Flört uzmanlığı meslek oldu, hayatımıza girdi

New York’ta yükselen flört uzmanlığı trendi, insanların romantik ilişkilerinde başarılı olma isteğiyle doğuyor. İlk buluşma yerleri, davranış kuralları ve sohbet konuları gibi önemli ayrıntılarda rehberlik sunan bu uzmanlar, şehrin karmaşıklığında aşkı bulmayı kolaylaştırıyorlar

New York, sadece finans, sanat ve kültürün merkezi olmakla kalmıyor, aynı zamanda romantizmin de merkezi haline gelmeye başladı. Bu büyüleyici şehirde, insanlar artık romantik hayatlarını yönlendirmek ve daha anlamlı bağlantılar kurmak için 'dating expertler'le (flört uzmanı) çalışmaya başladı. İlişki koçundan bağımsız bir meslek dalı bu, ilk buluşmanın rehberliği, ilişki içindeki iniş çıkışlardaki kriz yönetimi, empati testleri, sevgi ölçümleri yapılıyor. Yanlış duymadınız, son dönemde New York'ta yükselen yeni bir meslek dalı, ilişki dünyasını daha iyi anlamak ve yönlendirmek isteyenlere rehberlik eden "Dating Expertler" Peki, New York'ta bu ilginç trend neden bu kadar popüler hale geldi? New York'ta yükselen bu ilginç trendin arkasındaki nedenleri ve flört uzmanlarına neden güvenildiğini araştırdım. New York bir göçmen şehri olduğu için tüm dünyadan birçok kültürdeki insanlara ev sahipliği yapıyor, dating expert( flört uzmanı) diyorki New York, çok çeşitli insanların buluştuğu bir şehir olarak ünlüdür. Farklı kültürlerden, geçmişlerden ve yaşam tarzlarından gelen insanlar burada buluşur. Bu nedenle, ilişkiler karmaşıktır. Dating expertler olarak bu çeşitliliği anlamak ve herkesin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak konusunda uzmanlaştık.



YOĞUN YAŞAM TARZLARINA UYGUN

Dating expertler'le neden çalışma ihtiyacı duyar ki insan, biriyle buluşacaksan en yakın arkadaşlar, o meşhur WhatsApp grupları bu konuda en iyi şekilde yardımcı olur diye düşünüyorum. Dating expert gülüyor bu söylemime, New York, yoğun iş programlarına sahip olan ve sürekli olarak koşturan birçok kişiye ev sahipliği yapar. Bu nedenle, birinci buluşma ve ilişki süreci zaman alıcı olabilir. Dating expertler, kişilerin sınırlı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilirler. Hangi etkinliklere gitmeleri gerektiğinden, ne giymeleri gerektiğine kadar her ayrıntıya dikkat ederek zaman ve enerji tasarrufu sağlarlar, diyor.







BİR DANIŞAN HİKAYESİ

Dating expert bir danışanını şöyle anlatıyor: "Arjantinli'ler çok modern gözüken ama çok muhafazakarlar, ilişki içinde bazı kuralları var Danimarkalı bir kız New York'ta Arjantinli ile tanışıp ilişkiye başlıyor ama hiçbir şey hayal ettiği gibi gitmiyor. Arjantinli çok problem çıkarıyor her konuda kız anlamıyor hiçbir şey, nasıl davranacağını bilemiyor bu noktada flört uzmanına başvuruyor, ne yapmalıyım diye soruyor. Arjantinli erkeğin bütün ilişki kodları çıkarılıyor ilk etapta, bir kere ilk buluşma sınırları olmak zorunda diyor flört uzmanı, en dikkat ettikleri şey o aradaki mesafenin korunması. Özgüvensizlikler bazı kültürlere çok değişiyor diyor, Arjantin de dezavantajlı bölge ülke ekonomisi, ülkenin modernliği bile kişilerin özgüvenini çok belirliyor. Örneğin Arjantinli diyor ki atm'den para çekemiyoruz biz genelde para olmuyor diyor, Danimarkalı kız anlamıyor ne demek istediğini ama evine gittiğinde her aynı şeyden 10 tane olduğunu görünce anlıyor ki çocukta kıtlık bilinci var. Şu an New York'ta yaşadığı hayatta her şeyi fazlasıyla almak istiyor. Bir diğer ilginç konu da siz mutlusunuz diyor kıza sürekli kıza suçlar gibi, mutlu ülkede doğmak suç mu diyor kız aslında bilmiyor işte coğrafya kaderdir.



