Dikkatli gözler, meşru muhalefet davranışı dışında siyasal alanı da aşan, toplumun sinir uçlarına basan organize faaliyetlerin giderek sıklaştığını fark ediyorlar. Özellikle de sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyalar, arkasındakiler ve kullandıkları nefret dili hafife alınacak cinsten değil. Kimi zaman üniversite gençliği, kimi zaman kırılgan konumdaki ekonomik kesimlerin hassasiyeti manipüle edilebiliyor. Bir damar yakalandığı andan itibaren, süreç dalga dalga büyütülebiliyor! Türkiye'nin aşmaya çalıştığı sorunları psikolojik harekat unsuru olarak kullanabilen odaklara karşı, klasik yöntemlerin yanı sıra proaktif politikalar da gerekli görünüyor.

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