Süper yatlarda milyonluk sanat eserleri

Sanat artık sadece müzelerde, sanat fuarlarında, galerilerde değil, eşsiz mavi koylardaki koleksiyonerlerin süper yatlarının kamaralarında, salonlarında, güneşlenme alanlarında da karşımıza çıkıyor

21. Yüzyılda sanat pratikleri zaman mekan fark etmeksizin hızla bulundukları yere uyum sağlıyor. Alışılagelmişin dışında bir sanat mekanıyla tanışmaya hazırsanız gelin denizin ortasında, kimsenin akıl sır erdiremediği ama gördüğünde karşısında büyülendiği muazzam çağdaş sanat koleksiyonlarını incelemek için maviliklere açılalım.







Su üzerindeki en güzel sanat eserleri olan süper yatlar ve içerisindeki bugüne kadar gizli kalmış eşsiz yapıtlar... Sanat artık müzelerden, sanat fuarlarından, galerilerden, ev duvarlarından ayrıldı, eşsiz mavi koylarda koleksiyonerlerin süper yatlarının kamaralarında, salonlarında, güneşlenme alanlarında karşımıza çıkıyor. Yakında belki de birbirinden göz alıcı bu yatların yüzen müze olarak bir koyda karşımıza çıktığını göreceğiz.







Bu çağda bu fikir hiç uzak değil. Belki bu yaza yetişmez ama önümüzdeki diğer yıllarda mutlaka yine bu ekte yüzen müzelerin hayata geçtiğini okursunuz. Düşünsenize, Göcek'te teknenizden balıklama atlayıp yüzerek yandaki yüzen müzeye gidiyorsunuz. Orada biraz sanat sohbeti yaparak güneşlenip ardından sergiyi geziyorsunuz. Sonra shuttle deniz motorlarına atlayıp diğer yüzen müzedeki sanatçı sohbetlerini dinlemeye gidiyorsunuz.

Kulağa biraz fantastik gelebilir ama sanat hayatımızın her alanında deniz, hava, kara, fark etmeden bizimle olsa dünya çok farklı bir yer olur. Şimdi merak edilen süper yatlar ve bugüne kadar gizli kalmış çağdaş sanat koleksiyonları bir göz gezdirelim.







NAMYETER'DEN PÜRÜZSÜZ ÇALIŞMALAR

Işık kaynağına göre farklı renklere dönüşen, kendi ürettiği boyaları kullanarak çok katmanlı soyut çalışmalar ortaya koyan sanatçı Emre Namyeter denizin üzerinde resimlerinin yanı sıra ışıklı kutularını da sanatseverlerle buluşturuyor. Tekrar eden çizgisel hareketler ve renklerin ahengi, Namyeter'in pürüzsüz ve yalın resimlerinin en belirgin özellikleridir. İlk bakışta belli bir kurala dayanmaksızın rastlantısal bir şekilde ortaya çıkmış gibi görünen çalışmaları, aslında oldukça kontrollü bir sürecin sonucunda meydana gelir. Sonsuz bir döngüyü anımsatan çalışmaları, izleyeni içine girdikçe sonu gelmeyen bir yolculuğa çıkarır. Pg Art Gallery'nin koleksiyonerin evinde olarak paylaştığı sayısız Namyeter eseri bu yaz koleksiyonerin teknesinde paylaşımlarıyla karşımıza çıkacak.







AYLA TURAN'DAN ÇOCUK İMGELERİ

Pg Art Gallery sanatçılarından Ayla Turan eserini Bodrum'da Göcek'te, Hisarönü'nde şahane bir teknenin giriş bölümünde duran masada görebilirsiniz. Çocuk imgeleriyle heykellerinde sıra dışı bir tarza damga vuran Ayla Turan, bizlere geleceğe umut dolu bakan çocuklar gibi pırıl pırıl parlayan heykelleriyle denizin ortasında da eşlik ediyor.







