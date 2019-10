ŞELALE KADAK

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile birlikte bu hafta Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen İnovasyon Günleri'ne katıldık ve Vodafone kampüsünde yer alan laboratuvar ve 'sky lounge' adı verilen merkezlerde 5G teknolojisinin yarattığı hızı, 4G ile 5G arasındaki farkı bizzat deneyimleme fırsatı yakaladık.

Hasan Süel, konunun en ilgi çekici yönlerinden birinin tepkime süresi olduğunu ve 5G teknolojisiyle neredeyse gerçek zamanlı olarak işlem yapılabildiğini söylüyor ve "Bu özellikle oyun sektöründe çok ciddi bir çığır açıyor. Çünkü çok ciddi bir hacmi var. İnşaat sektöründe, iş makinelerinde, ameliyatlarda, robotik süreçlerde, kimyasal deneyler de dahil olmak üzere birçok alanda fark yaratıyor. 5G bu kısa tepkime süresi sayesinde dijitalleşmenin çok önemli bir şekilde yolunu açıyor" diyor.

Vodafone 5G uygulamaları Avrupa'da ilk adımı atan ülke olan Almanya'da gösteriyor. Almanya'nın 5G konusundaki ilerlemesini, gittiğimiz bir elektrikli otomobil üretim fabrikasında çok daha net görüyoruz. e.Go adını taşıyan otomobillerin üretildiği fabrikada Wi-Fi yerine özel bir "5G'ye hazır" şebeke kullanılarak makineler birbirine bağlanıyor. Denen o ki, tesis Endüstri 4.0 dünyasının ilk örneklerinden biri.

Vodafone kampüsünde 5G teknolojisinin hızını gösteren dijital kıyafet deneme kabinini, lastiklerin an be an durumunu analiz eden monitörü görüp, hiper gerçeklik deneyimini yaşadıktan sonra, Türkiye'nin ne durumda olduğu konusu gündeme geliyor. Süel, dijitalleşmenin memleket meselesi olması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'de acilen bir dijitalleşme için yol haritası hazırlanması gerektiğine işaret ediyor.

Süel, "Bu akşam gözlerimizi kapayıp yarın sabah dijitalleşmeye geçemiyoruz. Biz bunu bir seferberlik gibi görüyoruz" diyor ve ekliyor: "Dijitalleşme için güçlü bir sabit altyapı gerekiyor. Fiber yatırım konusunun önceliklendirilmesi ve kamu politikası haline getirilmesi şart. Mevcut fiber altyapılara tüm operatörlerin erişiminin sağlanması ve bundan sonra yapılacak yeni fiber hatların modelinin belirlenmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin de geçiş izni için yapıcı olmasını bekliyoruz. Bunun için gereken kanuni altyapı değişikliğine ihtiyacımız var. Ayrıca akıllı telefonlara erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz."

Hasan Süel'e göre, fiberin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının anahtarı ortak altyapı. Süel, mobildeki dengeli pazar payının sabitte söz konusu olmadığını hatırlatarak, en pratik ve en az yatırım gerektiren bir yöntem olan yerleşik operatörün elindeki fiber altyapıyı ücreti mukabilinde erişime açmasının Türkiye'nin yararına olacağına işaret ediyor. Bu konuya rekabet üstü bir konu olarak baktıklarını söyleyen Süel, "Fiberimin olmadığı yerde bir operatör yerleşik kurumun kapısını çalabilmeli ve erişim isteyebilmeli" diyor. Süel'e göre bu öylesine önemli bir konu ki elektrik, su, doğalgaz nasıl öncelikli temel hizmet olarak görülüyorsa, bu konu da eş değerde önceliklendirilmeli ve teşvik edilmeli.