Bir süredir Fransa'dan gelen görüntüler Batı Şeria'yı aratmıyor. Yalnızca gettolarda ve başkentte değil, Marsilya ve Lille gibi şehirlerin lüks semtlerinde de insanlar polisle çatışıyor, işyerlerini kundaklıyor.

Abartıyorsun mu diyorsunuz?

O halde bunu bana değil Fransa hükümetini resmen uyaran Birleşmiş Milletler'e söylemelisiniz.

Bakın geçen gece Şanzelize Bulvarı üzerinde bir süredir tahta panjurlar ve özel güvenlik ordusuyla korunan lüks giyim mağazaları, otomobil galerileri de dâhil her yer yağmalandı.

Tesadüf bu ya, ortalık "Paris Yanıyor" filmindeki sahneleri aratmazken Fransa'nın Cumhurbaşkanı, öğretmeni olan First Lady ile birlikte Elton John balosunda dans ediyordu.

Alın size Marie Antoinette'li, dört dörtlük bir çağdaş Fransız ihtilali filmi...

Yeryüzünde cennet arayan, kaçtığının içindeki cehennem olduğunu fark etmeyenler iyi izlesin.

Zira bir süredir memleketlerine "mülteciler" geldiği için "iltica" etme hayalleri kuran alıklara "birkaç hafta çalışınca otomobil alınabilen" bir cennet gibi anlatılan Frengistan'ı, Avrupa'yı cinnet dalgası sarıyor.

Ve sokaktaki isyankârlar sadece, bizimkilerin hayalini gerçekleştirip ülkesinde üniversite bitirdikten sonra kuryelik yapmak için Fransa'ya gelenlerden, "Mağrip" diye yaftalananlardan ibaret değil.

Ayrımcılığa, yoksulluğa, dışlanmışlığa sokağa çıkıp polisle çatışacak, yağma yapacak kadar dolmuş o insanların arasında her kesimden özbeöz Fransız yurttaşları da var.

***

SARI YELEKLİLERLE BİR GECE



Fransa'da eyleme, kaosa ilk kez şahit olmuyoruz...

Her soruya, okuduğu okulla övünerek, çalıştığı bankalardaki pozisyonunu anlatarak başlayan Fransa'nın snop Cumhurbaşkanı Macron'un geldiği günden bu yana süren bir yangın bu.

Söndürmeyi beceremiyor...

2019 yılında sarı yeleklilerin eylemlerini izlemek üzere Paris'e gitmiş, eylemcilerle bir gece geçirip izlenimleri de sizlerle paylaşmıştım.

Medyada yazılıp çizildiğinin aksine, yalnızca Afrika ya da Asya kökenlilerden oluşan bir grup değillerdi. Zira dile getirdikleri dertleri de Fransa'da ayrımcılığın temel nedeni haline dönüşen yoksulluktu.

Dün görüştüğüm Paris muhabirimiz Ömer Aydın, sokaktakilerin profilinin değişmediğini söylüyor.

"Başına kapüşonu geçiren sokağa çıkmış" diyor.

***

MERAL HANIM'DAN İYİSİNİ Mİ BULACAKSINIZ ZATEN?



İyi Partililer hiç boşuna söylenmesinler...

Zira samimi söylüyorum, ondan iyisini bulamazlar.

***

TEKNOLOJİK



Sözcü'den bir Kurban Bayramı haberi:

"Diyanet'ten teknoloji karşıtı hutbe!"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tatile giren gençlere "Cep telefonlarınızdan arada kafanızı kaldırıp dinle ilgili kitaplar da okuyun, camiye de gidin" demiş.

Eline verdikleri telefona gömülmeyi "teknoloji müritliği" sananlar, Müslüman bir din adamından nasıl nasihat duymayı bekliyorlar, gerçekten merak ediyorum.