Dikkatli gözler, meşru muhalefet davranışı dışında siyasal alanı da aşan, toplumun sinir uçlarına basan organize faaliyetlerin giderek sıklaştığını fark ediyorlar. Özellikle de sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyalar, arkasındakiler ve kullandıkları nefret dili hafife alınacak cinsten değil. Kimi zaman üniversite gençliği, kimi zaman kırılgan konumdaki ekonomik kesimlerin hassasiyeti manipüle edilebiliyor. Bir damar yakalandığı andan itibaren, süreç dalga dalga büyütülebiliyor! Türkiye'nin aşmaya çalıştığı sorunları psikolojik harekat unsuru olarak kullanabilen odaklara karşı, klasik yöntemlerin yanı sıra proaktif politikalar da gerekli görünüyor.

***

Konumuz, özelsektör ile hükümet ilişkileri bağlamındaki birhususla ilgili. Zira meseleye bir başka penceredende bakılması taraftarıyım.Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı, ekonomikbir lider. Aynı zamanda uluslararası sermayeninönemini her vesile ile vurgulayan birtarzı da var. Bu yaklaşımı sadece beyanlarındanibaret olmadığı gibi, reel sektörün desteklenmesiveya sorunlarının çözülmesi gerekenher an, pratiğe de yansıdı.Bölgesel yatırım/istihdam teşvikleri.Vergi ve sigorta primyapılandırmaları.Sektörel ve dönemsel vergi indirimleri.Hedef odaklı, uygun maliyetli kredipaketleri.Kısa çalışma ödeneği kriterlerindekolaylık. Kredi Garanti Fonu kaynaklı formüller.Ticari kredilerin canlılığını koruyabilmesiadına alınan önlemler.İstihdamı ayakta tutmaya dönük kamukatkıları.Yurtdışına açılan firmalara, -ayrımyapmaksızın- her ülkede iş alanı açma çabası.Zaten vurgulamak istediğim husus da burası!Öyle ya Cumhurbaşkanı ilave bir istihdam için çabalarken, durgunluğa girmesi muhtemel sektörleri ayakta tutmak için vergi ve benzeri kolaylıklar getirirken, acaba bu imkanlar tam manasıyla yatırıma mı yöneliyor? Yoksaiçinde de dönüp duruyor mu?Cumhurbaşkanımız yüksek faizle mücadele ederken, bir yandan faizlerin ticari kısmından yakınan kimi iş insanları, diğer yanda faiz/kur fırsatlarından da yararlanarak durumlarını idare mi ediyor?Türk özel sektörünün çatı kuruluşlarının, hükümetin sağladıklarına karşıgerekiyor!Pandemi şoku başta olmak üzere şartlar gereği büyük özveri gösteren kesimlerin hak ettiği desteğe ulaşması öncelik kazanıyor. Ki hükümet, yerinde bir hamle ile esnaf için bu yönde bir seri adım attı. Doğru da yaptı. Ekmek teknesini çevirmeye çalışan, devlete yük olmayan, aksine yükünü alan, kullandığı krediyi amacına uygun yerlere yönlendiren, istihdam yaratan veya istihdamını koruyan, ithal ikamesine yönelik yatırım/üretim yapan tüm iş insanları küçüğünden büyüğüne devletin ilgisini hak ediyor demektir.Önümüzdeki dönem, nalıncı keseri gibidönemi değil, testere gibidönemi olarak şekillenecektir.