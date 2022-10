21. Yüzyıl, başlangıcında, insanoğlu için pek çok sorunun çözüme kavuşacağı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılacak, dünyanın her yerinde açlığı, yoksulluğu geride bırakacak atılımlara imza atılan bir 'Akıl Çağı'nın yaşanacağı bir yüzyıl olarak öngörülmüştü. Geride bıraktığımız 22 yılda yaşananlar, Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasındaki dengesizlikler, haksızlıklar, daha da ağır olanı, bencillikler, önde gelen ülkelerin göz göre yaptıkları hatalar, kötülükler insanlığı bir 'Belirsizlik Çağı'nın içine hapsetmiş durumda. Ne acıdır ki, küresel güç merkezleri söz konusu 'karanlığı' dağıtacak çözümlere odaklanmak yerine, yine hangi ülke 'karanlığın' neresinde saf tutuyor, onun peşindeler.

Tüm bu zorlu ve amansız bir mücadeleyi gerektiren tablonun ortasında, bir lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkesini dünyanın her yerine demokrasi, barış, refah götürecek bir devrime imza atarak, 'Türkiye Yüzyılı' ile Avrasya'yı kalıcı bir istikrara, parlak bir geleceğe taşıyacak köklü, kapsamlı bir vizyona ve atılacak adımların detaylı bir şekilde tanımlandığı bir misyona odaklamış durumda. Çünkü, içinden geçmemize sebep olunan 'Belirsizlik Çağı'nda, küresel ekonomi- politik düzen yeniden yapılanırken, bu yeni düzene şekil verebilecek ölçüde ağırlığı olan, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 30 önde gelen ülkenin iddiasını sürdürebilmesi için, 'yüksek kalite'de tahkim edilmiş bir siyaset ve ekonomi kapasitesi oluşturmaları gerekiyor.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nın gücün yüzyılı olacağının altını çiziyor. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak, küresel düzeydeki yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirilecek altyapı ile sürdürmesi, küresel ekonomi-politik yapının insanoğlu adına daha somut çözümler üretebilme kapasitesine yapacağımız 'sürdürülebilir katkı' açısından kritik önemde. Bu nedenle, 'Türkiye Yüzyılı'nı Ülkemizin her köşesinde, her noktasında 'sürdürülebilir kalkınma' yüzyılına dönüştüreceğiz. Hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken, dünyanın bütününde aynı hamleler için var gücümüzle çalışacağız. Bu amaçla, Türkiye Yüzyılı'nı 'bilimin yüzyılı', 'dijitalin yüzyılı', 'üretimin yüzyılı'na dönüştüreceğiz.

İleri teknolojiye dayalı, stratejik sektörler olarak, hava ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, savunma teknolojileri, bilişim teknolojileri olmak üzere, tüm sektörlerde yüksek katma değerli, küresel ticaretin tüm pazarlarına ulaşan, 2060'da 62 milyona ulaşması beklenen çalışan nüfusumuz için istihdamı arttıran doğru üretim alanlarını tasarlayarak, Türkiye'yi dünyanın önde gelen en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz. Bu hedefi de Ülkesinin temel değerleriyle yetişmiş, ne istediğini bilen, donanımlı, geniş bir ufka sahip gençlerin yüzyılı ile yakalayacağız. 'Türkiye Yüzyılı' ile Avrasya'nın kaderini değiştiren bir oyun kurucu ülke olarak, 'insani ve vicdani duruş'umuzla, 'barışın yüzyılı'nı, bugünün gerçekleriyle tahkim edilmiş bir 'kadim değerler yüzyılı'nı, bireysel ve toplumsal 'haklar yüzyılı'nı, 'şefkatin yüzyılı'nı kalıcı hale getireceğiz.

Türkiye Yüzyılı, istiklalin ve istikbalin de yüzyılı olacak. İhsanlarının istiklali ve istikbalini kalıcı kılmak üzere, Ülkemizin daha da iddialı mega projelere, yeni eserlere, yeni programlara, yeni hizmetler peşinde koşmasına birlikte şahit olacağız. Ve, 'Türkiye Yüzyılı'nın anlamını, önemini, vazgeçilmezliğini tüm dünyaya en iyi şekilde aktarmak adına, vatandaşımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklarla doğru ve zamanında bilgilendirecek, tüm dezenformasyonları bertaraf edecek bir etkili 'iletişim yüzyılı' da inşa edeceğiz. Başarımızla da 'Türkiye Yüzyılı'nı insanlık için 'güven ve istikrar'ın yüzyılına dönüştüreceğiz.