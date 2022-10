Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi yine yakın dönem ve gelecek açısından dikkatle takip edilmesi gereken mesajlar içermekte. Çin'in 13. ve 14. 5 yıllık kalkınma planlarında öne çıkan en önemli husus 'yeni yükselen orta sınıf'a ve herkesin eşit bir şekilde paylaşacağı adil bir refah düzeyine nasıl ulaşılacağına dair hedeflerdi. Çünkü, ABD'den sonra dünyanın 2. büyük ekonomisi konumunda olan Çin, bundan 10 yıl önce 6 trilyon dolara ulaşmış bir ekonomi iken, 2 trilyon dolar ihracat üretilen malın üçte birinin yurt dışına satışı anlamına geliyordu. Ama, 2015'de Çin ekonomisi 11 trilyon dolara ulaştığında, dünyaya 3 trilyon dolar satmanız, sadece ihracat ile Çin ekonomisinin ayakta durmasının artık mümkün olmadığını gösteriyordu.

Bu nedenle, Çin'in ülke içinde yoksullukla mücadele, yeni kentleşme hamleleri ve yükselen yeni orta sınıfa yönelmesi kaçınılmazdı. Nitekim, son iki 5 yıllık kalkınma planının içeriğinde bu hedeflere yönelik önemli başlıklar söz konusu. 2022 sonu itibariyle 19 trilyon dolara ulaşması beklenen Çin ekonomisinin sürdürülebilir bir ekonomi olabilmesi adına, ortalama satın alma gücünü ve yaşam standardını hızla artıracak pek çok altyapı ve üst yapı projesine yoğunlaşması gerekiyor. 14. 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda '2035 Çin'i' için önemli hedefler öngörülmüş olsa da, küresel dünya düzeninin gündeme getirdiği zorluklar ve öncelikler, Çin'in toplam nüfusunun yaşam standartlarını hızla yükseltmeye yönelik hamlelerini 2030'a kadar tamamlaması gerektiğine işaret ediyor.

Bu nedenle, 'Made in China 2025' programı da, Çin'in teknolojide, hammaddede, komponentlerde, dijital donanım ve yazılım ürünlerinde, savunma endüstrisinde kendine yetebilen bir ülke olmasını hedeflemekte. Bu sürecin önemli bir başka sacayağını ise, Çin'e özgü 'sosyalizm'in hedeflerini yükseltmekten geçmekte. 2049'da Çin Halk Cumhuriyeti '1. Yüzyıl'ını tamamlayacak. Bu nedenle, 2 bin 300 delegenin katıldığı ulusal kongre, '2. Yüzyıl'ın inşası' başlığına da odaklanmış durumda. Bu kritik önemdeki başlığın ana teması ise, 'her yönüyle ortalama refaha sahip bir toplum' ve 'her açıdan modern sosyalist bir toplum inşa etme' olarak tanımlanmakta. Devlet Başkanı Şi, süreci 'yeni çağda Sosyalizm' olarak adlandırmakta. Çin, önümüzdeki dönemde 'eşitsizliklerle mücadele' ve 'yolsuzluklarla mücadele' başta olmak üzere, nüfusun sürdürülebilirliği ve yaşlanan nüfusa bağlı olarak, doğurganlığı teşvik edecek yeni yaklaşımlara ağırlık verecek.

Küresel düzen yeniden yapılanırken, küresel ekonomipolitik sistem kendine yeni bir rota oluşturmaya çalışırken, Soğuk Savaş sonrası 'tek kutuplu' bir dünya düzeninden, 'çok kutuplu' bir dünya düzenine geçiş devam ederken, küresel pandemi ve 'Savaş' önde gelen ülkelerin tümünün önüne 'kendine yetebilme' başlığını getirdi. Bu nedenle, Çin'de büyük nüfusu ile birlikte, küresel siklet merkezinin Atlantik'ten Pasifik'a kaydığı bir noktada, Avrupa ve Afrika olan ilişkilerini de daha derinleştirmek istiyor. Bu nedenle, Atlantik kuşağı ülkeleri, görünen o ki, 20. Ulusal Kongre sonrasında yoğun bir okuma yapacaklar.