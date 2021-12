Estetikten önce gülüş tasarımı

İnsanlar yaşlandıkça dudaklar genellikle elastikiyetini kaybederek incelir, kırışıklıklar oluşur ve yüzleri yaşını göstermeye başlar. Bazı vakalarda hasta yüz germe ameliyatı ister ancak yapılacak bir gülümseme dizaynı ile bu sorunlar giderilebilir

Bu hafta siz değerli okuyucularıma gülüş tasarımı ile ilgili bilgiler vereceğim…

Gülüş yenilemesi nedir? İnsanlar yaşlandıkça dudaklar genellikle elastikiyetini kaybederek incelir, kırışıklıklar oluşur ve yüzleri yaşını göstermeye başlar. Gülüş dizaynı, dudak ve diş etlerinin estetik olarak dişleri desteklediği çerçevede tüm resmi içerisine alır. Her farklı çerçevenin farklı çizimleri tamamlaması gibi, birine ait gülüşün dizaynı ve değişimi de kişisel temeller üzerine yapılır. Odak, tüm gülüşün geliştirilmesidir. Bir ya da iki dişin düzeltilmesi bir bloktaki bir ya da iki evin yenilenmesine benzer; geri kalan her şeyin daha kötü görünmesine neden olur. Estetik diş hekimliği yama yapma üzerine kurulu değildir, tüm gülüşün üzerine konsantre olmak gerekir. Diş hekimliği estetik devrime doğru yol almakta, yeni materyaller, teknikler ve ekipmanlar hekimin yüksek kalitede, oldukça estetik restorasyonları öngörülebilir ve minimal invaziv şekilde yapmasına olanak sağlamaktadır. Bazı vakalarda hasta plastik cerrahi ile yüz germe ameliyatı düşünür durumdayken, yapılacak bir gülümseme dizaynı ile bu ihtiyaç giderilebilir.



KİŞİNİN BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ

Bir kişinin, gülüş yenilemesi için uygun aday olduğu nasıl anlaşılır?

Diş hekimi, öncelikle hastanın tüm yüzünü değerlendirmeli ve kişinin beklentilerini dinlemelidir. Her hastanın dişlerinin şekli ve dizaynı kişisel olmalıdır. Çünkü her insanın yüz kontürü farklıdır ve bu farklı özellikler her kişinin karakterini belirlemede yardımcı unsurdur. Gülüş dizaynının başlangıç noktası, yüzün orta hattının belirlenmesidir. Ön dişler arasındaki orta hat, yüzün orta hattına göre çizilmelidir. Dişlerin ve diş etinin görülme miktarı kişiden kişiye, konuşma ve gülüş pozisyonuna göre değişmektedir. Örneğin gülerken ağzınızın iki köşesinden geçen bir hat çizdiğinizde, bu hattın altında kalan yüzde 75-100 oranındaki ön dişlerde genç bir gülüş bulursunuz. Sadece dişlerin kenarlarının geçtiği düzlemi değiştirerek ve köşeleri daha düz ya da yuvarlak yaparak bile farklı gülüş tipleri yaratabiliriz. Daha agresif görünmek isteyen biri için dişler herhangi bir yumuşak kıvrım olmaksızın düz bir şekilde yapılabilir, daha sevimli görünmek isteyen biri için ön dişler, komşu dişlere nazaran hafifçe daha uzun yapılabilir ve köpek dişleri yuvarlak bir nokta ile biraz daha uzun yapılabilir. Sadece keskin köşeleri yuvarlatarak bile daha yumuşak, daha feminen bir görünüş elde edilebilir. Eski fotoğraflar sizin orijinal gülüşünüzdeki hoşlandığınız ya da hoşlanmadığınız özellikleri bulmada yardımcı olacaktır. Uygun olduğunuzda diş hekiminiz, götürdüğünüz fotoğraflarda beğendiğiniz özellikleri dişlerinize yansıtarak, dişlerin size ait olduğunu hissetmenize yardımcı olacaktır.







TEKNİSYENE BİLGİ VERİN

Hangi adımlar izlenmeli?

