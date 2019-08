Yakın tarihimizde köyden kente göçle başlayan gecekondulaşma, kaçak yapılaşmanın en uç noktasıydı ve devlet-siyaset ikilisinin göz yummasıyla önü açılmıştı.

Ama ondan daha vahim olanı imarlı olduğu halde, imar dışına çıkılarak "kaçak" yükselen yapılarla şehirlerin kuşatılmasıydı.

Sonra bunu rezidanslar ve gökdelenler izledi.

Bugün neredeyse bütün şehirlerimiz büyük oranda imar kuralları hiçe sayılarak "kaçak" yapılan iskansız devasa apartmanlardan oluşuyor. Bu durum, başta devlet olmak üzere, ülkenin burjuvazisinden orta sınıfına, bürokrasisinden mavi gömleklisine hatta köylüsüne kadar hiç değişmeyen "ortak suç" İstanbul'dan Bodrum'a, Trabzon'dan Kapadokya'ya tablo her yerde aynı.

Boğaz'daki sanayici de kaçak yapıda oturuyor, Esenyurt'ta veya Beylikdüzü'ndeki esnaf da... Bodrum'da milyon dolarlık rezidanslar da, Trabzon Ayder'deki yayla evleri de kaçak.

Mekanın doğal veya tarihi olması da fark etmiyor, Kapadokya'nın göbeği de Uzungöl'ün çevresi de kaçak binalarla dolu.

Çeyrek yüzyıldır Bodrum'da yaşayan biri olarak buradaki fotoğraf da farklı değil. Her yıl ısrarla Bodrum'un altyapı yetersizliğini, koyları kuşatan otel ve rezidansları ya da tepeleri kuşatan siteleri yazsak da değişen bir şey olmuyor.

İnsanın içini acıtan bu tablo Türkiye'nin tam bir çelişkiler ülkesi olduğunu gösteriyor.

Birkaç ağaç için timsah gözyaşları dökenlerle, o güzelim kıyıları, orman alanlarını kuşatan sitelerde yaşayanların aynı insanlar olması çok şaşırtıcı. Peki, bu durum nereye kadar böyle gidecek?

Bu mesele en son Başkan Erdoğan'ın sürpriz bir biçimde Bodrum koylarındaki kaçak yapıları gezmesiyle gündeme gelmiş ve nasıl bir tepki geleceği merakla beklenmişti.

Aslında konu, uzun bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gündeminde. En başta Kapadokya ve Karadeniz'in en gözde yerleri Uzungöl ve Ayder Yaylası' nda yapılan kaçak yapılar tespit edildi, "yıkım" kararı verildi ve önemli bir bölümü de yıkıldı.

Şimdi sıra Bodrum'da. Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bizzat Bodrum'a geldi. Bakan Kurum, önce hükümet olarak çevre meselesiyle ilgili bugüne kadar neler yapıldığını anlattı ve genel bir çerçeve çizdi:

"Ülkemizin her noktasındaki doğal güzellikleri korumak adına gece-gündüz tüm ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde çalışıyoruz ve bu çerçevede açıkçası Salda'mızı, Uzungöl'ümüzü, Muğla'mızı, Ayder'imizi koruyacak, hatta hatta daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktaracağız." Sonra da Türkiye'nin kaçak yapı fotoğrafına ilişkin şu çarpıcı rakamları verdi:

"Yapılan incelemelerde tüm Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var ki bu kaçak yapıların 7200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3260'ı da Muğla ilimizde. Tabii 1300 tanesi de bu kaçak yapıların maalesef doğal SİT alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor." Tablo vahimdi, o vahim tablonun içinde Bodrum da vardı. Bakan Kurum, Bodrum'daki kaçak yapı konusunda kararlı olduklarını söylüyordu:

"Bugün yapmış olduğumuz denetimlerde 1611 konut 4 otel inşaatı imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Ve bu aykırılıkların giderilmesi için ilgili firmalara süre verilmiştir. Bu 1 aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıkları giderecekler.

Gidermemeleri durumunda namı hesaplarına resen Bakanlık olarak valiliğimiz, kaymakamlık eliyle de biz imara aykırılıkları gidereceğimizi buradan tüm vatandaşlarımıza iletmek isterim."

Umarım Bakan Kurum, bu sözlerinin gereğini yapar ve bir son nokta koyar.

Takipteyiz.