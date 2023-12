HÜLYA GÜLER

Son gelen büyüme rakamı ve enflasyonun düşüş eğilimi, 2024'e ilişkin pozitif beklentileri kuvvetlendirmeye devam ediyor. S&P'nin rutinin dışına çıkıp görünümü pozitife çevirmesi boşuna değil. Ülkemizin önde gelen holdinglerini de aynı olumlu hava sarmış durumda. Nereden biliyorum derseniz, INBUSINESS Dergisi aralık sayısını okumanızı öneririm.

Zira INBUSINESS, seçimle ve depremle zorlaşan ve uluslararası konjonktürün de bu zorluğu pekiştirdiği 2023 biterken, holdinglerin 2024 planlarını araştırdı. Ve yatırım; ülkemizin en büyükleri arasında yer alan 25 holdingin, 2024 planlarının ortak noktası olarak öne çıktı. Yani halen devam eden bütçe hazırlıklarında hangi faktörleri dikkate alarak, neleri planladıklarını aktaran holdingler, çeşitli sebeplerle beklemede tuttukları yatırımları, artık hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Söz yatırımdan açılmışken, Fiba Grubu da 2024 yılını hareketli geçirecek kurumlardan biri. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 3 yıl aradan sonra ilk kez INBUSINESS'a verdiği röportajda, hem yeni yatırım planlarını hem de detaylarını açıkladı.







Finans, enerji, turizm ve perakende başta olmak üzere birçok sektörde 72 şirketiyle, 2022'de 40 milyar liraya yaklaşan (tabi bu rakam 2023'te daha da arttı) cirosu, Avrupa'da hatırı sayılır finansal operasyonu ve Çin dahil 11 ülkedeki kritik yatırımlarıyla ülke ekonomisi içinde önemli bir konumu olan Fiba Grubu, finans dışı sektörlerde bir milyar doları aşan önemli bir yatırım atağına hazırlanıyor. Grup, perakende tarafında iki yabancı markayı Türkiye'ye getirme, bir yerli şirketle ortaklık ya da satın alma konusunda son aşamada. Murat Özyeğin, Türkiye ve Moldova'da yapacakları yeni AVM yatırımları ile dijital bankacılık ve enerjide liderlik stratejisinin detaylarını anlattı.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirme yapmayı da ihmal etmeyen Özyeğin, "2024 yılında da her ne kadar yerel seçim gündemi olsa da, ekonomik ajanda üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Kur baskısını hissedeceğimiz bir yıl olmayacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre bu sene piyasa ile Merkez Bankası beklentileri çok daha paralel. Ekonomi yönetimimiz, yaptığı çalışmaların meyvelerini almaya başladı. Buna paralel olarak bütçe dönemimiz, geçtiğimiz yıla göre daha kolay bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

Aslında yazıya makro ekonomik gelişmeler ve ilk kez açıklanan yatırım planlarının detaylarıyla devam edebilirdim ancak Murat Özyeğin, yüreklere dokunan öyle bir bilgi paylaştı ki, satır arasında kalmasın diye sona bıraktım. Çukurova Üniversitesi ve Hüsnü Özyeğin Vakfı liderliğinde, Fiba Grubu'nun desteğiyle uzuv kaybı tedavisine yönelik deprem bölgesinde bir Çocuk İyilik Merkezi kurduklarını söyledi. Geçen haftalarda sessiz sedasız faaliyete başlayan Çocuk İyilik Merkezi'nde şu an dünyada uzuv kaybı alanındaki en son tedavi teknikleri depremden etkilenen çocuklara uygulanmaya başladı. Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan merkez, ilk etapta depremden etkilenen 21 yaşından küçük tüm çocuk ve gençlere hizmet verecek, daha sonra her türlü travmadan etkilenen çocuklara da hizmet sağlayacak. Sahadan gelen bilgilerle tam anlamıyla ihtiyaca yönelik bu çok ince düşünülmüş Çocuk İyilik Merkezi tıpkı bölgede yapılan diğer tüm destekler gibi topluma değer katan büyümenin en güzel örneklerinden.