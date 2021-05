4 dakikada lazer destekli implant uygulaması

Gelişen teknolojiler sayesinde implant operasyonları sadece dört dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Tüm tedavi, birinci operasyondan sonraki ikinci ayda sona eriyor

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Yöntemin gayesi, sadece implant uygulanacak olan bölgede dişetinin; Erbium, Diode, Nd-YAG, Co2 lazerlerden herhangi birini kullanarak açılmasıdır. Kemik dokusuna ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt kısmının da sadece Erbium lazer kullanılarak belli bir genişlik ve derinliğe ulaştıktan sonra kullanılacak olan implant çapındaki tek bir frezle yuvasının açılması sonrasında implantın uygulanması yöntemidir. Lazer destekli minimal invaziv implant uygulaması yönteminde sadece implant uygulayacağınız bölgede bir diş eti ve kemik işlemi yapıldığı için hastaların operasyon sonrası konforları maksimum düzeyde olur. Lazer destekli implant uygulamalarında kemiğin sert tabakasını delmek için yapılan çaba, kemikte bazen ısı ve titreşim meydana getirebilmektedir. Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi işlemi ve implant uygulaması; kemik dokusunu bozmadan, termal hasar vermeden yapılabilir ve böylece operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur.



YARA İYİLEŞMESİ HIZLANIR



Lazer destekli implant uygulamaları sonrasında hastalara Diode ya da Nd-YAG lazerlerle yapılan Biostimulasyon (Düşük dozlarda verilen lazer enerjisi ortodontik tedavi başlangıcında veya cerrahi operasyonlar sırasında ve sonrasında duyulabilen ağrıların oluşumunu önler ve doku iyileşmesini hızlandırır) uygulamaları, hasta konforunu artırdığı gibi yara iyileşmesinin hızlanmasını sağlar. Lazer destekli implant uygulamasına başlamadan önce hastadan alınacak olan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi; implantın yerleşeceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında bize detay verir. Bu sayede operasyon esnasında bir süprizle karşılaşılmayacak ve operasyonun kısa sürede neticelendirilmesini sağlayacaktır. Artık dünya çapında uygulanmakta olan All on Four ve Columbus Bridge yöntemleri lazer destekli uygulandıklarında açıkta yara yeri olmadığından çabuk iyileşmekte ve dikiş de olmadığından gıda birikimini önleyerek ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir.



İŞLEMLER İKİ SAATTE BİTIYOR



Özellikle tek diş eksikliklerinde lazer destekli implant uygulaması ile uygun kemik bulunduğunda hemen implant uygulanır. İmplant üzeri diş de CAD-CAM yöntemi ile seramik rekonstriksiyon yapılarak iki saat gibi kısa bir zamanda hastanın daimi dişi de yapıştırılarak hastanın kullanımına sunulabilir. Kanama ve yara iyileşmesi problemi olan hastalarda lazer destekli implant uygulamaları yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Lazer destekli implant uygulamalarının en büyük avantajları ise çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması ve dolayısı ile kanamayı da minimuma indirmesidir. Ayrıca implant operasyonları öncesi ya da sonrasında diş etinde lazerle yapılacak küçük uygulamalarda anestezi ihtiyacı da yoktur.

Tedavi ne kadar sürüyor?

İmplant operasyonlarının günümüzde sadece dört dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması bile mümkün olmaktadır. Diş ve kemik yapınıza göre belirlenen operasyon şekline göre toplam süre değişebilir. Genelde birinci operasyondan sonraki ikinci ayda tedavi sona erer. Bu süre boyunca geçici protezlerle günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz.

İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protezler takılır mı?

İmplantların kemik ile tam birleşmesini sağlamak amacıyla ilk iki-üç ay süresince implant üstüne gelen yüklerin en aza indirilmesi gerekir. Doktorunuz bu iyileşme süresi boyunca size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı dişler implantlarınızın üzerine eklenerek tedavi sona erdirilecektir.

İmplantların temizliği ne derece önemlidir?

İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar önemli olduğu bilinmelidir. İmplant temizliği normal dişlerin temizliğinden farklı değildir. Temizlik yöntemleri konusunda diş hekiminiz size detaylı bilgi verecektir. Unutmamanız gereken tek şey, bu tip bir uygulamanın başarılı olması için gerekli en önemli etkenin düzenli ağız bakımı olduğudur.



İKİ YA DA ÜÇ DİŞİN YERİNİ ALABİLİR



İmplant üzerine uygulanacak protezler nasıldır?

İmplant üzerine yapılacak protezler vakanın özelliğine göre değişik tiplerde olabilir. Bunlar, kolayca temizlenmesi için hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi diş hekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de uygulanabilir. Her iki uygulama şeklinin de artı ve eksileri bulunmaktadır ve size en uygun olan tasarımı hekiminiz, tedaviniz başlamadan önce belirtecektir.

Eksik olan bütün dişler için implant gerekli mi?

Eğer eksik diş sayısı birden fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant, iki ya da üç dişin yerini alabilmektedir.

İmplant vidasının kemik ile kaynaşmaması durumunda neler olabilir?

Uygun implant ve uygun bir yöntem kullanılmasıyla, böyle bir ihtimal yok denecek kadar aza iner. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk üç ay içinde ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkarılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant monte edilebileceği gibi klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Genellikle ikiden fazla implant konulan vakalarda arda kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanmasıyla işlevselliğini korumaktadır.



İMPLANT TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI



İmplant tedavisi hangi durumlardaki hastalara nasıl avantajlar sunar?

Alt çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protez takılı hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayet etmektedirler. Bu şikayetler zaman içinde proteze destek olan kemik dokusunun erimesiyle birlikte daha da artabilmektedir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırabildiği gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır. Üst çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve protezli hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına yol açabilmektedir. Alt veya üst çenedeki dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu şekil şikayeti olan hastaların, kancalarla tutunan protezin çirkin görünümünün kaldırılabilmesi veya köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerini kestirme zorunluluğu olabilmektedir. Tek dişini kaybetmiş olan hastalar: Klasik tedavi şekillerinde, bir dişin tedavisi için en az iki komşu dişi feda etmesi gerekmektedir. Bu durumlarda tek bir implant ile monte edilecek komşu dişler kurtarıldığı gibi daha estetik diş yapısı ve işlevsel sonuçların yakalanması sağlanır.