"Önce seni görmezden gelirler. Sonra seninle alay ederler. Sonra seninle savaşırlar. Ondan sonra sen kazanırsın."

Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü yasağının bir daha uygulanmaması için yasa teklifi önereceğini öğrendiğimde aklıma bu sözler geldi. İngiliz emperyalizminden ülkesini özgürleştirmenin öncüsü Gandi, "kırmızı ceketliler"den kurtulmanın serencamını böyle özetliyordu. Bizim "Gandi Kemâl" ise her zamanki gibi hazıra konmaya çalışıyor.

Evet, bizi de görmezden geldiler. Alay ettiler. Savaştılar. Ve kaybettiler!

On beş yıl önce okul kapısında güvenlik görevlileriyle köşe kapmaca oynayarak gizli içeri girmeye çalışırken birisi çıkıp bana CHP Genel Başkanı'nın on beş yıl sonra başörtüsü yasağının "bir daha yaşanmaması için yasa teklifi" vereceğini söylese sopayla kovalardım herhalde.

Hayaldi, gerçek oldu. Yaparsa, AK Parti yapardı. Vallahi bunu da yaptı. CHP üst yönetimi kusura bakmasın ama bu sefer "alay etme" sırası bizde. Tehlikenin farkında mısınız?

Latife bir yana CHP'nin önerdiği yasa teklifinde sadra şifa hiçbir şey olmadığı gibi bundan önce nasıl ki CHP zihniyetindeki hakim ve savcılar yasaları keyfî yorumlayıp bizi "korunaklı alanları"na sokmadılarsa, bu yasa teklifinden de güç alıp yarın öbür gün aynısını yapabilirler.

Zira sözde adı "başörtüsü yasası teklifi" olan metinde başörtüsü yok! Yarın bir hakim çıkıp metindeki "kıyafet giyip giymemeye zorlanamaz" maddesini alıp aynı 367 meselesinde yapıldığı gibi takla attırıp "Başörtüsü bir kıyafet değil, aksesuar" der ve yasak kararı verebilir. Zihniyet değişmedikçe hangi yasayı değiştirirsen değiştir, fark etmez. O zihniyeti de işte böyle halkın oyuna muhtaç olmak değiştirir, en azından görünürde..

Başörtülü kadınlar yüzlerine kapatılan kapıları on yıllar boyunca yumrukladılar, tekmelediler. Kapı duvar olmuş suratlara haykırdılar, sağırlaşmış kulaklara aldırmadılar. Kınayıcıların kınamasını değil, Allah rızasını önemsediler. Ve bir gün Erdoğan diye bir lider çıktı, bizim zorladığımız, belki menteşelerini yıprattığımız o kapıyı tekmeleyip sonuna dek açtı.

Bugün askeriyeden adliyeye, meclisten mülkiyeye kamunun her seviyesinde başörtülü kadınlar bileklerinin hakkıyla varlık gösterebiliyorlarsa bu mücadelemizin ve onun lideri Erdoğan'ın sayesindedir.

CHP'nin bu tür şaklabanlıkları hoşumuza gitmiyor değil ama hafızasız süs balıkları da değiliz yahu.

CHP, Şeriat teklifi verirse samimiyetlerine inanırız belki (!), böyle zor: Velhasıl aradığınız oya şu anda ulaşılamıyor, bir daha deneyin.