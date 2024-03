FERHAT ÜNLÜ

"X Kuşağı öncesi nesillerin, yani Bebek Patlaması Kuşağı (1945-1960 arası doğanlar) ile 1945 öncesi doğan Sessiz Kuşağın Türkiye'deki seçmen sayısı 12 milyon 700 bin kişi civarında. Bu da toplam seçmenin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Tabii bu iki kuşak yaşlı olduğu için yavaş yavaş hayat sahnesinden çekiliyor ve dolayısıyla seçmen sayısı da düzenli bir azalış içinde."

Yukarıdaki satırlar, 7 Ocak 2024'te bu köşede yayınlanan 2024'ün seçmen nesil dağılımı başlıklı yazıdan. Seçim günü okuduğunuz bu yazının teması da seçmen nesilleri olacak. Çünkü seçmen nesilleri, zamanın ruhunun ve dolayısıyla ekonomik, sosyal ve siyasi tercihlerin değiştiği/çeşitlendiği günümüzde 'apolitik' görünen en önemli 'politik' meselelerden biri.

Her şeyden önce bugünkü seçimin, yani 31 Mart yerel seçimlerinin referandum havasında geçtiğini söyleyebiliriz. Bugünkü seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kadar olmasa da son yılların en önemli seçimlerinden biri, hatta birincisi. Seçmen jenerasyonları meselesi bu yüzden de önemli. Seçmen kuşakları benim 2019'dan beri işlediğim bir konu. Ve o günden bu tarafa bile çok şey değişti.

Eşyanın tabiatı gereği zaman geçtikçe artık eski kuşak seçmenler azalıyor. Günümüzde Türkiye'de toplam seçmenin yüzde 20'si yaşlı diyebileceğimiz seçmenlerden oluşuyor. 2023 seçimlerinde toplam 62 milyon 411 bin 753 seçmen oy kullanmıştı. Bu seçimde 63 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanması bekleniyor. Tabii hepsi sandığa giderse... Bu arada sandığa gitmemenin cezası 300 TL.



ESKİ SEÇMENLERİN SAYISI AZALIYOR

Eski nesillerin yani Bebek Patlaması Kuşağı (1945-1960 arası doğanlar) ile 1945 öncesi doğan Sessiz Kuşağın Türkiye'deki seçmen sayısı toplam 12 milyon 700 bin kişi civarında demiştik. Türkiye'de en fazla seçmen sayısı halen X kuşağında. Ama yakında Y kuşağı, X jenerasyonunu geçecek. X kuşağı, tıpkı 2023'teki gibi foto finiş farkıyla halen en yüksek seçmen oranına sahip nesil. Seçmen sayısı 18 milyon 200 bin civarı ve bu da toplam seçmen sayısının yüzde 28.6'sına karşılık geliyor.

Günümüz itibarıyla Y kuşağının ortalama 18 milyon seçmeni var, bu da toplam seçmenin yüzde 28,5'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla Y Kuşağı, Türkiye'de en yüksek seçmen oranına sahip ikinci jenerasyon. Ortalama 18 milyon seçmeni var. Ve bu da toplam seçmenin yaklaşık yüzde 28,5'ine tekabül ediyor.



HER KUŞAĞIN İYİSİ KÖTÜSÜ VARDIR

Y kuşağının alt nesli Z kuşağının durumuna baktığımızda ise Z'nin seçmen sayısının sürekli arttığını görüyoruz. Bugünkü seçimde yaklaşık 6,5 milyon genç seçmen oy kullanacak. Bu da toplamda yüzde 13'lük bir seçmen dilimine karşılık geliyor.

Elbette her jenerasyonun iyisi ve kötüsü vardır. Tıpkı her memleketin, her ırkın iyisi kötüsü olduğu gibi... Önemli olan nesiller arası bilgi alışverişini sağlayabilmek. Onun haricinde nesiller değiştikçe sosyoloji ve siyasetin değiştiği/değişeceği de bir gerçek.

Son olarak yazıyı sabah okuma ihtimalinize binaen seçimle ilgili birkaç önemli hususa değinmekte de fayda var. Oy pusulalarının rengini bilmek önemli, özellikle yaşlı kuşaklar için... Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Ve aklınızda bulunsun, bütün pusulalar her zamanki gibi tek zarfa konulacak. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ülkemiz için hayırlı uğurlu olması temennisiyle...