İLK BULUŞMADA NE YAPILMAZ?

Cep telefonu bağımlılığı: İlk buluşmada cep telefonuyla çok fazla ilgilenmek, karşı tarafa saygısızlık gibi görünebilir. Telefonunuzu sessiz moda alın ve dikkatinizi karşı tarafa verin. Geçmiş ilişkilere odaklanmak: İlk buluşmada eski ilişkiler veya kötü deneyimler hakkında ayrıntılı konuşmak, olumsuz bir hava yaratabilir. Aşırı özgüven veya kendini beğenmişlik: İlk buluşmada aşırı özgüven sergilemek veya kendini beğenmişlik yapmak, karşı tarafı itebilir. İletişimde mütevazı ve açık olun. Aşırı içki tüketimi: İlk buluşmada fazla alkol tüketmek, kontrolü kaybetmenize ve olumsuz davranışlara yol açabilir. Alkolü dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin Kişisel sınırları aşmak: Kişisel sınırlara saygı göstermek çok önemlidir. İlk buluşmada karşı tarafın rahat hissetmesini sağlamak için kişisel alanına saygı gösterin. Çok konuşmak ve az dinlemek: İlk buluşmada sadece kendinizi anlatmak yerine, karşı tarafı da dinlemeye özen gösterin. İyi bir iletişim, karşılıklı ilgi ve anlayış gerektirir.







KUŞAKLAR ARASI İLK BULUŞMA HATALARI

Ünlü ilişki uzmanları, farklı jenerasyonlar için benzer önerilerde bulunsa da, her jenerasyonun ilişki dinamikleri farklı olabilir. İşte x, y ve z jenerasyonlarına yönelik ilk buluşmada yapılmaması gereken bazı yaygın hatalar:



X JENERASYONU (DOĞUM YILI: 1965-1980 ARASI)

Eski Anıları Tazelemek: X jenerasyonu için, eski anıları ve geçmiş ilişkileri sürekli olarak gündeme getirmek ilk buluşmada yapılması gereken bir şey değil. Geçmişe takılmak, yeni bir ilişkinin önünü kesebilir.



Y JENERASYONU (DOĞUM YILI: 1981-1996 ARASI)

Sosyal Medya Bağımlılığı: Y jenerasyonu genellikle sosyal medya kullanımında daha aktif olduğu için, ilk buluşmada cep telefonlarıyla çok fazla ilgilenmekten kaçınmalıdır. Bu, karşı tarafı ihmal ediyor gibi görünebilir.



Z JENERASYONU (DOĞUM YILI: 1997 VE SONRASI):

Hızlı Sonuç Beklemek: Z jenerasyonu, hızlı sonuçlar ve anında tatmin bekleyebilir. İlk buluşmada, ilişkinin hemen sonuçlanmasını veya ciddi bir adım atılmasını beklememek önemlidir. Sabır ve tanıma sürecini takdir etmek önemlidir.



İLK BULUŞMA MEKAN SEÇİMİ NASIL OLMALI?

1)Ortak ilgi alanlarına uygun mekanlar

2)Rahat ve Sessiz Bir Ortam:

3)Güvende Hissedilecek Bir Yer

4)Doğru yemek seçmek

5)Konumun uygunluğu

6)Rezervasyon yapın

7)Önceden araştırın



SEANSIN SAATİ 75 DOLAR

Bir flört uzmanının saatlik ücreti genellikle 75 ila 150 dolar arasında. Ancak lüks hizmetler sunan veya özel bir itibara sahip olan dating uzmanlarının ücretleri yüksek, saati 250-500 dolar arasında değişiyor.



İLK BULUŞMA REHBERLİĞİ

İnsanlar neden dating expertlere güveniyor ve onlarla çalışıyorlar? Dating expertler, kişilere birinci buluşma gibi stresli anlarda güven duymaları ve rahatlamaları için destek sağlayabilirler. Bu, buluşma deneyimini daha keyifli hale getirebilir. Dating expertler, danışanlarına ilk buluşma için mükemmel yerleri seçme, nasıl giyinmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunma ve etkili iletişim stratejileri geliştirme konularında rehberlik ediyorlar.