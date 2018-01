ŞEREF OĞUZ

Modern savunma stratejilerinin temelinde yatan budur. Çizgi halinde savunma yapmayı reddeden, bölgesel savunma savaşını öngören bir anlayıştır. Bizdeki karşılığı, Sakarya Savaşı sırasında, "geçilmez Yunan Hatları" geçilince Mustafa Kemal tarafından söylenmiştir; "o satıh bütün vatandır." Türkiye, bizi Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylaması diplomasi zaferine taşıyan, güvenliğimizi, sadece vatan sathında değil, sınırın da bir karış ötesine taşıyan stratejilerdir.

Bugün ordumuz, bir yandan çatışmasızlık bölgeleri kurarken, dün Afrin'de başlayan, Menbiç ile sürecek, Fırat Kalkanı benzeri mücadele içinde… Biliyoruz ki askeri başarı; liderdeki siyasi kararlılık kadar ordumuzun gücünden gelir ve zafer ancak ve ancak ardında güçlü ekonomi olan silahlı kuvvetlerce sürdürülebilir kılınır.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmaktan söz etti; "Her şehri birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmeliyiz." Bir de fabrikasını açtığı Kütahya için;

"İnşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehir olacaktır" dedi.

Hattı müdafaayı, sathı müdafaaya çevirecek dinamik zaten vatan sathındaki her potansiyeli değerlendirecek şehirler ile olacaktır.

Misal Bursa kalkınırken Türkiye de kalkınacak, Kütahya gelişirken ekonomi de güç kazanacak.

Bu açıdan bakınca şehirler; girişimcileri, yerel yönetimleri, STK'ları, KOBİ'leri, sanayi bölgeleri ve hemşerileriyle işbölümü-işbirliği içinde olmalıdır.

Bu da "günü; dününden ileri" kent inşa etmekle kalmayacak, daha güçlü Türkiye'nin çimentosu olacaktır.

Peki, bu mümkün mü? Tabii ki mümkün… Ali kıran baş kesen IMF cenderesinden çıkmada, şehirlerimizin dinamiklerinin payı çok büyük olmuştur.

1990'larda benim "Anadolu Kaplanları" dediğim ve daha sonra KOBİ diye markalaşan değerlerimiz, milli gelirin 3'e katlanmasında en büyük amildi.

Sathı müdafaanın gücü de zaten şehirlerimizin geliştire geldikleri kabiliyetler sayesinde yükselebiliyor. Bu çetin coğrafyada zayıf devlete yer yok… Bunu herkes aklına kazısın. Zayıf devlet, sathı (şehirleri) zayıflığın tanımıdır.

Sathı müdafaa derken vatanın her karış toprağını üretimiyle sulayacak insanımızdan söz ediyoruz. Nitekim sathı güçlü devletin hattı güçlü, savunma becerileri yüksek olur. Bize şimdi gereken tam da budur…