Coğrafyaların ve ülkelerin olduğu gibi, kentlerin de bir genetik kodu, tarihten gelen DNA'sı söz konusu.

Anadolu'daki ilk yönetim merkezlerinden biri olduğu ve Anadolu medeniyetlerinin ilk okuma-yazmayı öğrendikleri yer olduğu tespit edilen ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan Kültepe, Kayseri'nin aynı zamanda Anadolu'nun ilk bilim merkezlerinden biri olduğunu da kanıtlamakta. Nitekim, Selçuklu'dan Osmanlı'ya 33 medresenin, Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk bilim merkezlerinden birisinin Kayseri'de yer alması, Kayseri'nin 6000 yıl öncesine dayanan bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra, bir bilim merkezi olduğunu da gösteriyor.

Kültepe'de bulunan Asurlular dönemine ait çivi yazılı tabletlerde, devlet sözleşmelerinden ticari anlaşmalara, muhasebe kayıtlarından evlilik sözleşmesine her türlü kayıt söz konusu. Tarımsal üretim açısından iddiasız bir kent olan Kayseri, binlerce yıl, İpek Yolu dahil, bilinen en eski üretim ve ticaret merkezlerinden biri olmuş.

Kentlerin ticaret ve üretim becerilerini sürdürülebilir kılmaları, kentin çekim merkezi olma özelliğini güçlendirecek, kent dokusunu zenginleştirecek projelerle, doğru bir ekonomik ve mimari planlama ile ancak mümkün. 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölge ve lojistik merkez ile Kayseri istihdamın sürdürülebilirliği noktasında iyi bir momentum yakalamış. Tarihi, doğası, mutfağı ve ekonomisiyle bir zenginlik kenti olan Kayseri, kentin erişilebilirliği, karayolu altyapısını güçlendirecek projeler, toplu taşımaya büyük katkı sağlayan raylı sistem ve bunların sağladığı yatay kent planlaması ile konforlu ve huzurlu kent dokusunu da oluşturabilmiş.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Kayseri'yi her alanda farklı bir kent yapacak projelere imza atılmış. 26 milyon metrekare alanda 102 kilometre uzunluğunda 34 piste sahip Erciyes Kayak Merkezi, 200 milyon euroluk yatırımla 3'üncü kez dünya snowboard şampiyonasına ev sahipliği yapacak bir kalite ve başarıyı yakalamış.

Bir kenti küresel rekabette öne çıkaran 4 unsur beşeri sermaye ve yaşam kalitesi, ticaret becerisi, yenilikçilik ve erişebilirlik. Başkan Çelik, 2015-2017 arası 742 irili ufaklı proje ve 1.6 milyar TL'lik yatırımla, kişi başına 15 metrekare yeşil alanla, kırsal kalkınmaya destek veren projelere kadar, Kayseri'nin küresel rekabette uluslararası yatırımcı çekecek bir kent olmasına büyük katkı sağlayacak hamleleri sürdürüyor.

Türkiye'nin en başarılı bilet e-ticaret yapısı Bilet-All'a uluslararası yatırımcı Abraaj Capital'in, Türkiye'nin en başarılı hastane yatağı üreticisi MUKA'ya, ABD'li Styker'ın yatırım yaptığı Kayseri'de, TMSF bünyesinde, 30 şirketi, entegre üretim becerisi ve yeni CEO'su Alparslan Baki Ertekin ile Boydak Holding'in etkili katkısı da sürüyor. Femaş gibi entegre tesislerin önemi de gözleniyor. Ancak, 1.6 milyar dolarlık ihracat hacmi Kayseri'ye yakışmıyor. 5 yıl içinde 3-4 milyar dolara çıkması yerinde olur.