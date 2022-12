ÖZLEM DOĞANER

Türkiye 100. yaşını kutlamaya hazırlanırken, Türkiye'nin yüzyılını başlatmak için milli mücadele ruhunu yeniden canlandırıyor.

Dünyanın içinde bulunduğu bu çok bilinmeyenli dönemde şartlar her ülke için zorlayıcı. İşte bu kriz dönemleri sıçrama yapma isteği, iradesi ve cesaretini gösterenler için fırsatlar barındırıyor. Elbette istek tek başına yeterli değil. Topyekun çalışmak gerekiyor.

1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi, ülkenin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Toplumun her kesiminin katılımıyla Türkiye'nin yeni dönemini şekillendirildi.

Ekonomi yönetimi, 17 Şubat'ta İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında aynı ruhla yola çıkmayı hedefliyor. Yeni yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı nasıl yapabiliriz? 1923'ten bu yana neler eksik kaldı? Hangi adımlar bizi ileriye taşır? Toplumun her kesiminden katılımcılar 4 Mart'a kadar sürecek 6. İzmir İktisat Kongresi'nde bu sorulara yanıt verecek stratejiler üretecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin davetiyle İzmir'deydik. Öğrendik ki iktisadi mücadelenin simgesi olan kongrenin yapıldığı Banka Han 1979 yılında yıkıldıktan sonra son yıllarda da otoparka dönüştürülmüş. Devlet duruma el koymuş. Yeniden inşa edip 17 Şubat'a yetiştirmeye çalışılıyor.

Böylece İzmir İktisat Kongresi, 100 yılda 6 kez toplanmış olacak. 1923, 1981, 1992, 2004,

2013 ve 2023... Umarım kongre, Türkiye'nin yeni yüzyılında daha sık toplanır. En azından 5 yılda bir toplanması gençlere milli mücadele ruhunu hatırlatmak için de oldukça önemli.

***



FUTBOLA ENERJİ VERECEK

Türkiye'nin mali yapı açısından en sıkıntılı alanlarının başında futbol kılüpleri geliyor. Bankaların biraraya gelerek borçlarını yapılandırdığı kurumlar ticari olarak "batık şirket" olmaktan kurtulabildi mi? Belki şimdilik. Umarım borçları yüzdürmek asıl amaç değildir. Ama futbolun net ithalatçı olduğu kesin. Futbol dünyası yıllık 300 milyar TL'lik ithalat yapıyor.

Futbol kulüplerinin maliyetlerini azaltmak için şimdi önemli bir adım daha atılıyor. Öğrendiğime göre Türkiye Futbol Federasyonu hazırlıklarına başladı. Niğde'de 650 dönüm arazide ihtiyaca göre güneş enerjisi panelleri kurulacak. Süper Lig'den alt liglere bütün futbol kulüplerinin ihtiyacına göre panel olacak. Önemli konulardan biri, kazanan şirketin kaç yıl içinde kulüplere işletmeyi devredeceğine karar verilmesi. İhaleye yakın zamanda çıkılacak. Pek çok enerji şirketinin bu nedenle futbola yakın ilgi gösterdiğini duyuyorum. Daha önce bir Galatasaray örneği var. Çatısının avantajıyla önemli bir adım atmış durumda. Ancak diğer kulüpler stat konusunda bu kadar şanslı değil. Şimdi bu güneş stadyumu tüm futbolu aydınlatacak.