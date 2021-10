21. Yüzyıl insanlık tarihi açısından en kritik dönüşümlerin, büyük çapta yeniden yapılanmaların, teknolojik sıçramaların ve küresel ekonomi-politikte hayli fırtınalı bir 'sıklet merkezi' değişiminin yaşandığı bir yüzyıl olarak hatırlanarak. İnsanoğlunun 'uzay sevdası'nın kamu sektöründen özel sektörün kontrolüne geçtiği; Y, Z, ardından Alfa kuşağının günlük yaşamı, toplumsal hayatını, iş yaşamını yeniden yapılandırdığı, önceki nesillerin 'varlık' sahibi olma alışkanlıklarının 'paylaşım ekonomisi'yle tümüyle değişim gösterdiği, 'sanayi devrimi' olgusunun yerini 'yeşil devrim'e, çevreye ve iklim meselelerine terk ettiği yeni bir 'Akıl Çağı'na geçiş döneminden söz ediyoruz.

98. yılını coşkuyla kutladığımız ve idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz, 1923'den bu yana yeryüzünde gözlemlenmiş tüm siyasi, ekonomik, teknolojik ve ekolojik dönüşümlerin, küresel ekonomi- politikteki tüm 'girdap'ların üstesinden geldi. Bu süreçte, 98 yıllık bir Cumhuriyet deneyimi ile, Türkiye tüm dünya tarafından dikkatle takip edilmekte olan bir 'demokrasi' ve 'çağdaş yaşam' birikimi oluşturdu. Tarihe not düşülen ekonomik ve siyasi devrimleri aralıksız hayata geçirdi. Gerçek bir piyasa ekonomisi dönüşümünün yanı sıra ve küresel ticarette 'vazgeçilmez güvenilir liman tedarikçi' ülke olarak, dünya ekonomisinin en kritik önemdeki üretim merkezlerinden birisi oldu. Bugün, son 10 yılda ardı ardına hayata geçirdiği mega projeler ile, kıtalar arası ulaştırma ve lojistik ağının en güçlü aktörlerinden birisi oldu.

Bulunduğumuz coğrafyanın tüm belirsizlikleri, kargaşası ve zorluklarına inat, 'Milli Egemenlik' temeline dayalı 'tam bağımsız ekonomi'yi; Avrasya'nın kaderini değiştirecek ölçüde, hem masada, hem sahada 'kapsayıcı, girişimci, insani diplomasi' becerisini inşa etmek, bugün hala çok az sayıda ülkenin başarabildiği zorlu bir süreç. Türkiye'nin ekonomik güç, siyasi güç ve askeri güç boyutunda iddialı bir 'oyun kurucu' ülke olması; kendi teknolojisini üreten bir beceriyi oluşturması; kendi geleceğini inşa edebilme kabiliyeti olan bir ekonomi olması 5 katıda çok sayıda ülkeyi heyecanlandıran ve ilham veren 'paha biçilmez' bir başarı. Bununla birlikte, kendi rotasını belirleme 'özgürlüğü', dünyanın güç merkezleri ile aynı masada, eşit koşullarda çok katmanlı ve çok yönlü bir ilişki seti oluşturma becerisi hiç şüphesiz ki kimi küresel aktörleri rahatsız ediyor.

Bu rahatsızlığa bağlı tüm açık ve karanlık müdahale, hatta saldırı denemelerinin her daim farkında ve uyanık olarak, Türkiye'yi 'uzay yarışı', 'dijital yarış', 'yeni nesil enerji yarışı' ve 'yeni nesil savunma konsepti' gibi kritik alanlarda kendi milli ve yerli teknolojisiyle başarılara imza atan bir ülke olma yolundan bir saniye olsun dahi geri bırakmayacağız. 21. Yüzyıl bir 'değerler' yüzyılı. Demokrasi, insan hakları, çevre, sürdürülebilirlilik ve kapsayıcılık gibi temel 'değerler' boyutunda, iddiamızı daha da perçinleyecek her strateji, her reform, her adım 100. yılına emin adımlarla yürüdüğümüz Cumhuriyetimiz adına, 'ulu çınar'ın köklerini daha da derine salması ve daha da sarsılmaz bir ekonomik güce dönüşmesi adına kritik önemde.

Dünya yeni bir sıçrama, yeni bir 'Akıl Çağı' dönemine yorucu, basıncı yüksek, ülkelerin becerilerini ve dayanıklılık kapasitelerini daha da güçlendirmeleri gereken bir dönemi aşarak geçecek. Cumhuriyetimizi sarsılmaz bir 'Milli İrade' ve dünyaya mal olmuş bir 'Milli Egemenlik' başarısıyla hiç şüphesiz ki bu zorlu dönemden 'Akıl Çağı' dönemine taşıyacağız.