Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, “Toplum için en etkili, yönlendirici ve birleştirici unsurdur kadın. Türkiye Yüzyılı kadınların eseri olacak” diyor

Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'le önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Hem birlikte AKM'de keyifli bir gezinti yaptık. Hem de uzun bir sohbete daldık. Türkiye'nin gündemine dair her şeyi tek tek konuştuk.

- Meslek hayatınız boyunca kadınları anlatan filmlerde yer almaya gayret ettiniz. Onların toplumdaki yerini anlatan ve dertlerini gösteren işler yaptınız. Kadının toplumdaki yeri için ne söylemek istersiniz?

- Kadın; toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadın toplum içindeyse o toplum medenidir, ileridir, üretkendir. Toplum için en etkili, yönlendirici ve birleştirici unsurdur kadın. Geleceğe yatırım yapmak için kadının değerinin her kesim tarafından özümsenmiş olması gerekir.

- Kadınların önleri kapatılıyor diyen bir kesim var ama her alanda başarılı kadınlar görüyoruz. Bilimde, sanatta, sporda... Aksine önleri açılıyor ve daha çok alkışlıyoruz. -

Hem de ne çok... Türkiye yüzyılı Türk kadınlarının ellerinde yükselecek. Hepsi ayrı ayrı göğsümüzü kabartıyor... Mesela; Astrofzikçi Feryal Özel, Fizik mühendisi ve mucit Canan Dağdeviren; Cilt Kanserini tespit eden giyilebilir kalp çipini icat etmiş. Biyokimyager: Naşide Gözde Durmuş tıpta, biyolojide çığır açan lider olarak tanımlanıyormuş. Dr. Burcu Özsoy Çiçek; Antartika'ya giden ilk Türk bilim insanı Bilgisayar Mühendisi Ece Kamar; Microsoft araştırmaları üzerine çalışıyor. Micorsoft ürünlerinin bazılarında Kamar'ın araştırmaları sonucunda patentler kullanılıyormuş. Üniversitelerde 17 kadın rektör, 46 bine yakın kadın öğretim görevlisi, akademik kadrolarda 10 bin kadın profesör var.







ÜRETEN KADINLAR DESTEKLENİYOR

- İş dünyası, üreten nice girişimci kadınlar destek görüyorlar: KADİGER, KEDV, GİKAT... Başarılı iş kadınları çok çok fazla sayıda.. aklıma ilk gelenler: Oya Eczacıbaşı, Zeynep Bodur Okyay, Esin Güral, Demet Mutlu, Nurten Öztürk, Güler Sabancı, Özlem Fidancı, Gülsüm Azari, Ebru Özdemir... İlk kadın amiral Gökçen Fırat, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Merkez Bankası Müdürü Hafize Gaye Erkan. Spor alanında; Busenaz Sürmeneli , Şahika Ercümen, Kadın Milli Voleybol Takımı, Açık Deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Sümeyye Boyacı, boksör Şennur Demir, yelkenci Başak Mireli, milli boksör Hatice Akbaş, milli okçu Yasemin Ecem. Merveciğim farkındasın değil mi, saymakla bitmiyor. Gerek uluslar arası ödüller kazanan oyuncularımız, gerek edebiyatta, gerek sanat dünyasında, gerek medya alanında büyük başarılar yakalamış birçok kadınımız var. Ne mutlu. Ama tabii ki bu da yetmez. Ülkede yaşayan bütün kadınların hepsinin eşit olanaklara sahip olması en büyük temennim.



ÇOCUKLARINIZA İYİ İNSAN OLMAYI AŞILAYIN

- Çocuklar da bir yarış içinde. Çoğu kendisinin değil anne babasının hayalini yaşıyor öyle değil mi?

- Herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher var. Sahip olduklarımızın farkına varmalıyız. Kendimizi dinlemeliyiz. Burada ebeveynlere de seslenmek istiyorum. Başarı disiplin gerektirir. O da çekirdek aileden başlar. Çocuk rol model olarak anne babayı alır, onları taklit eder. Belki çoğunuz çocuğunuz için meslek hayalleri kuruyorsunuz. Çocuklarınıza önce iyi insan olmayı aşılayın. 'Büyüdüğünde ne olacaksın?' sorusunun yanıtını gelin değiştirelim. Ben iyi bir insan olacağım demeyi bilsinler önce. Sonrasında da ebeveynlerinin onlar için hayal ettikleri mesleği değil, keyif alacakları, mutlu olacakları, başarılı olacakları meslekleri yapmaları için onları teşvik edelim.









- Sizin anne babanızdan unutamadığınız bir nasihat var mı?

- Bu eğitim sistemi içinde çocukların nefes almaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. "Başarmak zorundasın, başaramadın" yerine çocuğunuza sarılın, gösterdiği gayreti için onu alkışlayın. Babam, Allah rahmet eylesin, bana hep "Ne yapacaksan en iyisini yap. Çöp toplayacaksan da en iyisini yapma gayreti içinde her yeri pırıl pırıl yapmalısın" derdi. - Sizce son dönem için en önem verilmesi gereken konu nedir? - Şu andan itibaren bana göre en önemli konu tarım... Beslenmek en önemli şeylerden biri insanlık için. Tarım ülkesiydik. Sanayileştik. Tarımsal üretim, iklim krizi, savaş, artan maliyetler nedeniyle hiç olmadığı kadar gündemimizde. Güvenilir gıdaya erişim en az ülke güvenliği, ekonomik bağımsızlığımız kadar önemli. Ve güvenilir gıdaya erişim herkesin hakkı. Bence tekrardan tarıma önem vermemiz şart.



