ŞEREF OĞUZ

Müzik, kültürleri yakınlaştırdığı kadar üstün yetenekleri küresel arenaya taşımada çok etkin bir araç… Müzik ile başka medeniyetlerle buluşur, bu "yumuşak güç" sayesinde itibar elçiliği yapar, kamu diplomasisine imkân oluşturursun.

Öteden beri savunduğum tez şudur; "her toplumun %2'si, zeki ve yeteneklilerden oluşur. Ancak bu %2'ye nasıl davrandığın, o toplumun kaderini belirler. Ya "devlet başa" yapar, ufukların efendisi olursun veya "kuzgun leşe" der, uygarlığın taşrasına düşersin."

Söz konusu dünya çapında üstün yetenekler olunca, daha seçici ve destekleyici olma zorunluluğu ortaya çıkar. Tıpkı ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi'ndeki gibi… 10 yılda üstün yeteneklilerin titiz dikkatiyle seçilen 42 genç; ülkemizin parlak, sıcak ve yumuşak gücü haline geliverdi.

Yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde "film müzikleri" konulu konser verecek olan bu yeteneklerin her biri, dünyanın ünlü müzikhollerinde sahne almış, dünyaca şöhret sahibi ustalarla birlikte müzik yapmış çocuklarımız…

Türkiye'nin küresel arenada müzik markaları olmaya namzet bu üstün yetenekler, Çağdaş Eğitim Vakfı'nın bünyesinde yeşeriyor, kök salıyor. Projenin mimarı ve lideri ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri; "biz ihtiyaç değil, yetenek bursu veriyoruz" diyor. Bu son derece önemli zira üstün yeteneği keşfetmek kadar onu sürgit desteklemek, hayati önem taşıyor.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğundaki projenin sürdürülebilirliği, ulaşım, bina, konaklama ve enstrüman alt sponsorluklarının bulunmasına bağlı. Enstrüman kirası dahi bu anlamda üstün genç yetenekleri potansiyellerine taşımada önemli etken… Berrin Yoleri; "yılda 12 milyon lira harcıyoruz ancak daha büyük başarılar için yeni destekler, sanatseverler şart" diyor.

Bu gençlerle yarınki konser öncesi bir araya geldim ve her biriyle tanıştım. Yıllardır Türkiye Zeka Vakfı'nda, beste yarışmalarında ve Zeka-Yetenek kongrelerinde böylesi değerlerimizi bulmak, bilmek ve desteklemek için gayret ederim. Bu çocuklar yeni "üstün yetenek madenimiz" ve böylesi projeler ile ülkemizin sanat alanındaki potansiyelleriyle küresel arenada marka olma şansımız çok yüksek.

Kerem Tuncer (orkestra şefi), Elvin Ganiyev, Ilgın Top, İdil Olgar (keman), Cemal Aliyev, Cansın Kara, Deniz Ayşe Birdal, İdil Bursa (viyolonsel), Tuna Bilgin, Emir İlgen, Tarık Kaan Alkan (piyano), Bora Demir (korno), Melis Sağlam (şan) ve Burak Beşir (flüt) yarınki konserde bizlere yeteneklerini sunacak ve ben de orada olacağım.