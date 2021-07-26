Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında küresel iklim değişikliği ve sebep olduğu sonuçlar doğal olarak daha yoğun bir şekilde ele alınıyor ve araştırmalara konu oluyor. 2021 yılı içinde yayınlanan yeni bir araştırma, küresel iklim değişikliğinin, Amerika Kıtası ile Afrika, Avrupa ve Asya'yı zıt şekilde etkileyeceğine işaret etmekte. Artmaya devam eden küresel sera gazı emisyonunun sebep olduğu iklim değişikliği nedeniyle, tropikal yağmur kuşağı, Doğu Afrika ve Hint Okyanusu'nu orijinli olmasına rağmen, bu eksen üzerinden Afrika, Avrupa ve Asya kıtalar grubunda kuzeye doğru hareket ederken, Amerika kıtasında güneye doğru hareket edecek.

Bu nedenle, son 2 haftadır, hem Avrupa'nın bir çok ülkesinde, Avrupa'nın bir parçası olarak Türkiye'de ve Çin'de, önceki yıllarda rastlamadığımız şiddetle yağmurların sebep olduğu sel felaketlerini izliyor ve maruz kalan insanların kurtarılması adına geniş çaplı operasyonları takip ediyoruz. Meteorolojik bilgiler, son 2 haftadır gözlenen şiddetli yağmurlarda, gerek Avrupa, gerek Türkiye, gerekse de Çin, aynı bölgeye 4, 6, hatta 8 ayda toplam yağabilecek yağışın, 4,6 veya 8 saatte yağdığına işaret ediyor. Tropikal yağmur kuşağnın yer değiştirmesi, yerel kuraklık ve bolluk dengesinde değişimlere de neden olacak. Hindistan'ın ve Çin'in önemli bir bölümü yoğun sel baskınları ile baş etmek zorunda kalacak.

Buna karşılık, Güneydoğu Afrika ve Madagaskar'da kuraklık stresi iyiden iyiye artacak. Ayrıca büyük çoğunluğu ormanlarla kaplı dağlardan oluşan Orta Amerika da tropikal yağmur kuşağının yer değiştirmesi nedeniyle büyük bir kuraklığın içine girecek. Asya'da tropikal yağmur kuşağının yer değiştirmesinde Everest Tepesi'nin de parçası olduğu Himalaya Sıradağlarındaki kalıcı buzulların erimesi önemli bir etken olma riski taşıyor. Yeryüzünün herhangi bir bölgesine kıyasla bu bölgede daha hızlı ısınacak olan atmosfer, yağmur kuşağının bu bölgeye doğru kaymasına da neden olacak.

Araştırmacılar, söz konusu bulguları ortaya çıkarmak adına, 27 son teknoloji iklim modeli ve hesaplamasından elde edilen verileri kullanarak oluşturulan bilgisayar simülasyonlarını inceleyerek bu sonuçlara vardılar. Söz konusu bulgular, Avrupa'nın ve Türkiye'nin kuzeyinin kuzeye doğru 'göç eden' tropikal yağmur kuşağı nedeniyle, bugüne kadar alışılmadık ölçüde ve geçmişte tropikal iklim kuşağının geleneksel olarak hakim olduğu bölgelerde gözlenen bir yağmur ve iklim özelliği gösterebileceğine de işaret ediyor. Bu nedenle, bölgeler arasında aşırı yağmur ve aşırı kuraklık riski daha da büyüyecek gözüküyor.

Tüm bu tablo, bu aşırı yağmurlarla oluşan büyük bir miktardaki su kaynağının hem çevreye zararını minimum düzeye indirmek adına, hem de bu büyüklükteki bir su kaynağının rezerve edilmesi adına, yer üstü ve yer altında mega boyutta,yapay göl, su toplama alanları ve havuzlar inşa edilmesi gerektiğini ve aşırı kuraklığa maruz kalan bölgelerin su ihtiyacının karşılanması adına, aşırı yağmur alan bölgelerden kurak bölgelere bu suyu taşıyacak mega boru hatları ve mega su aktarma istasyonları inşa edilmesini gerektirecek. Çin'den sonra, dünyada mega projeleri bir bir hayata geçirerek büyük başarılara imza atan Türkiye için, bu da yeni bir başarı hikayesi yazılacak, geleceği kurtarmak adına hayati önem taşıyan bir alan.