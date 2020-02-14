13 Şubat Perşembe günü (dün) açıklanan 2019 yılı aralık ayı sanayi üretim verisi, 16 ay boyunca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda yürütülen ekonomik tedbirlerin 2019 yılını en az yüzde 0.5 düzeyinde bir büyüme ile bitirdiğimiz yönündeki beklentileri teyit etti. 15 Ocak'ta yayınlanan yazının başlığını da 'yüzde 0.5 büyüme' olarak atmıştım. Kasım ayı sanayi üretim verilerini dikkate alarak yaptığım analizde, veriler 2019 yılının son çeyreğinde sanayi üretiminin yüzde 5 ve üzerinde bir artış yakalamış olabileceğimizi teyit ettiğini belirtmiştim. Dün yayınlanan hayli yüksek aralık ayı sanayi üretim verisi, son çeyrekte yüzde 5.8'lik bir üretim artışı yakalandığını teyit etti.
***Bu durumda, Türkiye'nin GSYH performansını etkileyen tarım ve hizmet sektörlerinin de performansına bağlı olarak, 2019'un son çeyreğinde yüzde 4.4 ile 5 arası bir GSYH büyümesi yakalanmış olabileceğini ifade edebiliriz. Bu da, 2019 yılının bütününde büyümenin yüzde 0.5 civarında bir performansla yılı tamamlamış olabileceğimiz olasılığını hayli güçlendiriyor. Oysa, 2019'un yıl ortasında dahi, pek çok yerli ve yabancı ekonomist, ekonomi ve finans kurumu, 2019'un bütünü için Türkiye'nin yılı yüzde 0,5 ile 2.5 arasında bir daralmayla tamamlayabileceği öngörülerini öne çıkartmışlardı.
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