Kovid salgını belki de en çok turizmi etkiledi. Türkiye'nin yıllık ortalama turizm geliri 35 milyar dolardı. Salgın nedeniyle bir yılda yaklaşık 25 milyar dolarlık bir kayıp oldu. Bu sadece genel bütçeyi değil, turizmden beklentisi olan şehirlerimizi de etkiledi.

Onlardan biri de yeşil Bursa... Günübirlik gittiğim Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la hem sohbet ettik, hem de kısa bir Bursa turu yaptık. Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri Bursa, sanayiden tarıma, turizmden tekstile birçok alanda iddialı bir şehir ve çok ciddi projeler de devam ediyor. Ancak ben, Başkan Aktaş'la, uzun süredir AK Parti'nin yönettiği bu şehirdeki büyük projeleri değil, insana dokunan çalışmaları konuştum.

İlk merak ettiğim de, son dönemde muhalefetin dilinden düşürmediği Z kuşağı ile Belediye Başkanı Aktaş'ın ilişkisiydi.



BURSA'NIN Z KUŞAĞI

Aktaş, önce Z kuşağıyla ilgili şu tespiti yaptı: "Bursa'mızın nüfusu 3 milyon 100 bin. Bunun 2 milyonu 45 yaşın altında. Çok genç bir nüfusumuz var. Göreve geldiğim andan itibaren, gençlere yönelik projelere ağırlık verdim. Gençlik Kulübümüz bünyesinde özellikle 15-29 yaş arasındaki gençlerimize yönelik, çok sayıda projeyi hayata geçirdik."

Sonra da gençlerin büyük projelerden çok kendi hayatlarına dokunan uygulamalara önem verdiğini söylüyordu:

"Biz onların bu yaklaşımına uygun hizmetler ürettik. Örneğin, Gençlik Kulübü mobil uygulamasını indirenlere 4 GB ücretsiz internet paketiyle birlikte yiyecekten giyeceğe, eğitimden ulaşıma, onlarca markada yüzde 15'ten yüzde 50'ye varan indirim hakkı sunduk. Çok ciddi bir katılım oldu. Her geçen gün de bunu geliştiriyoruz. Pandemi sonrası edebiyattan sokak müziğine gençlerin bir araya gelmesini sağlayacak çok sayıda etkinlik programımız da hazır bekliyor."



TARİH KOKAN ŞEHİR

Genç nüfusu ağır basan Bursa, bir sanayi şehri olarak bilinse de aynı zamandır UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarih kokan bir şehir. Kısa da olsa o tarih kokan şehrin hanlar bölgesini geziyoruz, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey ve Orhan Bey'in türbelerini ziyaret ediyoruz.

Ama asıl güzel haberi Başkan Aktaş veriyor:

"Koza Han ve Kapalıçarşı'nın olduğu hanlar bölgesini baştan sona yeniliyoruz. Çevresindeki bütün çirkin yapılaşmaları kamulaştırdık ve adım adım kaldırıyoruz. Artık Bursa'ya gelindiğinde 'eski şehir' diye gezilecek bir bölge olacak ve insanlar burada tarihle buluşacaklar."

Tabii Bursa'dan söz edip de turizmden söz etmemek mümkün değil. 4 mevsimi doya doya yaşayan Bursa'da sadece kayak ve termal turizmi değil, doğa ve tarihi turizmi de büyük ilgi görüyor. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi de ilginç çalışmalara imza atıyor. Son yıllarda ciddi turist çeken Bursa'ya daha çok Arap ülkelerinden turist geliyor. Ancak Bursa bununla yetinmemiş ve gözünü uzak Asya'ya dikmiş... Hedefinde de Türkiye'ye sempatiyle bakan Güney Kore var. Başkan Aktaş şöyle diyor: "Yaptığımız araştırmada şu gerçeği gördük: 52 milyonluk Güney Kore'de her yıl 36 milyon kişi bir haftalık yurt dışına tatile çıkıyor. Biz de tarih, kültür, gastronomi, alışveriş ve yerel etkileşime ilgi duyan Korelilere Bursa'yı tanıtmak için harekete geçtik. Seul Büyükelçiliğimiz, THY, Yunus Emre Enstitümüz'den de destek aldık. Kore'de okuyan Türk öğrencilerle iletişime geçtik. İnternet sitemizi, tanıtımlarımızı İngilizce, Korece yayınladık. Çok ciddi bir ilgi var. Pandemi biraz durulduğunda patlama yaşayacağımızdan eminim."