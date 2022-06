Milli 5G teknolojisini gerçekleştirebiliriz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, alelacele hayata sokulacak ithal 5G teknolojisinin Türkiye’yi ithal cennetine çevirebileceğine dikkat çekerek, “Milli 5G teknolojisini 2025’te gerçekleştirebiliriz” dedi

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkânlarla üretecek mühendislik kabiliyetine ve hazırlıklara sahip olduklarını belirterek, "Birkaç yıl içinde yerli 5G teknolojisini başaracağız. Türkiye'nin 5G'de ithalat cennetine dönüştürülmesine geçit vermemeliyiz!" dedi. Önal, dünyada 5G teknolojisinin vardığı aşamaya, Türkiye'nin bu noktadaki yerine ve bir an önce 5G'ye geçilmesini savunan çevrelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



SURETİ HAKTAN GÖRÜNENLER

Türkiye'nin, hızla 5G teknolojisini kullanması gerektiğini söyleyen operatörler ve uzmanlar var. Sizin yaklaşımınız nedir?

Biz bu topraklarda 180 yılı aşkın zamandır hizmet veren yüzde 100 yerli tek operatörüz. Ülkemizin her bir noktasına en ileri teknoloji ile hizmet götürüyoruz. Genetik mirasımız gereği yaptığımız her işte ülkemizin çıkarlarını en önde tutuyoruz. Yerli teknoloji üretmeyi de teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasını da milli görev olarak görüyoruz. Türk mühendisliğinin bu konuda ciddi çalışmaları var. Birkaç yıl içinde bunu başarabileceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız.

"5G'de geç kalmak, dijitalleşmede yaya kalmaktır" deniliyor...

Alelacele hayata sokulacak ithal 5G teknolojisinin ortaya çıkaracağı cari açık başta olmak üzere birçok problemin de önüne geçip dünyaya satabileceğimiz bu teknoloji ile ülkemize gelir getirebileceğimize inanıyoruz.









5G'NİN BABAYİĞİTLERİ...

Rakipleriniz, "5G ve hemen" iddiasında ısrarlı görünüyor...

Zamanındaki tercihleri nedeniyle, sıkışan ve taşımakta zorlandıkları data trafiği sorununu aşmak için olması gereken zamandan önce ülkemize ithal 5G teknolojisini getirmeyi adeta dayatarak, sırtımıza yük olacak cari açığı göz ardı edip, bir de sureti haktan görünüp bunu ülkeye hizmetmiş gibi sunmak isteyenlere diyeceğimiz tek söz var: "Kusura bakmayın biz gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaktan geri durmayız!"

Dünya, 5G'de hangi seviyede?

Henüz olgunluk seviyesine ulaşmamış ve dünyadaki kullanım oranları yüzde 10'lar seviyesinde olan 5G teknolojisinden söz ediyoruz.

Türk Telekom 5G teknolojisini üretip geliştirecek aşamada mı peki?

Gücü her gün artan ve dünyada her geçen gün daha fazla rağbet gören yerli savunma sanayimiz gibi, yakında yollara çıkacak yerli otomobilimiz TOGG gibi yerli 5G teknolojisinin de bu topraklardan Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunulabileceğini düşünüyoruz. Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi'ndeki iştiraki Netsia'nın, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanında dünya çapında toplam 57 patenti bulunuyor. Bunlar içinde globaldeki tüm operatörlerin hayatını kolaylaştıracak VRAN ve SEBA teknolojilerini dünya için üretecek seviyeye geldik. 2023'te ABD'li ortağımızla ilk ürünü dünya pazarına satmaya başlayacağız. Ayrıca bu bir milli görev. Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştiricileriyle beraber bu projeyi birlikte yapabiliriz. 5G'nin babayiğitleri neden olmasın?

Fiberde, ortak altyapı çağrılarına yaklaşımınız nedir? Altyapı paylaşımı konusunda, 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla protokol imzalandı. Ortak altyapıda bu ülkeye en iyi şekilde hizmetin yolu, tüm oyuncular tarafından imzalanarak kabul edilmiş bu altyapı protokolünü etkin şekilde uygulamaktan geçiyor.







CUMHURBAŞKANIMIZIN FİBER HEDEFİNİ ÖDEV KABUL ETTİK

Hükümetin hırslı bir dijitalleşme eylem planı var. Telekom, sürecin neresinde? Öncelikli hedefimiz ayrım gözetmeksizin ülkenin her köşesinden mümkün olduğu kadar çok kişiyi hızlı internetle tanıştırmak ve internet kullanımını en üst seviyeye çıkarmak. Türkiye'nin en yüksek teknoloji yatırımı yapan şirketlerinden biriyiz. 2005'teki özelleştirmeden bu yana ülkemizin dijital dönüşümü için 18.7 milyar doları aşan tutarda yatırım yaptık. Fiberleşme oranını yüzde 90'ların üstüne ulaştırdık. Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, Türkiye'yi fiberleştirmek için yüksek motivasyonla çalışıyoruz.

Ülkemizi fiber ağlarla örme hedefinde Türk Telekom ne kadar mesafe kat etti? 81 ilimizi kapsayan fiber ağımızı 2019 sonundan bu yana yüzde 22.3 büyüterek 2022 ilk çeyrek itibarıyla 372 bin kilometreye çıkardık. Hedefimiz 2022'de fiberleşme oranını yüzde 95'ler seviyesine çıkarmak. 2022 ilk çeyrek itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45'i fiberle bağlı durumda.