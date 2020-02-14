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KEREM ALKİN
14 Şubat 2020, Cuma KEREM ALKİN

2019 büyümesi yüzde 0.5

13 Şubat Perşembe günü (dün) açıklanan 2019 yılı aralık ayı sanayi üretim verisi, 16 ay boyunca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda yürütülen ekonomik tedbirlerin 2019 yılını en az yüzde 0.5 düzeyinde bir büyüme ile bitirdiğimiz yönündeki beklentileri teyit etti. 15 Ocak'ta yayınlanan yazının başlığını da 'yüzde 0.5 büyüme' olarak atmıştım. Kasım ayı sanayi üretim verilerini dikkate alarak yaptığım analizde, veriler 2019 yılının son çeyreğinde sanayi üretiminin yüzde 5 ve üzerinde bir artış yakalamış olabileceğimizi teyit ettiğini belirtmiştim. Dün yayınlanan hayli yüksek aralık ayı sanayi üretim verisi, son çeyrekte yüzde 5.8'lik bir üretim artışı yakalandığını teyit etti.

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Bu durumda, Türkiye'nin GSYH performansını etkileyen tarım ve hizmet sektörlerinin de performansına bağlı olarak, 2019'un son çeyreğinde yüzde 4.4 ile 5 arası bir GSYH büyümesi yakalanmış olabileceğini ifade edebiliriz. Bu da, 2019 yılının bütününde büyümenin yüzde 0.5 civarında bir performansla yılı tamamlamış olabileceğimiz olasılığını hayli güçlendiriyor. Oysa, 2019'un yıl ortasında dahi, pek çok yerli ve yabancı ekonomist, ekonomi ve finans kurumu, 2019'un bütünü için Türkiye'nin yılı yüzde 0,5 ile 2.5 arasında bir daralmayla tamamlayabileceği öngörülerini öne çıkartmışlardı.
Bakan Albayrak ve ekonomi yönetiminin tüm bakanlık ve kurumları, her bir imkanı, her bir anı, her bir manevra alanını en etkili, en verimli, en efektif değerlendirerek, 2019'u pozitif bir büyüme ile kapatmamızın önünü açtılar. Aralık ayında, kasım ayına göre, sanayi üretimindeki yıllık artış oranının yüzde 4.9'dan yüzde 8.6'ya, aylık bazda değişimin ise yüzde 0.6'dan yüzde 1.9'a taşınmış olması, Türk imalat sanayinin büyük, orta ve küçük ölçekli tüm firmalarının, tüm şirketlerinin böyle bir üretim başarısına imza atmak adına canla başla çalıştıklarına işaret ediyor. Bu üretim başarısı, aynı zamanda 180,7 milyar dolar ile, ihracatımızı da 2019 yılında yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna taşıdı.

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2020'nin ilk ayında ihracat hacminin tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırması ve yüzde 5'i geçen artış, 2020 yılının ocak ayı sanayi üretim verisinin de güçlü gelmesi noktasında, Bakan Albayrak'ın 2019'da elde edilen 'dengeleme ve disiplin' başarısının, net üretim, ihracat ve pozitif büyüme, yeniden istihdam artışı olarak, Türkiye Ekonomisi'ne dinamizm ve 'değişim' olarak döneceği yönündeki öngörülerini de teyit ediyor. Koronavirüs Salgını'nı Türkiye için 'güvenilir liman tedarikçisi' olarak da bir avantaja dönüştürebilir isek, 2020 yılında yüzde 5 büyüme olasılığı daha da güçlenecektir.

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