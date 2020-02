13 Şubat Perşembe günü (dün) açıklanan 2019 yılı aralık ayı sanayi üretim verisi, 16 ay boyunca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda yürütülen ekonomik tedbirlerin 2019 yılını en az yüzde 0.5 düzeyinde bir büyüme ile bitirdiğimiz yönündeki beklentileri teyit etti. 15 Ocak'ta yayınlanan yazının başlığını da 'yüzde 0.5 büyüme' olarak atmıştım. Kasım ayı sanayi üretim verilerini dikkate alarak yaptığım analizde, veriler 2019 yılının son çeyreğinde sanayi üretiminin yüzde 5 ve üzerinde bir artış yakalamış olabileceğimizi teyit ettiğini belirtmiştim. Dün yayınlanan hayli yüksek aralık ayı sanayi üretim verisi, son çeyrekte yüzde 5.8'lik bir üretim artışı yakalandığını teyit etti.

***

Bu durumda, Türkiye'nin GSYH performansını etkileyen tarım ve hizmet sektörlerinin de performansına bağlı olarak, 2019'un son çeyreğindebir GSYH büyümesi yakalanmış olabileceğini ifade edebiliriz. Bu da, 2019 yılının bütününde büyümeninbir performansla yılı tamamlamış olabileceğimiz olasılığını hayli güçlendiriyor. Oysa, 2019'un yıl ortasında dahi, pek çok yerli ve yabancı ekonomist, ekonomi ve finans kurumu, 2019'un bütünü için Türkiye'nin yılı yüzde 0,5 ile 2.5 arasında bir daralmayla tamamlayabileceği öngörülerini öne çıkartmışlardı.Bakan Albayrak ve ekonomi yönetiminin tüm bakanlık ve kurumları, her bir imkanı, her bir anı, her bir manevra alanını en etkili, en verimli, en efektif değerlendirerek, 2019'u pozitif bir büyüme ile kapatmamızın önünü açtılar. Aralık ayında, kasım ayına göre, sanayi üretimindeki yıllık artış oranının, aylık bazda değişimin ise yüzdetaşınmış olması, Türk imalat sanayinin büyük, orta ve küçük ölçekli tüm firmalarının, tüm şirketlerinin böyle bir üretim başarısına imza atmak adına canla başla çalıştıklarına işaret ediyor. Bu üretim başarısı, aynı zamandaile, ihracatımızı da 2019 yılında yeni birna taşıdı.

***

2020'nin ilk ayında ihracat hacminin tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırması ve yüzde 5'i geçen artış, 2020 yılının ocak ayı sanayi üretim verisinin de güçlü gelmesi noktasında, Bakan Albayrak'ın 2019'da elde edilenbaşarısının, net üretim, ihracat ve pozitif büyüme, yeniden istihdam artışı olarak, Türkiye Ekonomisi'neveolarak döneceği yönündeki öngörülerini de teyit ediyor.'nı Türkiye için 'güvenilir liman tedarikçisi' olarak da bir avantaja dönüştürebilir isek,yılındabüyüme olasılığı daha da güçlenecektir.