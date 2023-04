HÜLYA GÜLER

Depremin ardından özellikle bölge sanayicisinin ortaya koyduğu ekonomik toparlanma Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, 'dayanıklı ortak' mesajının adeta bir kanıtı oldu. Biraz daha açık anlatayım; şiddeti ve etkilediği alanın büyüklüğü nedeniyle dünya kamuoyunda da geniş yankı uyandıran 6 Şubat depremlerinin olası ekonomik sonuçlarını araştırırken, karşıma doğal afetler ve doğrudan uluslararası yatırım ilişkisine dair bir takım veriler çıktı. Daha çok ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerin nasıl etkilendiğini anlatan bu raporların sonuçlarını daha iyi anlamak için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nu aradım. Ne de olsa Dağlıoğlu, uluslararası yatırım hareketlerini en iyi değerlendirecek isimlerden biri. Yatırım Ofisi'nin Ortaköy'deki eşsiz boğaz manzaralı binasında buluştuğumuzda ise o gün oradaki tek gazeteci olmadığımı öğrendim. Meğer Ofis Almanya'dan bir grup gazeteciyi ağırlıyormuş.

Tabi hemen Alman meslektaşlarımın sorularını merak ettim. Dağlıoğlu, "Onlar da tıpkı sizin gibi depremin uluslararası yatırımlara etkilerini soruyorlar" dedi ve verdiği cevabı paylaştı: "Öncelikle depremin daha ilk anlarından itibaren dünyanın her yerinden Türkiye'ye yönelik müthiş bir dayanışmaya şahit olduk. Uluslararası şirketler yardım ve desteklerini bölgeye ulaştırmak için bizimle temasa geçtiler. İlk 2-3 hafta süresince deprem bölgesine odaklandık."

Sonrasında gündeminiz nasıl şekillendi sorusuna Dağlıoğlu, "Şimdiye kadar deprem nedeniyle yatırımını erteleyen ya da vazgeçen yatırımcı yok. Sanırım esas merak ettiğiniz bu" diyerek üzerinde çalıştıkları projelerin aynı şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

Dünyada doğrudan yatırım alanında yaşanan kıyasıya rekabete dikkat çektikten sonra da yatırım için doğru adres arayanları Türkiye'ye çekmek üzere son derece yoğun bir ajandayla çalıştıklarını vurguladı. Türkiye'nin uluslararası yatırım pastasında yıllık yüzde 1 olan payını yüzde 1.5'e çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Şu anda portföyümüzde takibini yaptığımız yaklaşık 300 proje var. Geçen yıl 50'nin üzerinde projeyi faaliyete geçirdik. Önümüzdeki dönemle ilgili biliyorsunuz herhangi bir yatırım tam anlamıyla gerçekleşmeden önce bilgi vermek doğru değil. Sadece şunu söyleyeyim, biz şu an uluslararası yatırımcıları Dayanıklı Ortak (Resllient Partner) mesajı ile Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz. Türkiye'yi anlatırken bölgesel zorluklara, krizlere ve beklenmedik her türlü gelişmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğumuzun altını çiziyoruz. Deprem sonrasında ard arda duyurulan yeni yatırımlar ve anlaşmalar bunun yatırımcılarda tam düşündüğümüz gibi karşılık bulduğunu gösteriyor."

Dağlıoğlu ile konuştuklarımdan özellikle aklımda kalanlar;

Uluslararası yatırım uzun ve meşakkatli bir süreç.

Dışarıda yoğun bir rekabet var, sermaye en ürkek şey.

Bir yatırım tam anlamıyla gerçekleşinceye kadar son derece ketum davranmak asla gereğinden fazla bilgi paylaşmamak en iyisi.

Sonuç; 300 milyar buldum, getirdim gibi afaki laflarla ortaya çıkmak kolay. Ama bu lafları realize etmek zor ve ciddi bir iş. Yapan bilir, her bir yatırım için adımları ilmek ilmek dokumak gerek.