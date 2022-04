FETO ile CHP arasındaki iletişimde kilit isim Yeşil

SABAH yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ elebaşı Gülen ile kontağını sağlayan firari Mustafa Yeşil’le yaptığı görüşmelerde Diş Hekimi Özzeybek’in gün gün tuttuğu notları ifşa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "özel" ilişkilerine dikkat çeken çok ağır şeyler söyledi.

Kılıçdaroğlu "Devlet bizi dinliyor" iddiasında bulununca, Bakan Soylu da Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya mukimi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefon görüşmesini gündeme taşıyarak şu iddiayı seslendirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarını dinleseydi kendisinin Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi. Konuşmadıysa konuşmadım desin. Şu şu kişiyle bir dişçiye gitmedim, Pensilvanya ile konuşmadım desin."

Doğrusu Kılıçdaroğlu bu iddiaya hiçbir zaman açık ve net bir cevap vermedi, hatta "Bu yalandır" bile demedi. Sadece "Adalet Yürüyüşü"nü eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin" sözüne karşı şunu söyledi:

"Ben hayatım boyunca ne Pesilvanya'ya gittim, ne Pensilvanya ile konuştum, ne de teşekkür ettim. Fetullah Gülen rahatsız olduğu zaman gazetelerde yayınlanan teşekkür ilanında genel başkan olarak sadece benim adım yok."

Bu tartışmaya geçen hafta bir yenisi daha eklendi. Bu kez İçişleri Bakanı Soylu, sadece Kılıçdaroğlu'nu değil 6'lı ittifaktaki partileri de suçlayarak çok daha sarsıcı bir iddiayı seslendirdi. Şöyle diyordu:

"Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla."

İçişleri Bakanı, 6 muhalefet genel başkanını açık açık dış güçlerle iş tutmakla suçladı ama hiçbiri de bu vahim suçlamaya cevap veremedi.

Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun bir dişçi muayenehanesinde Gülen'le görüşüp görüşmediğine cevap veremediği gibi.

Bu kirli yapı, Kılıçdaroğlu ve çevresinin de yıllarca F Tipi diye adlandırdığı ve "irticacı" dediği bir yapıydı.

Kılıçdaroğlu'nun bu kirli yapıyla gizli ilişkisi en son yine İçişleri Bakanı Soylu tarafından A Haber'de tekrar edilince bu kez medyanın bir bölümü ilgisiz kalmadı ve "Bu dişçi kim?" diye o diş muayenehanesinin izini sürerek sahibine ulaştı. Sözü edilen Diş Hekimi A.Arif Özzeybek'ti. Özzeybek, Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl danışmanlığını yapmış, sonra da istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Görüşmeye ilişkin ayrıntı vermiyordu ama görüşmeyi de reddetmiyordu.

Peki, o görüşme ne zaman olmuştu ve Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen ne konuşmuştu?

Birinci Not



KILIÇDAROĞLU, YEŞİL'İN TELEFONUNDAN GÜLEN'İ ARADI

CHP Genel Merkezi'nde ilk telefon görüşmesi:

"Ekim 2013 tarihinde Fetullah Gülen'in rahatsızlığında.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı söylendi. Durumunu sordu. Mustafa Yeşil ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerini sundu.

İkinci Not



EKİM 2013'TE ANKARA'DAKİ DİŞ KLİNİĞİ'NDE İLK TOPLANTI

"Yaptığımız görüşmeler sonucunda toplantının saat 11'de muayenehanede olmasına karar verdik. Hüseyin Gülerce kalp krizi geçirmesi sebebi ile toplantıya katılmadı.

10.30'da Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil geldi. (Yeşil, FETÖ'nün Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkanı.)

11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Mustafa Yeşil öncelikle cemaatin yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlattı. Arkasından hükümetle ilgili sorunları anlattı:

KCK operasyonlarını hükümet bizim yaptığımızı söylüyor, bu tamamen yanlış."



