İstanbul'da fırtınalı bir hava olunca pusuda bekleyenler hemen harekete geçiyor ve içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor. Bahane olarak da, "aşırı yağış ve fırtına yüzünden iptal edilen uçak seferleri" ileri sürülüyor ama onların asıl dertleri başka. Onlar Türkiye'nin modern ve büyük bir havaalanına sahip olmasından rahatsızlar. Öyle olmasa, o meczuplardan biri şu sözleri yazar mı?

"Direttiniz, milyonlarca ağaç keserek rant uğruna kuşların göç yoluna havaalanı yaptınız, sonuç hüsran."

Bunların iflah olmayacağını biliniyorum ama şu gerçeği de hatırlatmadan geçmeyelim; İstanbul Havaalanı, 108 çatının uçtuğu, 128 ağacın devrildiği son fırtınada hiç de birilerinin beklediği gibi bir kriz yaşamadan süreci atlattı.

Dahası Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bir uçağın pistten çıkması sonucu yaşanan sıkıntı da İstanbul Havaalanı devreye sokularak atlatıldı. Yani sadece kendisinde yaşananı değil, Sabiha Gökçen'i bile rahatlattı. Fırtına ve aşırı yağışlar her dönem hava ve deniz trafiğini etkiler ki, geçmişte Atatürk Havaalanı'nda çok daha sıkıntılı süreçler yaşandı. Sadece bir örnek verelim.

Tarih 2015, Cumhuriyet gazetesinden bir haber: "Beklenen fırtına THY'nin 103 seferini iptal ettirdi."

THY ve İstanbul Havaalanı'na "düşmanlık" edenlerin pervasızlığı bu kadarla da sınırlı değil. Bunlar, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Atatürk Havaalanı'na inmesini de dillerine doladı. Onların başında da ana muhalefet partisi CHP'nin grup başkanvekili Engin Özkoç geliyor. Attığı şu twite bakın:

"Putin Atatürk Havalimanı'na indi. Şu anda İstanbul'da çalışan tek havalimanı Atatürk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Daha fazla ne söyleyebilirsiniz ki. "Atatürk" ismini kullanarak Muharrem İnce'nin dert yandığı "şizofrenlere" gereken mesajı iletmişsiniz. Bu kışkırtıcı dili de sorgulamadan 20 bin kişi beğenmiş. Aralarında kelli felli gazeteci ve eski siyasetçiler bile var.

Oysa Özkoç'un söylediğinin gerçek olmadığı o twitin altında yazılıyor. Atatürk Havaalanı'nın seçilmesi ne Putin'in tercihi ne de hava muhalefetinin zorlaması. Siyasi muhalefete de buradan bir şey çıkmaz. Bu sadece bir protokol ve güvenlik uygulaması. İşin bu boyutu bir yana, o gece Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un İstanbul Havaalanı'na inmesi gerçeğini nereye koyacaksınız? Hala bu yalan bilginin Twitter sayfanızda durması sizi rahatsız etmiyor mu?

Aslında CHP'li Özkoç, bu yalan yaklaşımıyla iktidarı veya AK Parti'yi değil, Türkiye'nin küresel iki önemli markasını itibarsızlaştırıyor. Allah'tan dar alanda kısa paslaşmalar yaptığı için çok da etkili olamıyor. Çünkü halk, CHP'li siyasi aktörlerin iyi yapılan şeylere bir kulp taktığını bildiği için gülüp geçiyor.

Buna rağmen, hem THY'nin hem de İGA'nın daha aktif ve etkili bir halkla ilişkiler çalışması yapması gerekiyor. Çünkü yeni havaalanı her açıdan İstanbul'u rahatlattı. Önceki gün yaşanan fırtına veya yoğun yağış benzeri bir durum geçmişte olduğunda Atatürk Havaalanı'na ulaşmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Yollar bir felaketti. İnanılmaz bir trafik olur ve saatlerce yollarda beklenirdi. Şimdi bu trafik yükü E-5 ve E-6 üzerinden kalktığı gibi İstanbul Havaalanı'na ulaşmak da çok daha kolay ve rahat. Ayrıca İstanbul Havaalanı'nın günlük yaşamın üzerinden nasıl bir yük aldığı ve İstanbul ekonomisine nasıl bir katkı sağladığı da iyi anlatılmalı. Bu katkı ileride çok daha net ortaya çıkacak. Tıpkı Marmaray ve Avrasya'da olduğu gibi...