HİLÂL KAPLAN

Yarın, Mısır'ın başkenti Kahire'de, dört ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla bir zirve gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan ile başlayan ittifaka malumunuz Mısır da katılmıştı.

Yarınki zirvede ise Fransa ve İtalya da hazır olacak. Böylelikle Türkiye'yi Akdeniz'den koparıp atma projesini sürdürecek, bizi tek başımıza bırakma hedefini gütmeye devam edecekler.

Hal böyleyken, hâlen "Libya'da ne işimiz var?" diye soranların, sorularında ciddi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Fransa ve İtalya ile İsrail'in varlığını sorgulamaya açmayanların retoriklerini nereye kadar dikkate almalıyız?

Akdeniz'de hak iddia etmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkimiz dışında elimizde sadece Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşmasının kaldığını kasten görmezden geldiklerini açıklıkla söylemeyecek miyiz?

Daha geçen sene "Neden Akdeniz'de yokuz?" diye hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu'nun ne oldu da bu sene yine aynı hedef doğrultusunda hareket eden hükümete saldırdığını sorgulamayacak mıyız?

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'nın özel güvenlik şirketleri Libya'da gayrimeşru darbeci general Hafter'in çetelerini her türlü destekleyecekler. Ancak Türkiye, anlaşma imzaladığı ve BM tarafından tanınan tek otorite olan meşru hükümeti kendi başının çaresine bakmak üzere yalnız bırakacak, öyle mi?

Akdeniz'deki haklarımızın tesisini sağlamak üzere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine eğitim ve lojistik destek sağlayan Mehmetçiğimize de 'lejyoner', yani 'paralı asker' diyecek, öyle mi?

Zaten HDP de Mehmetçiğin güvenliğini ve Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını savunduğu için CHP ve İYI Parti gibi tezkereye "Hayır" oyu vermişti, değil mi?

Zorlu bir yola giriyoruz. Akdeniz'den burnumuzu bile dışarı çıkarmamamızı isteyen yedi düvele karşı mücadele ederken, muhalefet de keşke onlarla aynı safta olmasaydı...

Biri 'lejyoner' mi dedi?