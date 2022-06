HÜLYA GÜLER

Bir sigorta şirketiydi sanırım, 'gelecek de bir gün gelecek' diye bir sloganı vardı. Bugünlerde sürdürülebilirlikle ilgili atılan güzel bir adımı görünce aklıma bu slogan geliyor. Çünkü hep uzak bir zamanı, başka nesilleri ilgilendirdiğini zannettiğimiz iklim değişikliği, yani gelecek geldi. Üstelik iklim felaketleriyle birlikte. Ama bugün felaketleri değil, sürdürülebilir geleceği hazırlayacak güzel bir örneği paylaşmak istiyorum.

Türkiye'nin önemli global markalarından Arçelik'in sürdürülebilirlik vizyonuyla İzmir'de açtığı yeni nesil mağazasından söz edeceğim. Arçelik'in logosunu kırmızıdan yeşile dönüştürdüğü Türkiye'nin LEED Platin sertifikasına sahip ilk iklim dostu mağazası, günümüz teknolojisinin imkan verdiği ölçüde sürdürülebilir bir anlayışla faaliyet yürütecek.

Sürdürülebilirlik hedeflerine bayilerini ve tüm tüketicilerini de dahil edecek önemli bir adım olarak gördükleri iklim dostu mağazanın detaylarını anlatan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer'in "Önümüzde iklim krizi gibi büyük bir zorluk varken, hiçbirimiz işimizi, günlük hayatımızı bir şey yokmuşçasına devam ettiremeyiz" sözleri bu konuda hepimizin gelmesi gereken seviyeye işaret ediyor.

3 bine yakın bayisi bulunan Arçelik'in bu yılsonuna kadar sayısını 10'a ve 2025 yılına kadar da 60'a çıkarmayı hedeflediği mağazaya ilişkin Dinçer'in aktardığı ilgi çekici detaylar şöyle:

İlki İzmir'de açılan yeşil logolu İklim dostu mağazamızda karbondioksit salımı 66 ton azaltan bir iş modeli kuruldu. Bu iş modeliyle yılda 53 evin elektrik tüketimi kadar da tasarruf sağlanmış olacak.

Mağazamızın aydınlatmasında yüzde 30, sudan da yüzde 40'a varan tasarruf elde edilecek teknolojiler kullandık.

Mağazanın bulunduğu AVM'nin otopark alanında tüm ziyaretçiler için elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli scooter ve bisiklet şarj ve park istasyonları kuruldu.

Mağazadaki atık metallere yeniden hayat verilerek üretilen yaşam ağacının altında iklim dostu sürdürülebilir ürünlerimizi sergileyerek tüketicilerimizin farkındalığına katkı yapmak istiyoruz.

Ayrıca mağazanın içinde tüketicilerimize ilham vermesi için bir de iklim dostu örnek ev kurduk. Bu evde de güneş panelleri, yerden ısıtma sistemi, enerji ve su tasarruflu ürünler, ileri dönüşüm ürünü örneği olabilecek pet şişe, atık balık ağları ve yumurta kabuğu, çay, kahve atığı gibi bio malzeme kullanılan ürünler bulunuyor. Burada, marka bağımsız olarak evlerdeki dönüşüme ilham vermeyi amaçlıyoruz.



AR-GE mi, İYİ-GE mi?

Araştırma-Geliştirmenin kısaltması olarak dilimize yerleşen AR-GE bugün her kuruluşun en önemli departmanı. Arçelik ise AR-Ge ve inovasyon birimlerine ek olarak yeni bir birim daha kurdu. Daha doğrusu bir kurul, İyilik-Geliştirme (İYİ-GE) Kurulu. İyilik için teknoloji belki insanlığın çok uzun yıllar hatta yüzyıllar önce odaklanması gereken bir konuydu. Ama zararın neresinden dönsek kardır. Teknolojiye evet ama iyilik için teknolojiye daha evet. İşte aralarında sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve farklı kesimlerden kitle önderlerinin yer aldığı Arçelik'in İYİ-GE'si şirketin her inovatif faaliyetinde gezegenimiz için iyilik hedefleyecek.