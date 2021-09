FERHAT ÜNLÜ

"Asıl mesleği baytarlıktı, ancak tutkuyla bağlı olduğu asıl 'iş' edebiyattı. Bir münevverdi, ancak aynı zamanda -kendisi bunu hedeflememiş olsa da - Meclis bünyesinde vekillik yapmış bir siyasetçiydi. Muharrirdi ama bunun yanı sıra çevresine ve milletine 'didaktik' olmayan bir ruhla öğretmenlik yapan bir muallimdi. İyi bir hafız ve vaizdi, ama aynı zamanda -her ne kadar eserini, hiçbir zaman yayınlanmaması için yakmış olsa da- bir Kur'an meali yazarı... Hepsinden önemlisi bir şairdi, büyük bir şairdi."

Yukarıdaki satırlar, 14 Mart 2021'de bu köşede yayınlanan 'Âkif, Lawrence'a karşı' başlıklı yazıdan... O yazının üzerinden çok uzun zaman geçmedi, ne var ki yukarıdaki satırlara şu aşağıdakileri eklemezsem yazdıklarım bugün itibarıyla eksik kalır:

Âkif, döneminin ruhuna en uygun biçimde bu toprakların melez ruhunu taşıyan bir aydındı. Biraz da zamanla o kıvama gelmişti. Büyük şairdi, kültürde düşmanımızdan geride olduğumuzu, ancak bu alanda çok çalışarak onları aşabileceğimizi görmüştü. Zihni işgal altında değildi. Muhtemelen İstiklâl Marşı şiirinin ruhuna prangaların gölgesi sinmiş olsa da 'özgür' sıfatını bu zihinsel hürriyete borçludur Âkif.



ŞAİRİN ŞİİRİ REDDİ

Şu aralar bir film vizyonda. Adı Âkif. Hafta içi İstanbul galasındaydık filmin. Çarşamba günü de Şırnak'ta galası oldu. Naçizane bir romancı olarak öncelikle şu ayrıntıyı okura/müstakbel izleyiciye aktarmam lazım: Film, istiklâle erişmeden şiir yazmak istemeyen bir büyük şairin, edibin iç çatışmasını yansıtmaya çalışmış, bunu başarmış da. Bir şairin İstiklâl öncesi ve sonrası şiir sancısını vermiş, iyi de vermiş. Âkif, İstiklâl Marşı yazmaya önce para ödülünden dolayı soğuk bakıyor, sonra kabul ediyor, ama müthiş bir şevk ve azimle çalışıp kısa sürede yazıyor. Mustafa Kemal, kendisine "Artık masaya çağrıldığımıza göre biz bu savaşı kazanmaya başladık" demektir deyince şiiri yazıyor.

İlham böyle bir şey... Manevi motivasyon şart. Bu, hele de müziğe en yakın edebiyat türü olan şiirde geçerli.

Filmin yapımında emeği geçenler, doğrusu işin başından bu yana pek de eşit rekabetçi bir ortamda çalışmadılar. Sosyolog-yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, Yapımcılar Baran Mayda, Harun Türk, filmin gizli kahramanları olan Şaban Kızıldağ ve Yüksel Toksoy, yönetmen Sadullah Şentürk ve oyuncular Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan başta olmak üzere tüm ekibin bu filme hangi zorluklarla başladığına şahit oldum. Ve sonunda işten alınlarının akıyla çıktılar.

Bu metin, bir film eleştirisi de değil. Bunu, işin uzmanları yapacaktır. Teknik açıdan eleştiriler getirilebilir filme, hatta getirilmeli de... İyi niyetle yapılırsa dikkate alınır. Zaten niyet, üsluptan âyân oluveriyor.

Şimdi film; Âkif'in, ne bileyim Abdülhamit'e muhalefetine, Atatürk'le meselelerine odaklansaydı asıl resmi kaçırmış olurdu. İttihatçı dönemini, hatta Teşkilat-ı Mahsusacı Mehmet Âkif'i mi anlatsaydı film. Evet, bunlar da ona ait kimlikler, ama başat kimlikler değil ve daha önemlisi tarihsel koşullar içinde önemleri giderek azalmış kimlikler. Zaten filmde 'İttihatçılık' milleti ayrıştırıcı, devleti bölücü bir yapı olarak resmedilmiş. Atatürk'ün İttihatçılara mesafesine değinilmiş bir yandan, bir yandan da Kuvayı Milliye karşıtlarının dilinden 'İttihatçı artığı' denilmiş.

Olacak o kadar da çelişki. Çelişki, hayatın kendisi dâhil bütün öykülerin ruhunda vardır. Önemli olan, onu öyküsel açıdan dramın ya da gerilimin iskeletini oluşturan çatışmaya nasıl uyarladığınız. Âkif filmi bunu başarmış.

Ezcümle... Filmin maksadı hâsıl olmuş, inşallah hasılatı da bol olur.

Çünkü çok fark edilmesi de her insan ve hatta her kitap gibi her filmin de kaderi vardır. Bahtı açık olsun.