İlk yapmanız gereken; gülüş yenilemesi planladığınızda diş hekiminizin sizin isteklerinizi, gülüşünüzle ilgili neyi sevip neyi sevmediğiniz anlaması için yeterli zaman ayırdığından emin olun. Kulağa çok kolay geliyor ama birçok diş hekimi bu aşamayı atlıyor ya da bu aşamayı tamamen yok sayıyor. Diş hekiminiz dijital fotoğraflarınızı almalı, dijital görüntüleme yapmalı ve geçici restorasyon için kullanılabilir, estetik mum şablon hazırlamalıdır. Kozmetik konsültasyon ve kişisel renk seçimi için teknisyenle tanışmak isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz gülüşlerin fotoğrafını yanınızda götürmek konusunda rahat olun. Teknisyeninize ne kadar çok bilgi verirseniz, bu bilgiler diş hekiminize neyle karşılaşacağı ya da nelerin sizin beklentilerinizi aşacağı konusunda rehber olacaktır. Ayrıca gülüşünüzü güzelleştirmek için ortodontik tedavi ya da diş eti şekillendirmesi gerekecekse, bunun tespitine ve uygun uzmanla görüşmenize ön ayak olacaktır.



ÇAY VE SİGARA DİŞLERİ RENKLENDİRİR

Dişler neden renk değiştirir?

Dişlerinizin rengini ve görünüşünü etkileyen birçok faktör vardır. Bazı insanların dişleri doğal olarak diğerlerinden daha sarıdır. Örneğin, birçok sarışın ve kızıl insanın genetik olarak dişleri daha sarı olmaktadır. Dişler, yaşla beraber daha sarı ve daha gri renk alabilir. Bu, yıllar sonunda dişin minesinin (Dişin sert ve daha beyaz olan dış tabakası) aşınmasıyla daha transparan bir hale gelip, altta daha sarı olan diş dokusunun (Dentin) yansıması sonucu olur. Dış renklenme; çay, kahve, kırmızı şarap, kola, sebze ve meyve suyu, çok renkli yiyecekler ve tabii ki tütün kullanımı nedeniyle diş yüzeyinde beliren renklenmelerdir. Diş taşı birikimi de dişin renk değişimine neden olur. Yüzeysel dış renklenme; fırçalama, diş ipi ve dental temizleme teknikleriyle çıkarılabilir. Daha derin lekeler beyazlatmaya ihtiyaç duyar. İç renklenme, dişin kendi yapısında meydana gelen renk değişikliğinden oluşur. Eğer bir kişi diş sürme döneminde tetrasiklin içerikli antibiyotik kullanırsa; dişlerin çevresinde koyu sarı, kahverengiye çalan bandlaşmalar oluşur. Aşırı flor alınımı florozise yol açabilir, bu problem dişlerde gelişen beyaz nokta şeklindeki renklenmelere neden olur.







REFLÜ, BONDİNG'İ ZAYIFLATIR

Bonding nedir?

Bonding; kompozitin, çatlamış, kırılmış dişlerin yeniden yapılmasında, boşlukların doldurulmasında, kaviteleri tamir etme ya da gülüşünüzü yeniden şekillendirip renklendirmede kullanılmasıdır. Bonding için kullanılan materyal, daha doğal bir diş görünümü oluşturmak için diş renginde dolgu yapımında da kullanılır. Diş hekiminiz size daha tatmin edici bir sonuç verebilmek için farklı şekillendirme tekniklerine, renklere ve şekillere başvurur. Özel bir dalga boyuna sahip özel bir ışık, materyali sertleştirir. Ardından düzeltmeler ve parlatma işlemleri gerçekleştirilir. Bonding'i kaplamalardan ayıran en önemli fark, laboratuvara ihtiyaç duyulmadan tek seansta yapılabilmesidir. Ayrıca bu restorasyonlar, laboratuvar masrafı olmadığı için kaplamalardan daha ucuzdur.

Bonding ne kadar süre kullanılabilir?

Bu sorunun cevabı; bonding'in ne için kullanıldığına, ağızda nerede olduğuna ve ne kadar iyi bakıldığına bağlıdır. Eğer bonding'i ön dişinizin ısırma yaptığınız ucuna yaptırdıysanız ve ön dişlerinizle kalem ısırıyorsanız ya da tırnaklarınızı kemiriyorsanız, bu bonding restorasyon, çok da uzun süre ağızda kalmayacaktır. Bonding, çoğunlukla birkaç yıl ya da tamirle yıllarca kullanılabilmektedir, hatta bazı alanlarda uygun bakımla çok daha uzun süre sorunsuz kullanılabilir. Reflü ve yoğun alkol kullanımı, bonding restorasyonunu zayıflatacaktır. Diş gıcırdatma bu restorasyonları aşındırabilir fakat bu aşınma süreci doğal diş minesi, metal dolgular ve porselen kaplamalar için de aynıdır. Uygun bakımla bonding işlemi, gülüşünüzü güzelleştirmek için mükemmel bir yoldur.