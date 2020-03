Olağan denilen insanların, olağanüstü işler yaptıkları bir süreçten geçiyoruz.

Önce doktorlarımız ve hemşirelerimiz... Dünyanın "uzak durun" diye bağırdığı bir dönemde, daha önce yüzlerce doktorun ve hemşirenin aynı yolla enfekte olduğunu bile bile, yüzlerinde mosmor ip izleri bırakacak maskelerle 7/24 canlarını ortaya koyarak hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımız...

Taksim'de insan kalmadığı için, kuşlar aç kalmasın diye onlara yem veren polislerimiz, yaşlı amcanın sodasını dahi kapısına götüren güvenlik görevlilerimiz, bir dedemizin poğaça isteğine "Neli olsun?" diye mukabele eden ve en önemlisi bunu yaparken olağanüstü bu olayı gayet olağan bir ses tonuyla karşılayan zabıtalarımız...

Kafasına kolonya boca ederek, zorla maske takarak taciz eden cahil genç için, "Kanuna göre ceza vermişler ama şikâyetçi değilim" diyen kilimci amcamız...

Çöplerimizi toplayan, sokaklarımızı temizleyen temizlik görevlileri, markette çalışan personel, evimize kadar ihtiyacımızı getiren postacı ve kuryeler, dağıtım zinciri aksamasın diye direksiyon sallayan kamyon ve TIR şoförleri, ulaşım aksamasın diye çalışan otobüs şoförleri, vatmanlar ve kaptanlar, her sabahın nurunda işbaşı yapan fırıncılar...

Dedim ya, sorsan adı "sıradan vatandaş" ama her biri olağanüstü fedakârlık ve emek sarf eden insanlarımız. Yer veremediklerim beni affetsin. Bu yazı hepsi için yazıldı, tarihe not düşmek istedim. Allah hepsinden razı olsun.



İmamoğlu ne yapıyor?

İçişleri Bakanlığı, toplu ulaşım araçlarının doluluk oranının yüzde 50'yi geçmemesi yönünde genelge çıkarttı. Fakat aynı hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 İETT hattının seferlerini iptal etti. Aynı şekilde metro ve metrobüs sefer sayılarında da düşüklük yaşandı.

Sosyal mesafenin korunmasına dair bu kadar uyarı yapılmışken, İmamoğlu, virüsün en çok yayıldığı ikinci alan olan toplu ulaşımda bu kesintilere giderek vatandaşın hayatıyla oynuyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekir.