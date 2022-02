Muhalefet cephesi, neredeyse üç yıldır erken seçim, aday kim olacak ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasıyla gündem olmayı başardı. Şimdi anlaşılan bir süre de 6 partili yuvarlak masayla gündemi götürecekler. "Masada ne konuşuldu, hangi konularda anlaşıldı, HDP neden dışlandı?" diye diye seçim sath-ı mailine girilecek.

Dünyanın altüst olduğu bir zaman diliminde hiç siyaset üretmeden siyaset yapmak müthiş bir akıl. Ancak bu aklın hesaba katmadığı ve her an her şeyin olabileceği tehlikeli işaretler de var.

Bu açıdan iki güçlü ihtimalden söz ediliyor. İlki HDP'yle ilgili. HDP olmadan bu masanın seçimi kazanması mümkün değil. Ama HDP de masada yok.

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan sanki sürprizmiş gibi buna isyan ediyor. İkinci Eşbaşkan Mithat Sancar ise alttan alarak şöyle diyor:

"Esas olan, HDP'yle eşitler arası bir zeminde tereddütsüz, çekincesiz, doğrudan ve açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi kabul etmektir."

Peki, etmiyorsa ne olacak? HDP, neden "Bizi masaya almazsanız oy vermeyiz" diyemiyor?

Aynı şeyi 6'lı masadakiler de yapmıyor.

Onlar da HDP'yi Cumhur İttifakı'nın düşmanlaştırdığını, kriminalize ettiğini söylüyor ama aynı şeyi çok daha sinsice kendileri yapıyor. Hem ilişki kurmaktan söz ediyorlar hem de masaya almıyorlar. Hem HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorlar hem de "meşru" görüyorlar.

Ortada bir Bizans oyunu oynandığı çok açık...

Çünkü ne CHP ve diğerleri HDP'nin neden alınmadığını söylüyor ne de HDP, "Bizi masaya almıyorsanız yokuz" demiyor.

Bu ilişkinin arka planında Kandil mi yoksa küresel güç merkezleri mi var bilemem ama muhalefet partilerinin özellikle de Kılıçdaroğlu'nun, HDP'lilerin bağırıp çağırmalarını umursamaması ve büyük bir özgüvenle, "Bu ilişki böyle sürdürülecek" demesi hayra alamet değil. Mutlaka işin içinde bir bityeniği var.

İşte bu sorular ve bilinmezlik aynı zamanda 6'lı masanın en büyük korkusu.

Masadakiler için ikinci tehlikenin adresi İyi Parti... Aslında başından beri İP içinde bir Koray Aydın gerçeği konuşulup duruyor. Parti teşkilatlarının onun denetiminde olması ve "milliyetçi" çizgiyi temsil etme iddiası, onun her an sürpriz yapabileceği biçiminde yorumlanıyor. Buna da Akşener'in ve doğal olarak 6'lı masada oluşan "28 Şubat İttifakı"nın korkulu rüyası olarak bakılıyor. Denilen şu: Koray Aydın giderse İP'i parçalanır.

***



MASANIN 'EN'LERİ

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de masanın "En"leri.

Masanın en başarılısı: Süreci başından beri yöneten Kemal Kılıçdaroğlu olarak görülüyor. Hem kendi seçmenini motive etti hem de adaylığını resmileştirmiş oldu.

Masanın en mutlusu: Yıllardır sıfırın altında kalmasına rağmen tekkeyi bekleyerek kendi alanına talip olan İP'le aynı masada eşit biri olarak oturan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal...

Masanın en rahatsızı: Merkez sağın yeni adresi olmak isteyip bir türlü başaramayan Meral Akşener... Özellikle merkezin yok hükmündeki partileriyle istemeye istemeye bir araya gelmekten çok rahatsız. Buna Koray Aydın eksenli parti içi rahatsızlığı ve HDP'ye mecburiyeti de eklemek gerekiyor.

Masanın en risklisi: GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Masada her an maraza çıkarır" diye masanın en riskli ismi olarak görülüyor.

Masanın en renksizi: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan...

Masanın en duyarsızı: 6'lı masanın ikinci toplantısının 28 Şubat'ta yapılmasına ses çıkarmayan ve ittifakın "28 Şubat İttifakı" olarak anılmasına yol açan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.