Üçüncü Not



"YURTTA SULH CİHANDA SULH BAŞLIĞIYLA SÖYLESİN"

Bu görüşme de Kılıçdaroğlu ile Mustafa Yeşil arasında geçiyor ve tarih yok. Önce Mustafa Yeşil konuşur:

"İkincisi dershanelerin kapatılmasını birileri Recep Tayyip Erdoğan 'Cemaatin para kaynağı buralar' demiş ve buradan kaynaklı dershanelerin kapatılması istenmiş. 28 Şubat'ta bile bu kadar baskı görmediklerini söyledi.

Ayrıca Uludere emirlerini Tayyip Bey'in verdiğini söyledi. (Kirli yapının kendi kurduğu bir tuzaktı bu ve CHP'liler de aynı yaklaşımı paylaştı.)

MİT krizi... Savcıya gelen belgelere bakınca MİT içinde bir illegal örgütlenme olduğu ve gayri resmi Hakan Fidan haber gönderir fakat cevap gelmezse sonra fezleke hazırlanır.

Mustafa Yeşil tam bunu başbakan ameliyat geçirdiği esnada söyler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ölüm korkusu olduğunu söyledi.

Mustafa Yeşil toplantı sonuna doğru, 'Bizden istedikleriniz veya Fetullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler?' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok' dedi.

'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da, yurtta sulh cihanda sulh başlığı ile söylesin' dedi. (Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbecilerinin kullandığı "Yurtta Sulh Konseyi" ismini öneren kişi.)

Din şekle indi, ahlak öne çıkartılsın. CHP camilere karşı haline getirildi. Bu özellikle kullanılıyor. Bu yanlışı söyleyin. Din ve ayrımcılık üzerine siyaset yapılıyor. Bu ülkeyi böler de' denildi.

F.G. Bey'e selam söyleyin."



Dördüncü Not



"SERTER'İ BAŞKAN YAPIN"

Konu CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter. "2014 yerel seçimler öncesi.

F.Gülen işadamı yapılanması olan İzmir dernek yöneticilerinden iki kişi geldi, çok önemli olduğunu söylediler. CHP ile ilişkilerin gelişmesi için çok önemli olduğunu söylediler. (Bedri Serter'in) Karabağ ilçesine başkan adayı olmasını istediler. Mustafa Yeşil de Bedri Serter'in olması için rica etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi ve tamam dedi. Fakat yapılmadı. Cemaat bu duruma çok tepki gösterdi. Mustafa Yeşil bir ricamız oldu yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Kılıçdaroğlu, 'Ben ismi iletmiştim, bir yanlışlık olduğunu, bunu telafi edeceğini' söyledi. Sonrasında İzmir İl Başkanı oldu 2015-2016. Daha sonra da 27. Dönem İzmir 2. Bölge milletvekili oldu."



Beşinci Not



"ULUSALCILAR DİŞLERİNİ SIKSINLAR"

"Ekim 2014'te...

"Ekim 2014'te... F.G. zaman zaman Deniz Bey'le bir araya geldiğini, uçakta sarıldıklarını anlattı. Kemal Bey'i çok takdir ettiğini, zaman zaman selamlarının geldiğini, çok dürüst bir insan ondan şüphem yok. 'Yalnız Ekmeleddin Bey doğru bir aday değildi ve Ekmeleddin Bey iki kez buraya geldi ve başımızın üstünde yeri var ama bu iş için uygun değil' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sizden açık desteğinizi istiyor. Neden olarak da 2015 seçimleri çok önemli. Anayasa değişikliği için ve sürecin devam ettirilebilmesi için yüzde 30 bandını geçmesi gerektiğini, bu nedenle inanç gruplarından destek istiyor.

Fetullah Gülen, 'Açıktan bir kez referanduma işaret ettim ve çok da eleştirildim siyasi olarak. O yüzden bir düşünmek lazım iyice' dedi. Sizin de Kemal Kılıçdaroğlu'na özel iletmemi istediğiniz mesajlar var mı? F.G., 'Çok zor durumdan geçiyoruz, zaman bir olma zamanı. Kemal Bey'e sevgi ve selamlarımı iletin. Ulusalcılar dişlerini sıksınlar. Az kaldı, beraber ne yapabiliriz. Mustafa Yeşil'le temaslarını devam ettirsinler' dedi."