kılarsa Allah'ı çok zikreden kimselerin içine yazılır.



BİR SÜNNET

Sabah namazı vakti çıkınca ilk 45 dakika (kerahat vakti) ve akşam ezanının okunmasına 45 dakika kala uyumamak.



BİR HADİS

"Sahur yemeği yiyiniz; çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Müslim, Sıyam, 45)



BİR ESMA

Er-Rahmân:

Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.



SORU - CEVAP



Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı?

Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kur'an, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.



Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir?

Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.



Zekât vermenin belirli bir zamanı var mı?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yok. Ancak zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir.