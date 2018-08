50 yıllık birikimin özeti. İçinde, kendi ile geçmişi ile barışık bir insan portresi, azim ve mücadele gücü ile başarı öyküsü yazmış iş insanı, eğitim, erdem, kültür, ekonomi dersleri var.

Bayramda elime geçti, bir solukta okudum. Altı çizilecek çok bölüm var. Ben, gündeme de denk düştüğü için "ekonomi, eğitim sistemi ve iyi insan yetiştirme" başlıklarını aldım.

Dünyaya açık kimliği ile diyor ki...

... Bir yanda açlar hatta açlıktan ölenler, öbür tarafta muazzam bir israf ve tüketim. Dünya, bu ekonomik modeli sonsuza dek kaldıramaz. Böyle bir dünya sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. Zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olacaktır. O zaman da çatışmalar artacaktır. Bunu önlemenin yolu da üretimi artırmak, bölüşmeyi dengelemek ve ilişkileri insani çerçeveye oturtmaktan geçiyor. Bu koşulları gerçekleştirmek için 'eğitim' dışında sihirli değnek yoktur...

Eğitimci ve müteşebbis özellikleri ile önerdiği model de dikkate değer...

... Öğrencilerin neyi bilip neyi bilmediklerini sorgulayan sınavlara dayalı eğitim anlayışından çıkmamız lazım. Her öğrenciye aynı dersi okutmanın, aynı bilgileri vermenin de artık anlamı kalmamıştır. Biz, öğrencinin potansiyelini, eğilim ve yeteneklerini saptayıp, öğrencimizi bu istikamette eğitmeye yönelik bir yola girmeliyiz. Öğrencilerimizi test edip, eğilim ve yetenekleri istikametinde mesleki eğitime almalıyız.

Ve nihayet, insanı insan yapan değerler ve bizlerin eşsiz avantajları...

... Empati gibi, birlikte yaşama kültürü gibi, yoksulluk ve gelir adaletsizliğine karşı duyarlı olmak gibi erdemler, yabancı olduğumuz değerler değildir. Biz onları yeniden keşfedecek değiliz. Çağın getirdiği anlamsızlıklar içinde gölgelenen bu değerleri, insanlığın öteki erdemleriyle birlikte çocuklarımıza kazandırmalıyız. Eğitimin ilk görevidir bu: "İyi insan yetiştirmek!"

Bütün bu görüş ve değerlendirmeler Enver Yücel'in "Hayatım Eğitim" adlı kitaptan. Küresel sistem kaotik bir döneme girerken, yeni dünyada yeni Türkiye de yerini alma uğraşı verirken ve yeni eğitim yılı başlarken okumanızı öneririm.