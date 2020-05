Pandemi nedeniyle alınan izolasyon tedbirleri mayıs başından beri tüm dünyada kısmen gevşetilmeye başlandı.

Ancak pek çok sektörde ve vatandaşların gündelik hayatındaki sınırlamalar hala devam ediyor. Aşı ya da ilaç bulunana kadar da eski hayatımıza dönüş çok mümkün görünmüyor.

Zira pek çok kişi, devletler tüm sınırlamaları kaldırsa bile eski rutinine dönemeyecek. Kimse lokantalarda, kafelerde, otobüslerde, özel okullarda, uçaklarda, plajlarda dip dibe oturmak istemeyecek.

Bu yeni normal de sağlıktan ulaşıma, eğitimden gıdaya hemen hemen her sektörde fiyatların ikiye belki üçe katlanmasına neden olacak.

Dolayısıyla dünya şimdi hasta sayısına odaklanmış olsa da pandeminin faturasının ne olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde tam olarak hissedeceğiz...

Pandemi döneminde oluşan ekonomik ortamın dünya üzerinde kaç kişinin asgari yaşam şartlarına ulaşmasını imkânsız hale getirdiğini göreceğiz...

Tıp otoritelerinin er ya da geç hepimizin yakalanacağını söylediği koronayla karşılaşmamızı geciktirmek için alınan izolasyon tedbirlerinin, kaç kişinin ölümüne neden olduğunu anlayacağız...

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya üzerinde her on saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü küresel bir ekonomiden bahsediyoruz.

***

Bir anda tüm dünyaya hakim olan egemen söylem Demokles'in Kılıcı gibi üzerimizde sallanırken aksini iddia etmek çok da kolay değil. AmaŞöyle ki, izolasyon uygulayan ülkelerle, tamamen ya da kontrollü şekilde sürü bağışıklığını tercih eden ülkelerden gelen istatistikler arasında'da ilk vaka 25 Şubat'ta görüldü.. Ülkede 11 bin ölü var. İyileşen hasta sayısı ise 64 bin.'te de şu ana kadar 26 bin vakagörüldü. 10 milyonluk ülkede 5 bin kişi iyileşirken3 binden fazla ölüm kayda geçti.Pandeminin başında sürü bağışıklığı diyen ancak daha sonra izolasyona yönelen'de ise vaka sayısı 223 bin. İyileşenlerin sayısının açıklanmadığı ülkede 32 bin kişi hayatını kaybetti.Sıkı izolasyon tedbirleri uygulayan ülkelere gelince:. İyileşen hasta sayısı 145 bin. Ölü sayısı ise 7 bin 600.330 milyonluk. 259 bin kişi iyileşti. 81 bin kişi öldü.. 106 bin hasta iyileşirken 30 bin kişide hayatını kaybetti.Türkiye de dünya üzerinde izolasyon tedbirlerine en sıkı uyan ülkelerin başında geliyor. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizdeki durum da şöyle:Vaka sayısı 139 bin. 95 bin kişi iyileşti. 3 bin 800 kişi de hayatını kaybetti

***

Dünya üzerindeki tablo şimdilik aşağı yukarı böyle. Zorluklar da ortada...Ne var ki buÖrneğin kısa vadede, Türkiye gibi sağlık sistemi, güvenli ortamı ve harika plajlarıyla göz dolduran ülkelerYapmamız gereken tüm bilimsel olasılıkları, tezleri soğukkanlılıkla değerlendirmek, tartışmak. Bu bilinmezlikler ile dolu ortamda peşinen kabul edilen tezleri mutlak doğru gibi görmemek.