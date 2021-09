Önceki gece yayımlanan ve 2022-24 dönemini kapsayan "Orta Vadeli Program" (OVP), samimi ve adil değerlendirme yapmak isteyenler için çok şey anlatıyor.

OVP'nin genel mesajları doğrultusunda bugünkü Türkiye'ye, özellikle de siyasi ortama bakıldığında üç kategori dikkati çekiyor:

1- Tencereyi kaynatma uğraşı verenler.

2- Toplumu kaynatmak için elinden geleni ardına koymayanlar.

3- Görev ve sorumluluğunu yerine getirmek yerine işi kaynatanlar.

Bu üç başlık, eleştiri ve özeleştiri bağlamında analiz edildiğinde umumi manzara şöyle görünüyor:

Birincisi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ittifak ortağının da desteği ile reel politiği yönetme ve dengeli ekonomiyi sürdürebilir kılma yolunda müthiş uğraş veriyor. Son üç yılda, eski ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisini hedef alan düşmanca tutumuna bir de küresel pandemi şoku eklendi. Ve arada muhalif merkezleri motive eden yerel seçim mücadelesi de yaşandı. Biraz sonra işaret edeceğim üzere... Türkiye için en önemli konu, "Tencerenin kaynaması ve toplumun huzurudur!" Bu uğurdaki her emek kutsaldır.

İkinci husus... Sosyo-ekonomik, kimi zaman da jeopolitik süreçleri kollayarak ilerleyen, iktidarı devirme iddiasıyla her türden faaliyeti mubah gören anlayışın abandığı araçlarda düğümleniyor. Yalan, manipülasyon ve toplumun sinir uçlarına basma faaliyetleri bu kapsama giriyor.

Üçüncüsü... Gerek merkezi gerekse yerel idarede bulunan, hatta AK Parti teşkilatlarında konjonktürden istifade konuşlanan muhtelif aktörler, asli ve hasbi iş yapma hırsını kaybetmiş, tribüne oynamayı alışkanlık haline getirmiş izlenimi veriyor.

Türkiye'de evlerdeki tencerelerin kaynaması, ekonomide ise çarkların dönmesi, iki noktaya odaklanmamızı gerektiriyor.

1- İstihdam. Gerek genç gerekse kentlileşen nüfustaki artış, istihdam piyasasında katılık yaratıyor. OVP'ye yansıdığı şekli ile yerinde bir adım atılıyor. "Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi" uygulamaya geçiyor. Gençlere yapılan her yatırım kısa sürede meyvesini veriyor. İşte size eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın 1 milyon yazılımcı projesi. Veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin olumlu sonuç üreten staj programı. Yani... Genç ve kadın istihdamı ile ilgili hedef odaklı, ölçülebilir başarıya endeksli iş ve işlemlere devam edilmesi büyük önem taşıyor. Eş anlı olarak mesleki eğitim ile mesleki beceri dönüşümüne dönük her hamle, memleketin kaderine tesir ediyor. Ama öte yandan yine OVP'de de değinildiği gibi istihdama ilişkin bunca teşvik varken istenilen verimin neden alınamadığını ortaya çıkarmak, etki analizlerine bakarak yeni yol ve yöntemler bulmak da gerekiyor.

2- Enflasyon! Bu noktada yine Berat Bey'in emek verdiği "Piyasa Erken Uyarı Sistemi", "Arz Güvenliği Mekanizması", "Piyasa Regülasyonu", "Rekabet Açığının Telafisi Önlemleri", "Üretici Maliyetlerin Düşürme Reçetesi" ile "Fırsatçılarla Mücadele Araçları" kritik yerini koruyor. Aradan geçen süre içinde Merkez Bankası'nın üstlendiği rolün tek başına yetmediği bilindiği için Tarım, Ticaret ve Sanayi bakanlıkları öncülüğünde, mutlak koordine hamlelerle en geç 2022'nin ilk yarısında somut meyveleri alınacak kararların gerekliliği ön plana çıkıyor.

Özetle...

Cumhurbaşkanımız, "ilave bir istihdam, tek haneli enflasyon, düşük reel faiz" için çırpınıyor. O'na eşlik eden siyasi ve teknisyen kadroların gayretleri yanında, TOBB ve TESK başta olmak üzere meslek örgütlerinin de nalıncı keseri gibi "hep bana hep bana" değil de testere gibi "bir sana bir bana" metodunu benimsemelerinin zamanı geldi de geçiyor.