Akıllı telefonlarla herkes fotoğraf sanatçısı

Akıllı telefon kameraları profesyonel kameralarla yarışıyor. Artık akıllı telefonlar sanatsal bir efekt yaratarak bir tarafı flu diğer tarafı net bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Böylece bir profesyonel kadar iyi bir fotoğraf çekme imkanına sahip oluyorsunuz

Telefon değil, kamera alır gibi seçim yapmaya başladık. Adı akıllı telefon olsa da cihazlar dijital kameralarla yarışacak kadar yetenekli. Binlerce dolarlık fantom kameralar kadar pahalı cihaz satın almaya da gerek kalmadı.

Ağır çekim videoları gündeme ilk getiren Sony Xperia'lar oldu. Bu yarışa diğer akıllı telefon markaları da katıldı. Obje ya da insan yüzünü netleyip arka planı bulanıklaştıran, profesyonellerin alan derinliği dediği profesyonel efektler için uzman olmaya gerek yok.

Artık akıllı telefonlar bir profesyonel kadar iyi fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Peki akıllı telefon alırken kamera özelliklerine nasıl karar vermeliyiz? Evet, bir kamera alır gibi karar vermeliyiz.



DÜŞÜK IŞIKTA BAŞARI

Megapiksel yarışı tek başına aldatıcı olabilir. Bu yüzden iyi bir fotoğrafta diyafram açıklığı önemli. Diyafram açıklığı, cihazın düşük ışıkta bile daha çok ışık toplaması demek. Yani düşük ışıkta başarılı fotoğraf çekebiliyoruz. Gece veya alacakaranlıkta insan yüzünü, ağacın yeşilini ayrı ayrı seçebilmeyi diyafram açıklığı sayesinde yakalıyoruz.

Huawei P20 ailesi arka yüzde üç kamera, iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 serisi telefonlar çift kamera kullanıyor. Ancak derinliği yakalamak için çift kamera şart değil. Bunu Google Pixel 2 ve Pixel 2XL kullandığınızda çok iyi anlıyorsunuz.

Yani tek başına birden fazla kameraya sahip olmak derinliği yakalayıp daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlamıyor. Megapiksel gibi çift mercek veya kamera da daha iyi fotoğraf çekmeyi garanti etmiyor.

Akıllı telefonların bir fotoğraf sanatçısı gibi netleme ve arka planı flu yani bulanık göstermesini sağlayan efekt için her telefon farklı isim kullanıyor. iPhone portre modu, Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy S9, canlı odak adını kullanıyor. Huawei markası da Leica mercekler kullandığı telefonlarında portre modu adını tercih ediyor.



YÜZÜ NET ARKASI FLU

Telefonlar artık sanatsal bir efekt yaratarak bir tarafı flu diğer tarafı net bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Bu fotoğrafları çift mercekle derinlik hesabı yaparak elde eden telefonlara inat, Google Pixel 2 ve Pixel 2XL yazılımla yapmayı başarıyor. Yazılımın nasıl yaptığını bir veya iki saniye sonra ekranda görebiliyorsunuz.

Şimdi geldik Türk halkı için en önemli kritere. Bizim için eş, dost, akraba, ünlü, ünsüz herkesle özçekim (selfie) yapmak sanki ata sporu. Bu yüzden ön kamera, arkadaki kamera kadar yetenekli olmalı ki arka kameralar ne yapıyorsa, ön kameralarla da aynısını yapabilmeliyiz.

iPhone X portre modunu ön kameraya taşırken, Samsung S9 serisinde selfie odağı yeteneğini ön kameraya taşımayı unutmuyor. Google Pixel 2 yine tek kamera ve diyafram açıklığı yeteneğini tek mercekle yakalamayı başarıyor. Huawei P20 serisi de Leica mercekleriyle benzer yeteneği ön kameraya taşıyor.



VİDEOSUZ OLMAZ

Akıllı telefon kameraları profesyonel video kameraların pabucunu dama atacak yeni yetenekler kazanıyor. 4K video kaydı, ağır çekim videolar daha önce binlerce dolarlık kameralarla çekilirken şimdi avuç içine girdi. LG V30, saniyede 30 kare hızında 4K video kaydedebilirken, iPhone 8 ve 8 Plus, kare hızını 4K video için kare hızını 60 fps'ye çıkardı. Ayrıca fotoğraf makinesine ağır çekim özellikleri ve video filtreleri de sunuyor.

Samsung Galaxy S9+ ve Huawei P20 Pro farklı ağır çekim yetenekleri ile dikkatleri üzerine topladı. Bu cihazları Türk Telekom'da olduğu gibi canlı cihaz deneyim alanlarında kullanarak karar vermekte fayda var.

***

Video ve fotoğraf silmek acı veriyor



Yüksek kalitede fotoğraf ve video çekmek güzel de depolamak problem. Fotoğraf ve videoların kapladığı alan kaliteyle doğru orantılı artıyor. Böyle olunca telefon ve bilgisayarda sınırlı depolama alanı yüzünden insanlar fotoğraf veya videolarını silmek zorunda kalıyor.

Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 48'i boş alan oluşturmak için resim veya videolarını silmekten pişmanlık duyuyor.

SanDisk'in ülke çapında yaptığı bağımsız tüketici araştırmasında, Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 45'i bir ayda en az bir kere, yüzde 60'ı ise en az her üç ayda kapasite sorunu yaşıyor. Eğer dosya silmeleri gerekirse Türkiye'nin yüzde 28'i, önce arkadaşlarının olduğu resimleri silmeyi tercih ediyor.

