FERHAT ÜNLÜ

Fotoğraf makinesi ve kameranın, insan gözünden ilhamla türetildiği herkesin bildiği bir sırdır. Sırdır; çünkü irisin, değişen koşullara göre gözün içine uygun miktarda ışığın girmesini ayarlayan bir diyafram gibi çalıştığı bilinse de insan yapımı hiçbir diyaframın gözün mükemmelliğine erişemeyeceği bilinir.

Göz, her canlıda ihtiyaca göre evrimleşmiştir. Mesela insan, eşref-i mahlûkat olarak entelektüel ihtiyaçları gereği; nesneleri renkli, üç boyutlu ve en gerçek haliyle görür. Ama misal bir ahtapot, nesneleri üç boyutlu göremez, kuvvetle muhtemel buna ihtiyacı da yoktur. Kimi hayvanlarsa renk körüdür. Hayatı, siyah beyaz bir televizyonu izler gibi yaşarlar.

İnsanın gözünün görsel çözünürlüğü 576 megapikseldir. Göz, 40 ayrı kompleks parçadan oluşur, otomatik odaklanma yapabilir, saniyede 100 milyar işlem gerçekleştirebilir. Böyle bir fotoğraf makinesi henüz icat edilmedi. Eee, boşuna değil, gece çıplak gözle olağanüstü görünen dolunayı fotoğraflamaya kalktığınızda aynı randımanı alamıyor olmanız. Çok iyi makinelerle bile aynı kaliteye erişmeniz mümkün değil.

Fotoğraf sanatında objektif, bu doğal hakikatlerden ötürü her daim 'haddini bilerek', yani gerçeği sınırlı gösterdiğinin ayrımında olarak kullanıldığı için insan hayatına olumlu etki yapmıştır. Sinema sanatında ise kamera, gerçeğin belli bir dilimini, belirli bir dönemde gösterebildiğini bilir.

Bu bir doğal eksikliktir yine. Sinema bu açığı; iyi senaryo, iyi yönetmenlik, iyi oyunculuk, iyi görsel efektler gibi niteliklerle aşmaya çalışır.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZİRVEDE

Sinema sanatı bağlamında dönem dizilerinin gerçeği hakkıyla yansıtma niyetindeyse desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dönem dizileri, bir kesittir ve genç nesillere çok değil, misal bundan 50 yıl öncesinin farklılığını anlatabilmenin tek yoludur.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova niye tutuldu? Her şeyden önce bir Adana hikâyesiydi, 1970'lerin Çukurova'sını anlatıyordu. Adana her dönemde sinematografik anlamda ilginç çatışmalar barından nevi şahsına münhasır bir şehirdir, ama 70'ler Adana'nın Adana olduğu yıllardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın isminden ilham aldığı anlaşılan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi de, ATV dizisiyle aynı gün ve saatte ilk bölümüyle TRT 1'de ekranlara geldi. 1 Nisan perşembe akşamının reytinglerine göre totalde Bir Zamanlar Çukurova birinci olurken, Bir Zamanlar Kıbrıs altıncı oldu. AB Grubu'nda da Çukurova bir, Kıbrıs ikinci oldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünü izledim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Denktaş'ı oynayan karakterin "Bir kare, bin sözden evladır" sözü anlamlı. Gizli bir tünelden geçilerek girilen evde fotoğraf makinelerini, silah dağıtır gibi dağıtıyor Rauf Denktaş. (Bu arada o tünelden geçiş sahnesi de Wachowski Biraderlerin başyapıtı V for Vendetta'nın başındaki tünel sahnesine çok benziyor. Bu sahne de 5 Kasım 1605'te İngiliz tarihinin en büyük vatan haini kabul edilen Guy Fawkes'un Parlamento Sarayı'nı havaya uçurma girişimden ilhamla çekilmişti.)



Y VE Z KUŞAKLARINA GEÇMİŞİ ANLATMAK

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın -kendi içeriğinden alıntıyla- 'bin sözden evla' olabilecek görsel bir kaliteyi yakalayıp yakalayamayacağını bilemem. Ancak yeni kuşaklara Kıbrıs meselesini ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nı anlatmak gerekiyor. 31 Mayıs 2020 tarihinde bu köşede yayınlanan Yeni kuşaklar için TMT başlıklı yazıda Kıbrıslı mücahitlere silah taşıyan Elmas adlı teknemizin, 17 Ekim 1959 tarihinde Doğu Akdeniz'in bin küsur metrelik sularının dibine gömüldüğünü anlatmıştım. Bir Zamanlar Kıbrıs ise TMT'nin ilk kurulduğu dönemi ve silah sevkiyatlarını değil, 1963 Kanlı Noel'ini anlatıyor.

Y ve Z kuşaklarına bu dönemleri yazarak anlatmak biraz zor. Yazı şöyle dursun, belgeselle, hatta sinema filmiyle anlatmak bile zor. O yüzden dönem dizileri ilgi çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova bu yüzden sevildi, halen de seviliyor, üstelik Hünkâr ve Yılmaz ölmüş olmasına rağmen...

'Bir Zamanların Türkiye'sini dönem dizileriyle gösterme trendi belli ki sürecek. Bizden sonraki kuşaklar bu sayede o 'bir zamanlar'ı iyi-kötü öğrenirken, bizden önceki kuşakların ruhu da derin, ama iyimser bir nostaljiyle harekete geçiyor. Böylece 'gözümüzle' yapamadığımız tek şeyi yapmış oluyoruz; onunla erişemediğimiz bir sırra kamera vasıtasıyla erişerek...