EMİNE ERDOĞAN İNSANLIĞA ROL MODELDİR

Sayın Emine Erdoğan da birbirinden kıymetli projeler yürütüyor... Siz de bunların en yakın takipçisisiniz. Neler söylemek istersiniz? - Bugüne kadar yaptıklarıyla dünya çapında ödüller alan Sayın Emine Erdoğan, insanlara Türkiye'nin, dünyanın vicdanı olduğunu hatırlattı. Özellikle kadınların ve çocukların karşı karşıya kaldığı insani dramlar konusunda uluslararası kuruluşları harekete geçiren öncü kampanyalar düzenleyerek, sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte. İnsani yardımlar konusunda yaptığı liderlik dolayısıyla Londra'da düzenlenen Küresel Donörler İnsani Hizmet Takdir ödülü, New York'ta düzenlenen Küresel Umut Koalisyonu'ndan İnsani Yardım Liderliği ödülü, Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumunca verilen Changemaker ödülünün sahibi.









KAYNAKLARIMIZA DİKKAT ÇEKİYOR

Sıfır Atık, Yerel Tohum Projesi, Okulumda Sağlıklı Besleniyorum, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, Haydi Kızlar Okula, Ana Kız Okuldayız, 7 Çok Geç (okul öncesi eğitim), Bereket Ormanları, Türkiye'de Yeşil Alanların ve Ormanların Arttırılması, Geleceğimi Koruyorum (Toprak ve Su Kaynaklarının korunması için), Çevre Sorunları ve Doğal Kaynakların Korunması, Koruyucu Aile Hizmetlerinin yaygınlık kazanması konularında canhıraş çalışmalarına devam ediyor. Unutmamalıyız ki; kadınlar birbirlerinden ilham alarak güçlenebilirler. Kadınlar devrimci ruhlardır. Hayatı mümkün, anlamlı ve sürekli kılanlardır. Yıkmak yerine yapmayı, kırmak yerine onarmayı seçebildiğin an özgürsün. Emine Erdoğan'ın özellikle kaynaklarımıza dikkat çekiyor her defasında. Emine Hanım'ın sadece kadınlara değil tüm insanlığa rol model olduğunu düşünüyorum.



60 YIL ÖNCEKİ HÜLYA İLE AYNIYIM

- Öyle büyük bir sevgi var ki size karşı, gittiğiniz her ortamda etrafınızı yüzlerce insan sarıyor. Bu sağlam bağı nasıl kurdunuz?

- Herkese nasip olmaz çok şükür bana bu duyguyu tattırdı seyircilerim. "Seni aileden biri olarak görüyoruz" cümlesini öyle çok duydum ki... Her duyduğumda da ilk kez duyuyormuş gibi gözlerim yaşarır... Şükürler olsun...

- Peki bunca yıl Hülya Koçyiğit markasını nasıl korudunuz?

- "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" demiş Hz. Mevlana... 1963 Susuz Yaz çekimlerindeki Hülya ile bugün bu röportajı veren Hülya arasında sadece yaş farkı var. Ben kendimden hiç ödün vermedim.









YAŞAM ENERJİM TORUNLARIMDAN GELİYOR

- Mutlu aileniz büyüyor. Size torunlarınızda mutluluk üstüne mutluluk getirdi?

- Gerçekten öyle. Yeryüzünde bana verilmiş olan en büyük armağan torunlarım ve onların çocukları. Onlarla yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Müthiş bir enerji katıyorlar hayatıma. Yaşam enerjim çocuklardan geliyor diyebilirim.

- Ailede herkes kendi alanında başarılı ve ünlü. Bir araya gelince neler konuşuyorsunuz?

- Herkes çalışıyor ve bir şeyler üretme çabasında. Tabii ki bir araya geldiğimiz zaman çocukları konuşuyoruz. Onlar hayatımızı çok dolduruyorlar



GENÇLER LÜKS YAŞAM İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞ DURUMDA

- Gençler çok doyumsuz, birçoğu sabretmeyi bilmiyor. Onlara ne tavsiye veririsiniz?

- Günümüz teknoloji çağında çok fazla ekran bağımlısı olduğunu biliyoruz. Aslında ekran bağımlılığı gencinden yaşlısına herkesi sarmış durumda. Ekranda ne ile ne kadar vakit geçirdiği, ne okuduğun, ne izlediğin önemli. Gönül elbette ki tablet yerine daha çok kitap görmek istiyor ellerinde ama madem tablet hayatın bir gerçeği, teknolojinin sunduğu iyi imkanlardan daha fazla yararlanmalarını tavsiye ederim. Günümüzde birçok gencin tek bir derdi var; zengin olmak. Daha lüks bir yaşam için her türlü fedakarlığı göze almış gençler görüyorum... "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenden" demek geliyor içimden. Hazmederek, tatbik ederek, deneyerek, gayret göstererek... Bir başkasıyla değil kendinle yarış içinde olmalı insan...