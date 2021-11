Pazar akşamı birçok televizyonda Başkan Erdoğan'ın Batman'da gençlerle buluşması yayınlandı.

Programı diğer buluşmalardan farklı kılan bir sahne vardı. O sahne, Türkiye'de bir tabunun nasıl yıkıldığının sahnesiydi.

Bir Kürt kızı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda, içten ve samimi bir vefa duygusuyla Kürtçe şöyle diyordu:

"Birez Serok Erdoğan, bi xer hati, te şayı ani. Em ji dıl u can ji te hez dikin. Xwede te razı we..." (Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizi canı gönülden çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun.)

Devamını da Türkçe olarak getirdi:

"Ben bugün bir Kürt kızı olarak sokakta korkmadan özgürce dilimi konuşabiliyor, özgürce dilime ait kitaplara ulaşabiliyorum. Özgürce müziklerimi söylüyor ve dinliyorum. Bunun için size, kendim ve Kürtler adına canı gönülden teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun..."

Sonra da Başkan Erdoğan'ın yanına gitti ve Kültür Bakanlığı'nın ilk kez yayınladığı Kürtçe Ahmedi Hani'nin (Ehmede Xani) Mem u Zin kitabını imzalattı.

Bu sahneyi izlerken, milyonlarca Kürt'ün gözyaşı döktüğünden eminim. Bu gözyaşları, Kürt kimliğine devletin en üst katında verilen değere karşı sevinç gözyaşlarıydı.

Bir başka deyişle de eski ceberut rejime duyulan öfkenin dışavurumu. Çünkü öyle bir geçmiş vardı ki, devlet katında rahmetli Özal'a kadar Kürt ve Kürtçe'den söz etmek mümkün değildi.

O eski ceberut devletin yapısı, AK Parti döneminde kökten değişti. Değişmesi gereken bir şey daha vardı; o da bizzat o esk i devletin doğurduğu PKK ve HDP hattının bölgeyi şiddetle sindiren ceberutluğuydu.

İşte önceki gün Batman'da ortaya çıkan tablo, atılan bütün demokratik adımları yok sayan bu örgüt ceberutluğunun da yıkıldığını gösteriyordu. O gün sadece o Kürt kızı çıkıp özgüvenle konuşmadı, o gün on binler Batman'da ayağa kalkarak Başkan Erdoğan'a ve yaptıklarına sahip çıktı.

Halkın bu vefasına Başkan Erdoğan'ın cevabı da içtendi:

"Batmanlı kardeşlerimizin bugün yollara, meydanlara sığmayan sevgisine mazhar olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün meydan bambaşkaydı ve gerçekten bugüne kadar yaptığımız mitinglerin en muhteşemini yaptık. Bugün bir kez daha bizi aşkla bağrına basan tüm Batmanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim uhuvvetimize daim eylesin."

Bu buluşmanın ne anlama geldiğini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Bölgedeki derin değişimin sokağa yansıdığını belirten Bakan Soylu, şöyle diyordu:

"Batman muhteşemdi. Bölgede müthiş bir hava var. Demokrasiye, birlikte yaşamaya ve liderine sahip çıkan bir hava. Bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Batman bu değişimi tescilledi. Milletin feraseti ortaya çıktı ve liderini sahiplendi."

O muhteşem buluşmayı bir de bir kadından, Batmanlıların gelini Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi sevgili Füsun Kümet'ten dinleyelim:

"Batman'ın bugün geldiği nokta anlatılmaz ancak yaşanır. Müthiş bir değişim var. Batman caddelerinde gecenin geç saatlerine kadar devam eden bir hayat var. Halk bu değişimi gerçekleştiren iradeyi bildiği için caddeleri ve meydanları doldurarak Cumhurbaşkanımızı karşıladı."