FATİH SAZAK'TAN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Yat tasarımı konusunda başarılı iki isim Baran Akalın ve Doğa Naz Cebeci'nin süper yatlarında sanat ağırlıklı salon alanı ve kamaralar dikkat çekiyor. Örneğin eğlenceli bir sanat galerisi görüntüsünde tasarlanmış üst güverte lobisinde iki büyük Fatih Sazak resmi sizi karşılıyor. Fatih Sazak'ın yaşam döngüsünün ilk sembolü Maça Serisi kara canlılarının hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Döngünün en güçlü kartı Maça Papazı, en güçlü avcı olan aslan olarak karşımıza çıkıyor.







ARDAN ÖZMENOĞLU: TEKLİF PANDEMİ DÖNEMİNDE GELDİ

Başarılı çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun eserleri okyanusu aşan türden. Bir gün Karayipler'de diğer gün Miami'de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkabilirler. Lüks bir cruise gemisinin giriş bölümünde yer alan eserin hikayesi pandemi zamanında ortaya çıkmış.

Özmenoğlu; "Pandemide her şeyin bittiğini düşündüğüm ve evde karantinada hiçbir şey yapamazken bir anda bu proje teklifi geldi. İlk olarak Covid sebebiyle insanlar nasıl cruise'a binip tatil yapacaklar diye düşündüm. Beni tekrar üretmeye başlatan proje, budur. Sanat hayatımda ilk defa deniz üzerinde olacak bir cruise gemisi için üretim yapmak peşinde önceden düşünmediğim ve hesaplamadığım prensipleri ortaya çıkardı. Resmin hava almaması, uv ışınlarına karşı dayanıklı olması ve asıldığı yerden asla oynamaması gibi gereklilikler vardı" diyor.







İNSANA GALERİ GEZDİĞİ HİSSİNİ VERİYOR

Ünlü ressam Benice Gümrükçüoğlu'nun iç ve dış tasarımı kendine ait B-Nice adlı teknesinde Amerikan mobilyalar, mermerler ve kendi imzasını taşıyan tablolar yer alıyor. Tablolar denizin ortasında bir sanat galerisindeymiş hissini veriyor.







ABRAMOVİÇ'İN YATINDA 25 BİN STERNLİK RESİM

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı Eclipse'te sayısız çağdaş sanat eseri bulunuyor. Mega yatın salon bölümünde Simon Allen'ın mücevherlere benzeyen yaldızlı duvar rölyeflerini Trevor Bell'in 25 bin sterline mal olan minimalist soyut resimlerini görüyoruz. Eclipse'de sanat eserleri aynı zamanda teknede birer işaret görevi görüyor. Neredeyse birbirinin aynısı üç merdiven lobisi var ama farklı sanat eserleri kullanarak kendi kimliklerini oluşturulmuş. Mega yatta bir konser salonu, bir sinema, bir şarap mahzeni ve iki yüzme havuzu var. Ayrıca iki helikopter, dört tekne, 20 scooter ve (dikkat edin) 12 kişilik bir denizaltı bulunuyor.







QUINN'İN DERDİ SEVGİ

Ünlü heykeltıraş Lorenzo Quinn'in bir mega yat için tasarladığı bronz heykelin yapımında bin yıllık kayıp bal Mumu tekniğini kullanıldığını görüyoruz. Bu teknikle bir modelin çıkması kimi zaman aylar alabilecek kadar zahmetli. Balance of Love eserinde; tüm ilişkiler, birinin sorunlarının diğerine ağır bastığı zamanlar yaşanıyor; işte o anlarda sevgi dolu bir eş diğerinin hayatındaki barışı ve dengeyi yeniden kurabildiğini anlatıyor.







SEDA GAZİOĞLU'NDAN NAZAR SERİSİ

Seda Gazioğlu genelde Göcek koylarını tercih eden teknedeki eseri için şunları söylüyor: "Bu eser nazar serimden. Nazar serisini ağırlıklı ayna üzeri çalışmıştım. Sonradan bu mini seriyi yapmıştım aynasız ama ayna efekti olması için fonunda metallik boyalarla yansıma hissi yaratmayı denemiştim."