Kullanıcıların akıllı telefonlarındaki depolama deneyimlerine bakılan araştırmayla, kullanıcıların yüzde 60'ının alan oluşturmak için ana el cihazlarındaki dosyaları veya verileri en az ayda bir kere silmesi gerekirken neredeyse dörtte üçünün (yüzde 72) bunu her üç ayda, bir kere yapması gerektiği ortaya çıktı.

Bir Western Digital markası olan San- Disk'in Türkiye Bölge Satış Müdürü Yosi Rafael, konuyla ilgili olarak "Araştırmamız, kullanıcıların mobil el cihazlarında neleri saklamayı seçeceklerine dair bir baskı altında olduğunun altını çiziyor. Türkiye'deki bir birey her hafta akıllı telefonlarıyla ortalama 23 fotoğraf çekerken yedi tane video kaydediyor. Dijital görüntülerin ve videoların boyutları hızlıca büyüdüğü için kısa zaman içinde cihazda boş alan kalmıyor" dedi. Depolamanın çevresindeki güçlüklere ek olarak araştırma aynı zamanda güvenliğe de baktı. Yanıtlayanların yüzde 50'si akıllı cihazlarındaki dosyaların ve verilerin çalınabileceği veya ürün arızası sonucu kaybolabileceğinden korktuğunu belirtirken yüzde 40'ı dosyalarını yedeklemediği için değerli resimlerini veya videolarını halihazırda akıllı telefonlarında kaybettiklerini söyledi.



YEDEKLEMEYİ UNUTUYORUZ

Buna rağmen otomatik yedeklemeler ve veri eşlemeleri dahil edilmediğinde, Türkiye'nin yalnızca üçte biri (yüzde 33) manuel olarak ana akıllı cihazlarındaki dosyaları ve verileri en az haftada bir kere yedeklerken, yüzde 60'ı bunu en az ayda bir kez yapıyor. Yüzde 7'si ise hiç yedeklemiyor.

SanDisk, kullanıcılarının akıllı telefonlarındaki alanları kolayca genişletmesini veya dosyalarını boşaltmasını sağlayan geniş yelpazeli mobil hafıza ürünleri sunarak cihazlarının kapasiteleri hakkındaki endişelerini sonlandırıyor.

***

Paris'te gece fotoğraf turu



Türkiye'nin en deneyimli belgesel yapımcısı ve foto muhabirlerinden biri olan Coşkun Aral ile Huawei P20 tanıtım toplantısı sonrası Paris'te alacakaranlık ve gece düşük ışık koşullarında yeni Huawei P20 Pro'yu deneme şansı yakaladık.

Coşkun Abi ile Paris'in en çok ziyaret edilen Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali ile Louvre Müzesi gibi önemli mekanlarında gece çekim yaptık. Düşük ışıkta portre modu başarısı gerçekten çok çarpıcıydı. Hatta biz portre moduna almadan otomatik, kendisi kullanabiliyor. En önemlisi düşük ışıkta çimlerin, insan yüzünün ve ışıklandırılan kulenin görüntüsünü ayrı ayrı görmek başarılı sonuç sağladı.

Coşkun Abi ağır çekim video testiyle ilgili, "Şimdi akıllı telefonda kullandığımız ağır çekim efektinde kelebek ve arıları çekerken fantom kameralara binlerce dolar kira öderdik. Bu kameraları kiralamak üstelik taşımak zordu. Şimdi avucunun içinde taşıyorsun. Bu inanılmaz rahatlık" dedi.

***

Facebook'un geç adımları



Basın ve kamuoyu tepkisiyle, Facebook silme kampanyalarının etkisiyle Facebook birtakım adımlar atmaya başladı. Kullanıcıların gizlilik ayarlarını basitleştirdi. Silme hakkını kullandırmaya başladı. Benzeri bir dizi önlem aldı. Ancak bugüne kadar yaptıkları Facebook'un kullanıcı başına büyük tazminat ödemesine sebep olabilir. Avrupa Birliği (AB) çok sert yaptırımlar almaya hazırlanırken, Mark Zuckerberg başta olmak üzere Facebook yöneticileri ifade vermeye zorlanacak. Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmişken, Facebook'u en çok kullanan ülkelerden biri olarak Facebook'un kişisel verilerinin kullanım yöntemlerinin ciddi denetimden geçmesi şart.



ÖNCE SICAK BAKMIYORDU

Daha önce AB'nin talep ettiği şeffaflık ve kişisel veri talepleri konusunda Facebook hızlı yanıt vermeye başladı. Bunda AB'nin ceza sopasını hazırlaması büyük önem taşıyor. Facebook daha önce mesafeli durduğu konularda şimdi acil önlemler almaya başladı. Gizlilik ayarlarından kimlik doğrulamaya, arama beğenme verilerini silmekten fotoğrafları ve videoları kopyalamaya kadar pek çok konuda yeni değişiklikler yapıldı.

Yeni 'bilgilerinize erişin' aracı ile artık paylaşımlarınıza, bıraktığınız ifadelere, yaptığınız arama ve yorumlara güvenli bir biçimde erişebilecek, onları yönetebileceksiniz. Haber kaynağınızdaki ya da profilinizdeki bir paylaşımı ya da bilgiyi silmek için de bu aracı kullanılabileceksiniz. Buna ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri (yüklediğiniz fotoğraflar, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler gibi) indirmek ve hatta başka bir servise taşımak çok daha kolay hale gelecek.